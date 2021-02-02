Кремль пообещал Боррелю жесткий ответ Лаврова по ситуации с Навальным

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Визит Борреля в Москву ожидается 4-6 февраля. Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, одной из целей визита Борреля в Россию является обсуждение ситуации вокруг Навального. Сообщалось, что он намерен в этой связи передать «общее послание стран ЕС, а не свое собственное», передает РИА «Новости».

«Во-первых, это будет визави нашего министра иностранных дел Лаврова. Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО готов обсуждать (он неоднократно об этом говорил), готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж», – сказал Песков, комментируя предстоящий визит главы европейской дипломатии.

Представитель Кремля подчеркнул, что решение о возможной встрече Борреля с Навальным будут принимать судьи или следователи. «Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива», – пояснил он.

«Такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по-разному. И только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение», – добавил Песков.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.