Песков счел оправданными предупреждения Роскомнадзора соцсетям из-за незаконных акций В России осудили отказ Twitter удалить детское порно Эксперт: Google начал шантажировать целые страны 22 января 2021, 14:04

Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Наднациональные IT-корпорации пытаются поставить на колени целые страны», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя угрозу со стороны Google отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. «Ситуация, при которой наднациональные IT-корпорации впрямую, открыто шантажируют целое государство, причем немаленькое, и выдвигают условия, просто дикая. Это страшный сон и самая невозможная антиутопия», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич. Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. Как пишет газета Sydney Morning Herald, в Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр. «После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», – заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google – крупнейшего в мире интернет-поисковика. «Это не угроза, это реальность», – добавила она. «Эти корпорации поставили себя выше любых законов и любых государств. Они пытаются диктовать свою волю не только пользователям, которым они навязывают ненужные услуги и таргетированную рекламу, но и диктуют свою волю суверенным странам. Таким образом они пытаются поставить их на колени», – отметил собеседник. Австралийский премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы. Малькевич убежден, что премьер-министр Австралии, занимающий жесткую позицию по этому поводу, реагирует правильно. «Шантажистов надо бить по рукам и, конечно, по кошельку», – призывает эксперт. «Я еще раз предлагаю России выступить инициатором большего межгосударственного форума, чтобы не просто обсудить существующие проблемы, но и унифицировать законодательные решения во всех крупнейших странах, чтобы сделать подобный шантаж невозможным», – заключил глава профильной комиссии ОП. Ранее представитель Facebook заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.

Женщины разобрали «холодный психотип» жены Навального 21 января 2021, 16:50

Фото: EPA/ALEXEI NAVALNY INSTAGRAM/ТАСС

Текст: Олеся Белобородова

Супруга оппозиционного блогера Юлия Навальная стала героиней обсуждения женских пабликов в Интернете. Пользовательницы выясняли, есть ли повод восхищаться супружеской позицией Навальной и чем она отличается от жен декабристов. Большинство участниц дискуссии в одном из крупных пабликов сошлись во мнении, что Юлия Навальная «амбициозная женщина с сильным характером». Более того, многие считают, что «тестостерон в этой семье именно у Юлии», а не у ее «нервного и истеричного» супруга. Ее даже называют «кукловодом» и «серым кардиналом», управляющей мужем. Многие отметили, что Навальная «не испытывает страха за себя и детей», но кто-то нашел объяснение этому факту в природном бесстрашии женщины, а кто-то – в гарантиях, которые получила семья блогера: «В конце концов, они не работают, постоянно ездят на отдых, носят одежду премиальных марок, а дочка пристроена в Стэнфорд. Чем плохо?». «Быть женой рядового слесаря труднее, особенно, когда и сама на этом заводе пашешь», – считают некоторые комментаторы. Более того, они видят социальную несправедливость в героизации жены «пациента берлинской клиники»: «Миллионы женщин по всему миру имеют мужей с действительно опасными профессиями – пожарные, военные. Делают, что должно, но никто ими не восхищается, фанатов нет, дети в Стэнфордах не пристроены». У женщин, большая часть из которых имеет своих детей, вызывает протест, что «дети Навальной за границей и в безопасности, а наших она зовет на баррикады, под дубинки. Ради благополучия ее собственной семьи». На эту тему Впрочем, есть и те, кто видят в Навальной новую «жену декабриста», умеющую «достойно нести крест супруги». «Жены декабристов получали волчий билет и осуждение общества, меняли сытую и спокойную жизнь на тяготы ссылки в условиях 19 века. Как можно сравнивать?» – парируют другие, – «Хотелось бы посмотреть на нее, если б они в изгнании вели политическую борьбу, а не в сытой Москве, на долго б ее хватило?» Есть у комментаторов и другие кандидатуры для героизации: «Меня восхищает жена Виктора Бута – вот там полная неопределенность, а она держится. А тут-то чем восхищаться? Денежка капает, роль свою знает». «Холодный психотип» Навальной с одной стороны принес ей характеристику «аристократичной, культурной женщины», с другой – вызвал недоверие из-за «отсутствия искренности». «Никак из головы не выходит сцена ее прощания с мужем. Поцеловались, щеку заботливо отерла, встала на исходную и быстрый взгляд на камеру «снимают или нет» и опять в образ», – описывают комментаторы впечатление, которое производит на них супруга блогера. – «Это какой-то спектакль. Особенно их совместное интервью Дудю, когда они с улыбкой рассказывали историю с отравлением». Чего не могут отнять у Навальной даже недоброжелатели, так это поддержки, которую жена оказывает мужу, и ее заметной роли в формировании имиджа оппозиционера: «Это все больше напоминает семейный проект, причем, возможно, они скоро поменяются местами», «неизвестно еще, у кого больше амбиций, у нее или у него». Оказалось, что наибольший урон репутации Навальной в глазах женской аудитории нанес конфликт с известным педиатром, хирургом и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Осенью прошлого года, когда Навальный уже находился на лечении в берлинской клинике «Шарите», Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную комиссию, консилиум, для выяснения диагноза пациента. В ответ Навальная грубо ответила российскому врачу, что не уважает его, поскольку тот хочет «выведать информацию и выслужиться». Кроме того, жена «берлинского пациента» посоветовала педиатру не брать грех на душу «в столь почтенном возрасте». «Ее ответ доктору Рошалю опустил ее в моих глазах ниже некуда. Все остальные ее дела/речи будут восприниматься мной под впечатлением той грубости», – пишут участницы паблика, многие из которых живут в Москве и лично обращались за помощью в клинику Рошаля, – «Есть два способа возвыситься: первый – сделать что-то великое, второй – унизить другого человека, сделавшего что-то великое. Я про Юлю Навальную первый раз услышала, когда она Рошалю нахамила и сразу стала крутой в глазах общественности. Хотя масштаб этих двух фигур с точки зрения пользы для страны несопоставим». Попавшее под санкции российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток 21 января 2021, 18:09

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. Судно «Фортуна» прибыло туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта – Висмара, передает РИА «Новости». «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Ранее Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена 22 января 2021, 05:56

Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба конгрессвумен. «Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», – приводит слова Грин ТАСС. Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора. Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден. В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом». Додон обвинил Санду в обмане из-за лишения русского языка особого статуса 21 января 2021, 18:27

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елизавета Булкина

Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего главу государства Майю Санду в обмане из-за решения Конституционного суда о признании незаконным закона о языках, в котором русский был наделен статусом языка межнационального общения. «КС принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила до избрания президент Майя Санду. Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», – передает его слова ТАСС. Напомним, Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным. Россия выразила сожаление о решении молдавского КС в отношении русского языка, заявив, что оно конъюнктурно. В ноябре Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии. Избранный президент Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что русский язык в стране должен обладать особым статусом. Он также высказывался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. В Общественной палате рассказали, кому грозит проверка жилья на перепланировку 21 января 2021, 15:10

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Проверка жилья на перепланировку может быть проведена только при продаже квартиры или получении ее в наследство, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В конце прошлого года в России заработал единый государственный реестр недвижимости, в который внесены все технические паспорта помещений. В связи с этим сотрудники жилинспекции начали проводить проверки, устраивая рейды по квартирам: после двух уведомлений по почте посещают в жилплощадь, выискивая любое несогласованное изменение. «На территории России продолжает действовать Конституция, в которой написано, что жилище гражданина является неприкосновенным, и войти в него можно либо по согласию самого гражданина, либо по решению суда, либо в случае чрезвычайной ситуации в сопровождении представителя МЧС и МВД, когда в квартире есть угроза жизни и здоровья человеку», – говорит Разворотнева. Также в документе прописаны отдельные случаи, связанные с поверкой приборов учета, продолжает эксперт. Проверка перепланировки квартиры в этот перечень не входит, поэтому пустить сотрудников сотрудников жилинспекции или нет – выбор каждого россиянина. «Конечно, все эти перепланировки, особенно в соответствии с этим реестром недвижимости, выявить очень сложно. Как правило, они всплывают либо когда люди продают квартиру, либо когда вступают в наследство, и то только если они не договорятся с риелторами – тогда да, может быть произведена проверка», – рассказывает собеседник. Тем не менее, если человек по своей воле пустил сотрудников жилинспекции и в ходе проверки были выявлены какие-то перепланировки, то гражданину придется их либо узаконить, либо вернуть все как было, предупреждает Разворотнева. В противном случае человеку может грозить очень серьезное наказание. Например, в Жилищном кодексе есть единственный случай, когда можно изъять помещение, и он как раз связан с незаконными перепланировками, которые не были устранены. Ранее в Министерстве юстиции предложили позволить судебным приставам выламывать двери квартир и домов, если туда нельзя попасть другим способом, для проверки правомерности перепланировки и установки газового оборудования. Байден приказал разведке изучить антироссийские истории 22 января 2021, 00:56

Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд на Украине обязал пересмотреть отношение к участникам майдана в учебниках 21 января 2021, 20:02

Фото: Mehdi Chebil/Reuters

Текст: Абдулла Шакиров

Юрист Андрей Портнов выиграл суд у министерства образования Украины по делу о содержании школьных учебников. По мнению Портнова, в них участники майдана представлены героями. «Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013 – 2014 годов», – написал юрист в своем Telegram. Как считает Портнов, в указанных пособиях «содержатся признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013 – 2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода», пишет «Страна.ua». Также, по его мнению, информация о событиях 2013 – 2014 годов представлена односторонне и с заведомо ложными сведениями, при этом в учебниках умалчивается о важных обстоятельствах майдана. Так, в учебнике для 11 класса Власова-Кульчицкого сказано, что «22 января 2014 года в День соборности Украины снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана». Здесь, объяснил Портнов, авторы учебника однозначно обвиняют правоохранителей в убийстве, при том, что ни один суд это не подтвердил. Кроме того, юрист предложил провести новый конкурс по учебникам и пересмотреть на предмет достоверности вообще все пособия по истории Украины, которые были выпущены после 2013 года и рассказывают о событиях майдана. В министерстве образования республики еще до суда Портнову сказали, что все учебники анализировались учеными и имеют полную достоверность изложенной информации. Требование юриста в ведомстве выполнять отказались, после чего он подал иск. 21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг. Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут». «Дело о снайперах» на майдане до сих пор остается нераскрытым. В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек. Певчих отругала бывших журналистов «Ведомостей» за недостаточную хвалу Навального 21 января 2021, 20:16

Фото: Алексей Навальный/YouTube

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» и соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих раскритиковала авторский материал о Навальном, опубликованный в издании VTimes. Автор колонки всячески расхваливает Навального, ставит ему в плюс даже вождизм и иностранную помощь. Однако признаёт «отчасти уместными» претензии, что в своих расследованиях Навальный использует чужую информацию и факты, которые давно всем известны. По словам автора, «расследования» Навального это «маркетинговый продукт», который можно сравнить с маркетинговыми продуктами McDonald’s. «Что за бредятину вы печатаете? – написала Певчих в комментариях под статьей в Twitter. – Ваш кандидат наук либо вредитель, либо не смотрел и не читал наше расследование, если утверждает, что Навальный собирает чужие находки и грамотно их упаковывает». VTimes позиционирует себя как независимое издание про экономику, финансы, общество, бизнес, экологию, политику. Создателями проекта являются бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены владельца и главного редактора и начали выпускать собственное СМИ. Мария Певчих является сотрудницей ФБК. Известно, что Певчих проживает в Великобритании. В МВД сообщали, что она после инцидента с Навальным в августе уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию. В органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась и также не отвечала на вопросы следователя. СМИ указывали на подозрительную скрытность Певчих. Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Британцев поразили закаливающиеся на морозе дети в Сибири 22 января 2021, 08:58 Текст: Алина Назарова

Читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре. «Дети в сибирском детском саду раздеваются до нижнего белья и обливаются ледяной водой в рамках учебной программы. Считается, что это помогает сохранить здоровье и остановить инфекции», – пишет The Daily Mail, В материале отмечается, что дети принимают холодный душ ежедневно после горячей сауны. Процедуры не проводятся лишь в случае, если температура окружающего воздуха опускается ниже минус 25 градусов. «По словам воспитателей, дети которые принимают участие в процедурах, более разумны, уравновешены и оптимистичны», – пишет издание. Читателей впечатлил характер юных сибиряков, передает РИА «Новости». «Мы должны сделать это с нашим «поколением снежинок», – написал пользователь HateFrogs. «Как вы думаете, эти дети будут требовать «безопасное пространство» (места, созданные для людей, чувствующих себя ущемленными) и так далее, когда вырастут», – задался вопросом TheOldGuy55. «Безусловно, упражнение на формирование характера», – подчеркнул Ted Loone. «Я думаю, это гениально», – отметил hatemail. «За этим стоит очень хорошая наука – берегись, Запад», – заявил Urban upstart. «Это должно быть обязательным во всем мире!» – выразил мнение Big Billy Nomates. Власти Москвы подали иск против «Что? Где? Когда?» 21 января 2021, 14:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Москвы подали иск в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?» на 1,9 млн рублей, следует из информации в картотеке суда. Как сообщается на сайте суда, истцом выступил департамент городского имущества столицы. Ответчиком указана региональная общественная организация «Объединение любителей телепрограммы «Что? Где? Когда?», учредителями которой значатся гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталия Стеценко, генпродюсер «Игра ТВ» Андрей Козлов и ведущий передачи Борис Крюк. В материалах указано, что ведомство хочет взыскать с организации задолженность по арендной плате с 1 октября 2012 по 20 мая 2013 года. Сумма платежей составляет почти 1,6 млн рублей плюс сумма пени в размере 325 тыс. рублей. Договор аренды между мэрией и организацией был заключен в апреле 1995 года. О каком именно участке идет речь, в деле не сообщается. В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой 21 января 2021, 15:17

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой восхитился межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». По его мнению, она является самым ценным оружием России. Автор статьи отмечает, что «Сармат» весит около 100 тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее 10 тыс. километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами. По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым «заставляя США прикусить язык», передает РИА «Новости». «Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет», – говорится в публикации. Пользователь заметил, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для США, а другая – для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением. «Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», – заключил автор. Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. Кроме того, иранское информационное агентство Akharin Khabar написало статью, в которой «Сармат» назвали «посланием»России к избранному президенту США Джо Байдену. Грузия сочла решение ЕСПЧ по делу о войне с Россией «своей победой» 21 января 2021, 14:48 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Минюст Грузии заявил об «историческом решении» ЕСПЧ по делу «Грузия против России» о войне-2008, вердикт оглашен в четверг в Страсбурге, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «ЕСПЧ согласился с требованием Грузии о нарушении Россией многих статей Европейской конвенции прав человека во время войны в августе 2008-го года», – сказано в заявлении министерства юстиции. «Подтверждается этническая чистка Россией грузин. Признана ответственность России за пытки грузинских военнопленных и гражданских лиц, за нечеловеческое и унижающее достоинство обращение», – заявил минюст Грузии. Минюст Грузии также нашел в решении большой палаты ЕСПЧ ответственность России за нарушение прав гражданских лиц на свободу и безопасность. Тбилиси назвал вердикт ЕСПЧ «важнейшим рычагом в международном праве для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности». Экс-министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, которая работала на этом посту в 2012-2020 годах, назвала решение ЕСПЧ «победой Грузии». Между тем, Минюст России сообщил, что ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года. «По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства. «Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал», – сообщили в ведомстве. Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. «Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – сообщили в Минюсте. Названа вероятная причина крушения индонезийского Boeing 22 января 2021, 08:51

Фото: Antara Foto/M Risyal Hidayat/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты полагают, что одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя. Как пишет The Wall Street Journal, рассматривается версия о том, что надлежащим образом не работала система, которая автоматически регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей. Пилот, предположительно, не отключил эту систему, и управление самолетом могло быть серьезно затруднено, передает ТАСС. Один из источников отметил, что окончательные выводы еще не сделаны. Представители авиакомпании не подтвердили приведенные в публикации утверждения. Ранее сообщалось, что полицейские и местные жители обнаружили в Яванском море предположительное место падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Напомним, на борту упавшего лайнера находилось 59 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров были шестеро детей, один из них – младенец. Россиян, по предварительным данным, на борту не было. Гендиректор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко рассказал, какие факторы могли привести к крушению самолета. Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США 21 января 2021, 23:34

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме. По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС. «Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек. Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек. Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва потребовала срочно восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке 21 января 2021, 16:12

Фото: REUTERS/Mike Segar

Текст: Ольга Никитина

Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь Генеральному консульству России в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы, такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», – приводит ее слова РИА «Новости». Она отметила, что многие граждане, которые обращаются в Генконсульство – это граждане США. «Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления», – отметила официальный представитель МИД. С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство России в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке.