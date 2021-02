В посольстве США в Москве запросили «Спутник V» для прививок из-за нехватки американских вакцин Губернаторы новой волны поделились опытом завоевания доверия жителей 18 февраля 2021, 20:50

Граждане быстро считывают неискренность и политтехнологические приемы местных властей, и наоборот – ценят честный и прямой диалог. К такому выводу пришли эксперты по результатам общения с четырьмя новыми губернаторами об их подходах к общению с жителями регионов. Четверо недавно избранных региональных руководителей в четверг поделились опытом установления доверительных контактов и «обратной связи» с гражданами. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Камчатского края Владимир Солодов, тюменский губернатор Александр Моор и севастопольский руководитель Михаил Развожаев приняли участие в круглом столе « Губернаторы новой волны: от доверия - к результату», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Поводом для разговора стали утвержденные президентом в начале месяца критерии оценки эффективности работы высших региональных чиновников. Напомним, что одним из основных показателей был назван уровень доверия жителей к власти. Эксперты, участвовавшие в дискуссии, задали вопрос губернаторам – как на практике выглядит завоевание доверия? «Недавно мы столкнулись с самым сильным снегопадом за 50 лет, люди ждали от власти мгновенной реакции, чудесной, – привел пример Шапша. – Но мы должны быть честными и по отношению к людям, и по отношению к себе. Исходя из наших ресурсов, можем ли решить проблему в течение одного дня, двух дней? Нет. Мы об этом честно сказали. Пришлось самому с лопатой выйти». Если суммировать опыт работы с обращениями людей, то можно сделать вывод – «очень важно совмещать коммуникативную и социальную функцию», заметил Шапша. «Если за скоростью реакции не будет следовать самой реакции, то вряд ли можно говорить о доверии», – пояснил калужский губернатор. В частности, так была лишена проблема нехватки лекарств в сети аптек госпредприятия «Калугафармация», рассказал губернатор. «Возник феномен. По отчетам лекарства есть, а люди не могут найти их в аптеках. Но реакция через соцсети привлекла внимание к проблеме, которая сейчас разрешается», – отметил Шапша. С одной стороны, люди получили возможность обратиться к власти – обработано уже более 60 тыс. обращений с мест, отметил глава региона. С другой, прямая коммуникация позволяет донести до граждан информацию об усилиях властей – в том, что касается создания новых рабочих мест, решения проблем с выплатой соцпособий и т.д. «И главное, чтобы слова не расходились с делом», – резюмировал Шапша. Чем больше первое лицо региона использует интерактивных площадок для получения обратной связи, тем лучше, заметил губернатор Севастополя Развожаев. Он подчеркнул, что ключевые показатели эффективности работы местных властей должны включать не только профессионализм и результативность команды управленцев, но и заинтересованность властей в решении вопросов. По словам главы города федерального значения, сейчас на несколько его аккаунтов губернатора в разных социальных сетях подписаны более 80 тысяч человек. Развожаев подчеркнул, что ежедневно находит время на изучение комментариев и дает под некоторыми постами поручения. «Сейчас все члены правительства и руководители департаментов зарегистрированы в соцсетях и получают поручения в режим онлайн, отвечают на комментарии. Я лично смотрю за качеством этих ответов. Ответ из серии «это не в нашей компетенции» не работают», – подчеркнул севастопольский губернатор. Не менее эффективным Развожаев считает и традиционные, офлайновые способы обратной связи, в первую очередь еженедельное участие в прямых эфирах на местном телевидении. Развожаев рассказал, что не так давно в Севастополе открылся Центр управления регионом (ЦУР), в котором тоже аккумулируются вопросы горожан. «Главное – не формальный подход, а личная вовлеченность, максимальная обратная связь, и результат, который ожидается после этих коммуникаций. Важно не просто быть все время на связи, а решать конкретные проблемы», – подчеркнул губернатор. Участие в подобных коммуникациях требует не только времени, но и эмоциональных затрат, потому что «не все комментарии лицеприятные», признался Развожаев. Экономический рывок возможен там, где высок уровень доверия к власти, в свою очередь заметил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Поскольку власть персонифцирована, то в случае регионов, речь идет в первую очередь о доверии к губернатору. Если после диалога и обратной связи изменений нет, то доверие теряется», – заметил Моор. По словам тюменского губернатора, серьезным испытанием для налаживания доверительных отношений стала пандемия. «Год назад мы принимали борт из Уханя – эвакуированных россиян и граждан других государств, – рассказал Моор. – Была очень высокая волна негатива. На третий день мы провели прямую линию, в которой я изложил подходы. Рассказал, почему было принято такое решение, что нами было сделано и дал свою личную оценку. Одномоментно мою прямую линию смотрело 750 тысяч человек - это половина населения Тюменской области». Как и его коллеги, Моор считает одним из наиболее эффективных способов коммуникации соцсети – где у губернатора около 144 тысяч подписчиков. По словам главы региона, критические отзывы в соцсетях помогли скорректировать тарифную политику во время запуска «мусорной реформы» в 2019 года. При этом присутствие руководителей в Сети не должно использоваться для саморекламы. «Действуем исключительно прагматически. Если появится новый канал и хороший способ коммуникации, и он будет воcприниматься моими земляками, тогда да. Просто хайпануть - не наш метод», – заметил Моор, отвечая на вопрос, зарегистрируется ли он в новой соцсети Clubhouse. «Готов подписаться под всем, что мои коллеги-губернаторы уже говорили, и расставлю несколько акцентов, – заметил глава Камчатского края Владимир Солодов. – Когда я стартовал в прошлом году в качестве врио губернатора, то действовать приходилось в ситуации тотального недоверия. Общество настроено достаточно негативно, и со стороны властей общество ждет подвоха, что где-то тут обманывают... И в этом смысле на нас большая ответственность по последовательной и поэтапной работе по восстановлению доверия». Главное – вовлекать жителей в решение проблем региона, показывать, что социальные проблемы можно решать сообща, подчеркнул губернатор Камчатки, и привел пример. «Большая проблема для Петропавловска-Камчатского – огромное количество автомобильных шин. Попытки их вывезти в прошлые годы не приводили к значимому результату. В этом году мы запустили простой проект. Давали людям по сто рублей за сданную покрышку. И люди за 3 дня собрали 23 тысячи покрышек, и город очистился за считанные дни. Просто потому, что мы дали возможность людям самим заняться очисткой своего города». При этом Солодов упомянул два серьезных риска, связанных с тесной работой с гражданами и общественными организациями. Во-первых, признал губернатор, не надо забывать, что многие вопросы требуют непопулярных решений – что показала в том числе ситуация пандемии. «Очень легко нам сейчас эту грань нарушить и перейти к тому, что вопросы, которые часто требуют профессиональной компетенции и непопулярных решений, будут решаться через общественное голосование, обсуждение. То есть мы сформируем тем самым риск популизма» – отметил Солодов. Во-вторых, возникает риск завышенных ожиданий. «К сожалению, волшебные палочки губернаторам пока не выдают и часто результат – это плод многолетней последовательной работы». Граждане очень быстро считывают неискренность и политтехнологические «фишки», и наоборот – ценят честный и непредвзятый диалог, – констатировал начальник управления региональных компетенций АНО «Диалог» Андрей Цепелев. Эксперт отметил – притом, что в интернете присутствуют практически все главы регионов (и 80 руководителей постоянно обновляют аккаунты), высокие показатели по аккаунтам «мы видим у глав регионов, которые действительно хотят слышать мнение граждан, открыты для людей, которые используют соцсети как инструмент работы с жителями». Цепелев согласен с тем, что для людей важна персонализация власти, ощущение того, что человек общается не с безличной системой. Первым залогом успеха в налаживании контактов эксперт назвал живой язык общения. «Людям нравится, когда губернатор пишет простым языком. Второе – личностный контент. Самые популярные посты – фотографии с семьей, а не отчет с заседания», – рассказал Цепелев. Как, свою очередь заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, граждане ждут от властей с одной стороны – компетентного и эффективного управления (причем, чем дальше, тем больше уходит повестка пандемии, на первый план выходят экономические вопросы). С другой стороны, от губернаторов ждут проявления заботы и чуткости. «Это запрос на лидера, на отцовскую фигуру, которая обеспечит жизнь региона и будет нести ответственность», – констатировал эксперт. Напомним, что концепция губернаторов новой волны была представлена в докладе ЭИСИ в декабре 2020 года. Тогда эксперты выделили три ключевых черты таких руководителей – высокое качество управления, активная обратная связь с жителями и оперативность в решении проблем. К этой группе глав регионов политологи отнесли – помимо Шапши, Моора, Развожаева и Солодова, также калининградского губернатора Антона Алиханова, главу Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Артюхова, врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и ряд других, недавно избранных или назначенных руководителей.

Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному будут катастрофичны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». Она также указала, что решение ЕСПЧ по Навальному противоречит внутренним законам России. «Это просто не соответствующее международному праву, всему тому, что заложено в основу деятельности ЕСПЧ, решение. Оно ничем не подкреплено. Но это в лучших традициях. Не содержится ни указаний каких-то фактов, каких-то деталей, какой-то информации, на которой основывалось это решение. Оно противоречит внутреннему законодательству нашей страны», – сказала Захарова. В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. В Крыму оценили планы Украины сделать невозможной подачу воды на полуостров 18 февраля 2021, 08:30

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Бобков прокомментировал слова так называемого постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст, передает РИА «Новости». «В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», – заявил политик. По его словам, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы. «Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», – сказал вице-спикер. Минувшим летом в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму. Умер Андрей Мягков 18 февраля 2021, 10:42

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков, об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова, где служил актер. «Андрей Васильевич умер», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее. По данным Telegram-канала Mash, Мягков умер, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. Его без сознания нашла дома жена. Артист скончался до приезда врачей. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В школьные годы Мягков тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром, играл главные роли в спектаклях драматического кружка. В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный технологический институт), в 1965 году – Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Дебют Мягкова в кино состоялся в главной роли в фильме «Похождения зубного врача» (1965) режиссера Элема Климова. Первой серьезной работой артиста на экране стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» (1968). Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали «Дни Турбиных» (1976) Владимира Басова, «Гараж» (1979) и «Жестокий романс» (1984) Эльдара Рязанова, «Послесловие» (1983) Марлена Хуциева, «Гонки по вертикали» (1983) Александра Муратова. Среди его работ 1990-х годов – комедия Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана «Контракт со смертью» (1998). Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в «Сказе про Федота-стрельца» (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32-е декабря» (2004) Александра Муратова, «Кто приходит в зимний вечер...» (2006) Станислава Дремова, «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале «Туман рассеивается» (2008) Евгения Герасимова. Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1977 году Мягков был удостоен Государственной премии СССР за роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», в 1979 году – Государственной премии РСФСР за роль Анатолия Новосельцева в картине «Служебный роман». Артист награжден орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003), Дружбы (2013). Имеет Благодарность президента РФ (2008). Андрей Мягков с 1964 года женат на актрисе Анастасии Вознесенской. Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса 18 февраля 2021, 01:44

Воссоединение России и Крыма, а также конфликт в Донбассе вызваны действиями лидеров евромайдана: Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова – заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк. Экс-президент Украины прокомментировал постановление Верховной рады о «революции достоинства». Парламент заявил о необходимости завершить расследование преступлений, произошедших в период евромайдана, и привлечь к ответственности виновных в гибели людей. Янукович считает, что заявление Рады раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных. По его словам, отношение к евромайдану как к «ключевому моменту строительства украинского государства и выразителю национальной идеи свободы» выглядит «издевательски», ведь «майдан» продолжает разделять» Украину. Как заявил Янукович, «действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение» страны, передает РИА «Новости». Он указывает, что «украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране». По его мнению, большинству украинцев «давно известно, кто виновен» в «аннексии Крыма и войне на Донбассе». «Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович, добавив, что «с несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе». Как полагает бывший глава государства, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, «эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению». Янукович считает, что «истинные виновники трагедии 2013–2014 годов должны понести самое суровое наказание». Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава Нафтогаза назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти для украинцев 18 февраля 2021, 08:20

Руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости». «Пока Украина занимается транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС – это часть нашей оборонной системы. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии», – утверждает глава Нафтогаза. По его словам, именно поэтому остановка «Северного потока – 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан (украинцев)». Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Полиция забрала троих детей у россиян в Берлине с криками «за Навального» 18 февраля 2021, 16:32

Представители немецкой полиции забрали из семьи Юлии и Евгения Зайберт троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований. В семье воспитываются дети шести, четырех и двух лет. Органы опеки не раз захаживали к многодетному семейству. Частые проверки благополучия детей происходили из-за жалоб соседей на шум, передает Life. «Здесь на учете опеки каждая семья. Мы живем шесть лет в этой квартире. Было недовольство от соседа снизу – трое детей шумят. Возможно, он и делал анонимные доносы, но мы не знаем. Представители югендамта утверждают, что на нас были доносы, но подтверждающих документов мы не видели», – рассказала мать детей. В понедельник, 8 февраля, сотрудники полиции и югендамта – ведомства по делам молодежи ФРГ – незаконно ворвались в квартиру, где живут родители с маленькими детьми. Полицейские не представили удостоверений и ордера на обыск. Сотрудники принялись обыскивать вещи, документы, все фотографировать. Полицейские развели супругов по разным комнатам и избили, передает СМИ. «Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах. Когда били мужа, то говорили: «Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального», – рассказала Юлия. На следующий день родители отправились в югендамт. По словам Юлии, в учреждении объяснили ситуацию тем, что сочли жилищные условия семьи плохими и не могли допустить, что дети останутся так жить. Супруги заявляют, что в Германии неприязнь к русским растет даже на бытовом уровне и детей забрали только потому, что они русские. Родственникам не дают видеться с малышами. Юлия и Евгений не знают, что с ними и где они сейчас находятся. Позже матери пришло письмо из югендамта. В сообщении представители опеки выражали беспокойство о состоянии Юлии, предполагая, что после случившегося она наложит на себя руки. Письмом сотрудники югендамта призывали женщину отметиться у них. Супруги обратились к своему адвокату с вопросами. Встречу опека назначила на 10 утра 25 февраля. Как сказано в письме, в этот день югендамт предполагает совместно поговорить о дальнейших действиях. В этот же день вечером Юлия вновь получила письмо из опеки, где югендамт выражал беспокойство по поводу того, что женщина не ответила на их письмо о своем самочувствии. Опека призывает связаться с ними как можно скорее, чтобы представители югендамта смогли убедиться в том, что с ней все в порядке. «Нам назначена встреча в посольстве, пойдем делать документы. Сегодня мы получили от них ответ. Созванивались с ними, чтобы завтра прийти», – добавила женщина. ФСБ задержала в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» 18 февраля 2021, 09:54 Текст: Алина Назарова

Сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. «ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. ... Изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Также в гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу. На данный момент заведены уголовные дела из-за возбуждения ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Названа вероятная причина смерти Мягкова 18 февраля 2021, 12:00

Причиной смерти народного артиста России Андрея Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, сообщил источник. Актер потерял сознание около 3.00. Его супруга Анастасия Вознесенская вызвала скорую, и врачи около часа пытались реанимировать артиста. Однако около 5.00 медики констатировали смерть Мягкова, сообщает Рен ТВ. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дата и места прощания с актером пока не определены. Ранее сообщалось, что в четверг в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру 18 февраля 2021, 16:38

Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности». В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море. Журналистки польского телеканала «Белсат» получили по два года колонии в Белоруссии 18 февраля 2021, 10:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Минский суд назначил журналисткам польского телеканала «Белсат» Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). «Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение БАЖ. Журналистки проходили по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии – «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Ранее Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко. Песков: Техасу газ бы не помешал 18 февраля 2021, 13:58

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал американским властям больше интересоваться вопросами тепло- и энергообеспечения своих граждан в условиях аномальных холодов в Техасе, а не «Северным потоком – 2». «В целом, конечно, наверное, нашим партнерам американским есть смысл в меньшей степени интересоваться «Северным потоком – 2», и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что позиция администрации США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась – это «плохая сделка». По словам Псаки, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или сертификации газопровода и обсуждают возможность расширения санкций против проекта. Аномально холодная и снежная погода установилась в целом ряде регионов США. В Техасе и других штатах непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Только во вторник по всей стране были отменены около 2,8 тыс. авиарейсов. Губернатор Техаса из-за аномальных холодов запретил экспорт газа из штата до 21 февраля. Терапевт рассказал, как легче перенести «барическую пилу» 17 февраля 2021, 22:05

Метеозависимым следует подготовиться к тому, что в предстоящие выходные и праздничные дни в столице будет наблюдаться такое явление, как «барическая пила», сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский. В этот день он порекомендовал не залеживаться и не засиживаться, а прогуляться на свежем воздухе. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Он предупредил, что это может сказаться на метеозависимых людях. «Естественно, при появлении той или иной симптоматики, метеозависимые люди должны ее уже решать соответствующими препаратами, которые им ранее назначил врач. Если это гипертоник (больной гипертонией – прим. ВЗГЛЯД), то препаратами, понижающими давление, если это человек с мигренями, то принимать следует препарат, которым он купирует свою болезнь. Просто в этот день нужно быть потенциально готовым к тому, что придется более пристально следить за самочувствием, давлением, уровнем сахара и так далее», – говорит Барвинский. Терапевт отмечает, что если метеозависимый очень плохо себя чувствует в день изменения погоды, то следует соблюдать постельный режим. В любом другом случае он призывает не отказываться от активности и прогуляться в этот день на свежем воздухе без каких-либо нагрузок. Засиживаться или залеживаться в течение дня дома даже во время болезни, по словам врача, является одной из распространенных ошибок. «Глобально, чтобы меньше зависеть от погоды, температуры и быть более универсальным человеком, нужно развивать адаптивные возможности своего организма. Для этого есть разные методы работы над собой. Например, начать закаливание, применять определенные спортивные нагрузки и медитативные практики, есть разные бани, сауны и прочие методы работы над собой. Да и в целом следует придерживаться правильного режима сна и питания. Все это вкупе позволяет человеку гораздо легче адаптироваться к любым изменениям», – рассказывает врач. Также он рекомендует практиковать лечебное голодание тем, у кого нет к этому противопоказаний. По его словам, если проводить один день в неделю исключительно на воде, то это тоже повысит адаптивность человека к каким-либо изменениям. Ранее врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко во время резкого перепада температуры рекомендовал метеозависимым людям придерживаться постельного режима. Экс-глава МИД Германии: «Северный поток – 2» вообще не касается США 18 февраля 2021, 11:00

Строительство газопровода «Северный поток – 2» – суверенное европейское решение со всеми шансами и рисками и абсолютно не касается США, заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль накануне выступления президента США Джо Байдена на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности. «С точки зрения европейского суверенитета это вообще не касается США. Я считаю, что это решение европейское – со всеми шансами и рисками. Отнюдь не американское», – заявил Габриэль в интервью газете Die Welt, подчеркнув, что данный проект осуществляется в соответствии с европейскими правилами и законами. Габриэль, возглавляющий НПО «Атлантический мост», созданное для укрепления отношений между США и ФРГ во всех сферах, напомнил, что администрация нового американского президента Джо Байдена совсем недавно остановила строительство газопровода Keystone XL из Канады и теперь все больше делает ставку на экологически вредную добычу сланцевого газа. «Однако это уже дело американцев, а не европейцев», – отметил он, передает Deutsche Welle. Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Набиуллина предложила свернуть льготную ипотеку под 6,5% 18 февраля 2021, 12:44

Льготная ипотека под 6,5% была эффективна как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать, именно как антикризисную меру», – сказала Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России. По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов – прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет, передает РИА «Новости». «Потому что в значительном числе регионов уже… рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», – добавила глава ЦБ. Кроме того, она заявила, что Банк России видит потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке. «Что касается постоянно действующих льготных программ, они должны быть, они у нас были до пандемии. На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных», – сказала Набиуллина. По ее словам, такие программы могут быть регионального характера, например, в тех регионах, где застройщикам не так выгодно строить жилье. «Требуется выбор таких регионов, где могли бы быть постоянные меры поддержки строительства – либо через ипотеку, либо через какие-то другие механизмы», – добавила она. Набиуллина выразила мнение, что пик реструктризации кредитов уже прошел, с начала пандемии банки реструктурировали около 10% своего кредитного портфеля. Она уточнила, что по оценке самих банков до трети рестркутрированных кредитов могут стать проблемными, передает ТАСС. Ранее Банк России уже выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Пушков ответил на страхи Киева из-за «Северного потока – 2» 18 февраля 2021, 17:45

«Россия лишь защищает свои интересы по бесперебойным поставкам газа основным потребителям в Европе. Украина нас мало интересует», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы «Нафтогаза Украины» о том, что газопровод «Северный поток – 2» сделает Украину беззащитной перед российской агрессией. «Для Украины транзит газа невероятно важен, ведь именно он обеспечивает ей постоянный гарантированный доход в 3 млрд долларов в год. Эта сумма является для страны очень значительной, потому что составляет около 2% всего ВВП Украины. Разумеется, есть и различные нелегальные схемы получения газа, его увода и сокрытия, но они выгодны лишь узкому кругу людей. Государству же, которому нужно как-то сводить концы с концами, критически необходимы именно эти 3 млрд», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Собеседник отметил – решение России сократить до минимума украинский транзит газа связано с долгим периодом политического и экономического конфликта с Украиной. «Нафтогаз Украины» регулярно подавал на Россию в суд, устраивал скандалы вокруг поставок, требовал бесконечных компенсаций. Украина постоянно превращала газовые поставки в политический вопрос, вынуждая Россию принимать ответные меры, о которых мы неоднократно ее предупреждали. Теперь наша страна, наконец, это сделала», – констатировал сенатор. При этом Пушков подчеркнул – речь не идет ни о какой агрессии со стороны России. «Для того, чтобы побудить Запад защищать интересы Украины, она регулярно прибегает к аргументу российской угрозы. Это совершенно не так – минимизируя украинский транзит, Россия защищает свои интересы. Украина не создает для нашего транзита никаких привлекательных условий, нам не слишком нужен такой партнер. Поэтому для того, чтобы меньше зависеть от этой страны и обеспечивать бесперебойные поставки газа основным потребителям в Европе, Россия и приняла решение построить «Северный поток-2», – объяснил собеседник. «Деньги любят спокойствие и договоренности. А те страны, которые делают их заложниками политических конфликтов, неизменно проигрывают. По такому пути пошла не только Украина, ведь СП-2 минует и другие проблемные для России территории – Литву и Польшу. Украина никакого особенного интереса для нас не представляет и находится в равном положении с теми государствами, которые также выбрали плохие отношения с Россией», – заключил Пушков. Ранее руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России по этому поводу заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о начале тайных переговоров между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагает закупать американский СПГ в обмен на разрешение Вашингтона достроить газопровод. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», подготовку которой опровергли в Германии.