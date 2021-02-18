Главы МИД России и Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»

Пушков ответил на страхи Киева из-за «Северного потока – 2»

«Россия лишь защищает свои интересы по бесперебойным поставкам газа основным потребителям в Европе. Украина нас мало интересует», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы «Нафтогаза Украины» о том, что газопровод «Северный поток – 2» сделает Украину беззащитной перед российской агрессией.

«Для Украины транзит газа невероятно важен, ведь именно он обеспечивает ей постоянный гарантированный доход в 3 млрд долларов в год. Эта сумма является для страны очень значительной, потому что составляет около 2% всего ВВП Украины. Разумеется, есть и различные нелегальные схемы получения газа, его увода и сокрытия, но они выгодны лишь узкому кругу людей. Государству же, которому нужно как-то сводить концы с концами, критически необходимы именно эти 3 млрд», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Собеседник отметил – решение России сократить до минимума украинский транзит газа связано с долгим периодом политического и экономического конфликта с Украиной. «Нафтогаз Украины» регулярно подавал на Россию в суд, устраивал скандалы вокруг поставок, требовал бесконечных компенсаций. Украина постоянно превращала газовые поставки в политический вопрос, вынуждая Россию принимать ответные меры, о которых мы неоднократно ее предупреждали. Теперь наша страна, наконец, это сделала», – констатировал сенатор.

При этом Пушков подчеркнул – речь не идет ни о какой агрессии со стороны России. «Для того, чтобы побудить Запад защищать интересы Украины, она регулярно прибегает к аргументу российской угрозы. Это совершенно не так – минимизируя украинский транзит, Россия защищает свои интересы. Украина не создает для нашего транзита никаких привлекательных условий, нам не слишком нужен такой партнер. Поэтому для того, чтобы меньше зависеть от этой страны и обеспечивать бесперебойные поставки газа основным потребителям в Европе, Россия и приняла решение построить «Северный поток-2», – объяснил собеседник.

«Деньги любят спокойствие и договоренности. А те страны, которые делают их заложниками политических конфликтов, неизменно проигрывают. По такому пути пошла не только Украина, ведь СП-2 минует и другие проблемные для России территории – Литву и Польшу. Украина никакого особенного интереса для нас не представляет и находится в равном положении с теми государствами, которые также выбрали плохие отношения с Россией», – заключил Пушков.

Ранее руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России по этому поводу заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

В то же время появились сведения о начале тайных переговоров между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагает закупать американский СПГ в обмен на разрешение Вашингтона достроить газопровод. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», подготовку которой опровергли в Германии.