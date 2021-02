Малькевич рассказал об унижении Австралии со стороны Facebook

«Сегодня они унижают Австралию – крупную страну, а завтра поставят на колени десятки стран поменьше. И когда цифровым гигантам подчинится половина земного шара, их будет уже не победить», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя решение руководства социальной сети Facebook ограничить возможность распространения новостей на территории Австралии.

«Россия уже неоднократно предупреждала все мировое сообщество о том, что транснациональные IT-корпорации навязывают человечеству свои правила игры, плюют на законы суверенных государств, ведут себя просто нагло. Пример Австралии это еще раз доказал», – заявил журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

По мнению собеседника, сама формулировка «Facebook запретил австралийским пользователям публиковать новости», которые выходят в их стране, показывает – «это уже не цензура, а ее совершенно новый, наглый, хамский вариант». «Например, Google и Руперт Мердок (владеет изданиями The Sun, The Times, The Wall Street Journal, The Australian и другими – прим. ВЗГЛЯД) смогли договориться и решить все свои бизнес-вопросы. Но Facebook просто нарывается, не беря в расчет какие-либо нормы», – отметил Малкевич.

«Россия постоянно предлагает всем крупным игрокам собраться на какой-либо площадке, возможно, Совета Безопасности ООН, и унифицировать законодательство суверенных государств, чтобы подобное поведение IT-корпораций было невозможным. Сегодня они унижают Австралию – крупную страну, а завтра поставят на колени десятки стран поменьше. И когда цифровым гигантам подчинится половина земного шара, их будет уже не победить. Счет до их полного мирового господства идет на месяцы», – заключил Малькевич.

Ранее руководство социальной сети Facebook решило ограничить возможность распространения новостей на территории Австралии из-за нового медиакодекса, который в скором времени могут принять в стране для защиты местных медиакомпаний.

«Предложенный закон неверно толкует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом. Это поставило нас перед жестким выбором: пытаться соблюдать закон, который игнорирует природу этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем второй вариант», – передает ТАСС сообщение администрации компании Facebook.

В соответствии с новыми правилами пользователи в Австралии утратят возможность публиковать ссылки на новостные сообщения, просматривать международные и местные новости и делиться чужими записями, содержащими новости. При этом люди во всем мире больше не смогут делиться в Facebook новостями австралийских изданий.

Министр связи Австралии Пол Флетчер заявил, что правительство страны не отступит от своего решения принять кодекс ведения переговоров для СМИ, несмотря на решение Facebook. «Если вы занимаетесь бизнесом в Австралии, вам нужно иметь дело с законами Австралии», – сказал он.

Власти Австралии инициировали подготовку закона, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент, в случае отсутствия договоренности цену определит арбитр, которого назначит государство. В связи с этим Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии. Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.

В конце января глава австралийского Минфина Джош Фрайденберг заявил телеканалу ABC, что глава Facebook Марк Цукерберг не смог убедить власти Австралии отказаться от намерений ввести законодательство в отношении технологических гигантов.