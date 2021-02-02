Французская полиция оцепила центр Тулона из-за коробки с отрезанной головой

Отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

По его словам, у России есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу Рунета. Замглавы Совбеза отметил, что для это все готово, как технологически, так и на законодательном уровне, но подчеркнул, что «это непросто, и этого бы очень не хотелось».

Медведев заверил, что план действий на этот случай у России есть. При этом он назвал обособление российского сегмента интернета всего лишь запасным планом. Также политик напомнил, что Россию постоянно пугают отключением от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», – добавил Медведев.

Медведев напомнил, что закон о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы российским сегментом можно было управлять автономно, «поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций». Поэтому, если потребуется, закон вступит в силу, заверил он.

Тем не менее замглавы Совбеза призвал быть реалистами и понимать, что, если Рунет обособится, это создаст большие проблемы, ведь чтобы его переналадить потребуется определенное время. В настоящее время он не видит признаков крайнего развития ситуации.

«По понятным причинам это же обоюдоострое оружие. Во-первых, это может повлечь определенные действия и с нашей стороны. Во-вторых, наши друзья – и истинные друзья, и друзья в кавычках, – они все-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию» – пояснил он.

Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими, у которых также огромное количество пользователей.

Вместе с тем он заявил, что пока не видит признаков того, что Россию действительно хотят отключить от глобальной сети, зарубежные партнеры сами активно используют интернет, чтобы доносить собственную позицию.

1 ноября 2019 года вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Президент Владимир Путин заявил, что закон о суверенном интернете направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию.

Путин в ходе ежегодной прямой линии объяснил необходимость закона о надежном Рунете. По его словам, никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.