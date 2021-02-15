В коронавирусных стационарах стали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии

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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как возникла легенда о спецназе моджахедов «Черные аисты»

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Слухов о «черных аистах» в Афганистане ходило немало. Стоило советским подразделениям допустить какую-либо трагическую ошибку, как советское командование негласно объясняло это поражение появлением особо подготовленных, искусных бойцов противника – «черных аистов». Подробности...

В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Пусть соседи сами созреют до изучения русского

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Русский язык сегодня – это язык продвижения прагматичных интересов российского национального государства и национального капитала, а не всякого возвышенного. Это не хорошо и не плохо – это так есть. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

Обсуждение: 10 комментариев

Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    В коронавирусных стационарах стали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии

    15 февраля 2021, 14:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    В коронавирусных стационарах начали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии, осложняющие течение болезни, заявил завлабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук Артемий Гончаров.

    «Постоянно сталкиваемся с сообщениями практических врачей, эпидемиологов стационаров, которые говорят о том, что пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков», – цитирует Гончарова «Интерфакс».

    Он указал, что устойчивость бактерий в период пандемии становится одной из самых острых проблем, это требует скорейшего решения.

    Ученый отметил, что с лета 2020 года в ковидных стационарах сформировались экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии, они до сих пор существуют в этих учреждениях.

    Напомним, за последние сутки в России выявили 14 тыс. 207 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания.


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    Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятную причину возникновения COVID-19
       14 февраля 2021, 18:48
    Фото: Alex Plavevski/EPA/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей, сообщил член международной научной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Дасзак.

    Эксперт считает, что передача коронавируса от летучих мышей – это путь, на который «следует обратить наибольшее внимание», пишет РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    По словам Дасзака, рукокрылые занесли COVID-19 на ферму с дикими животными, где коронавирусом заболели сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Уже после этого вирус попал на рынок в Ухане и начал дальнейшее распространение. Как отмечается в сообщении, ученые ВОЗ не смогли получить личные данные некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Другие же переболевшие коронавирусом отказались встречаться с представителями организации.

    Ранее научная группа ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в Ухане «важные улики», касающиеся возникновения нового коронавируса.

    На этой неделе власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса.

    Коментарии (37)
    Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном
       15 февраля 2021, 00:24
    Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия с понедельника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном, приостановленное в 2020 году на фоне распространения коронавируса; соответствующее решение было сообщено правительством 3 февраля.

    Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва – Баку и по четыре по маршруту Москва – Ереван. Российская компания «Аэрофлот» ранее заявила, что планирует начать выполнять четыре рейса в неделю в Ереван с 15 февраля и два рейса в неделю с Баку с 17 февраля, передает ТАСС.

    Сейчас въезд для туристов в Армению открыт (нужен ПЦР тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до прибытия). Ранее ряд российских перевозчиков уже заявил об открытии чартерных рейсов в Ереван из российских регионов: «Уральские авиалинии» открыли полеты из Красноярска, Nordwind – из Калининграда, «Икар» – из Нижнего Новгорода, а «Азимут» – из Краснодара.

    Азербайджанская национальная авиакомпания Azal сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на 15 февраля въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в республику могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.

    Напомним, с 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний России не объявила о начале полетов в эти страны. В декабре Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.

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    Коментарии (1)
    Названы необычные последствия COVID-19

    14 февраля 2021, 23:23

    Текст: Антон Никитин

    Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания, сообщил телеканал Sky News.

    По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, переболевшие COVID-19 страдали от «пугающих» долгосрочных последствий – паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков, передает РИА «Новости».

    Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты также жаловались на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове. По словам некоторых опрошенных, последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.

    Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, более половины россиян, переболевших коронавирусом или наблюдавших за течением болезни у родственников, назвали COVID-19 тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Кроме того, в Минздраве предупредили переболевших COVID-19 о риске развития туберкулеза.

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    Премьера Грузии призвали купить российскую вакцину «Спутник V»
       15 февраля 2021, 05:56
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Благотворительный фонд и четыре неправительственные организации обратились к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в письме НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии».

    «К сожалению, в Министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. Просим вас соблюсти конституционные права населения Грузии и рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V» для граждан, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом», – приводит ТАСС текст письма, авторами которого стали НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», НПО «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».

    Неправительственные организации отмечают, что уже более десятка стран одобрили применение «Спутника V». Кроме того, в феврале британский научный журнал «Ланцет» (The Lancet) опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата составляет 91,6%. Эти данные ставят «Спутник V» в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

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    В России создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID
       15 февраля 2021, 04:30
    Фото: Rupert Oberhauser/www.imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса <...>. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

    «Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – сообщает ведомство.

    Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.

    Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.

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    Коментарии (2)
    В России оценили сроки создания новой вакцины от COVID в случае его мутации

    14 февраля 2021, 16:44

    Текст: Елена Мирошниченко

    На создание нового препарата от коронавируса, если существующие вакцины перестанут действовать из-за мутаций COVID-19, понадобится минимум год, заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    «Технологические возможности новых вакцин против новых вариантов (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, существуют. Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около 2-3 месяцев, а затем – лабораторные исследования и испытания на людях. Как говорит Гинцбург (директор центра Александр – прим. ВЗГЛЯД), создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о «Спутнике», технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года», – передает слова Бутенко ТАСС.

    Ранее сообщалось, что специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса.

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    Мексика назвала сроки поставок «Спутника V»

    14 февраля 2021, 20:13

    Текст: Абдулла Шакиров

    Первая партия российской вакцины от коронавируса прибудет в Мексику, вероятнее всего, в конце следующей недели, сообщил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

    «Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели», – передает слова президента Мексики РИА «Новости».

    В начале февраля замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.

    Таким образом Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

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    «Британский» штамм коронавируса оказался опасен для детей
       15 февраля 2021, 01:32
    Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Стремительно распространяющийся в Словакии «британский» штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года, сообщило Словацкое радио.

    «Штамм коронавируса, пришедший из Китая во время первой волны пандемии, не был столь опасным для детей и подростков, как распространяющийся ныне «британский» штамм, – приводит слова главного педиатра Словакии Элены Прокоповой ТАСС. – Правда, отдельные случаи протекающей при температуре тела выше 38 градусов детской болезни, приводящей к высыпаниям, опуханию слизистой рта, ладоней и ступней, фиксировались уже тогда [во время первой волны], но то, что это заболевание возникает как осложнение после [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, мы поняли лишь недавно».

    По данным Словацкого радио, большинство пациентов с такой болезнью поступают в клиники в критическом состоянии. В большинстве случаев, как показывает практика словацких педиатров, возраст этих больных колеблется от пяти до шести лет. Госпитализируют и достигших 20-летнего возраста с ярко выраженными признаками заболевания. Более подробных сведений Прокопова не сообщила. Минздрав республики, по ее словам, обрабатывает поступающие из клиник данные о госпитализированных с симптомами нового педиатрического заболевания.

    Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.

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    Комаровский объяснил необходимость вакцинироваться переболевшим COVID-19

    15 февраля 2021, 08:56

    Текст: Алина Назарова

    Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом.

    «На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», – считает врач, передает РИА «Новости».

    Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

    Ранее Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.

    В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.

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    Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март
       14 февраля 2021, 22:59
    Фото: Michal Krumphanzl/CTK/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

    «Да, [в воскресенье] режим ЧС мы объявили [о продлении] на [следующие] 14 дней, и мы будем стараться убедить [депутатов] нижней палаты парламента, чтобы они его продлили, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Мы не думаем, что эпидемиологическая ситуация [в Чехии за две недели] изменится каким-то принципиальным образом».

    Со вторника правительство Чехии начнет переговоры с лидерами парламентской оппозиции о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять для борьбы с коронавирусом. Бабиш особо подчеркнул, что в республике быстро распространяется британский штамм вируса, а в соседних государствах появились более агрессивные южноафриканский и бразильские штаммы. Вопросом ближайшего времени, по его словам, является то, когда они проникнут в Чехию.

    Между тем с понедельника государственные учреждения республики восстановят приемные часы населения. С этого дня власти разрешили библиотекам обслуживать читателей через специально оборудованное окно выдачи литературы. Возможность работы в читальных залах пока не предусмотрена. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность возвращения к стандартному обучению с 1 марта учеников выпускных классов школ и студентов выпускных курсов вузов. При этом, как сказал Бабиш, граждане обязаны максимально соблюдать требования санитарно-эпидемической безопасности. В общественных местах жителям страны рекомендовано использовать исключительно респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса.

    В понедельник премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в ЕС. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По оценке министерства труда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.

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    Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»

    15 февраля 2021, 03:55

    Текст: Антон Никитин

    Сербия в предстоящий период планирует произвести на своей территории 20 млн доз российской вакцины «Спутник V», заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала TV Pink.

    «Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться еще три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни. Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины. Сначала мы получим смесь, а потом попросим трансфер технологии, чтобы до конца года мы могли производить вакцину. Наша оценка, что, когда мы закончим это до конца года, мы сможем произвести 20 млн доз, нам необходимо 5-6 млн доз, остальное мы могли бы продать в регионе», – приводит слова Вучича ТАСС.

    Как уточнил Вучич, всего Сербия заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако в республику поступило всего около 2 млн доз препаратов.

    В начале февраля госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что большинство сербов захотели привиться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». В конце января Вучич заявил о настоящей войне в мире за вакцины против коронавируса. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

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    Британия ужесточила карантинные меры для въезжающих

    15 февраля 2021, 00:56

    Текст: Антон Никитин

    Для прибывающих в Великобританию с понедельника вступили в силу более жесткие карантинные правила, предполагающие обязательную сдачу двух тестов на коронавирус в дополнение к десяти дням самоизоляции. При этом прибывающим из 33 стран «красного» списка придется провести полторы недели в гостинице.

    Согласно введенным ранее требованиям, перед въездом в Великобританию все прибывающие должны заполнить форму на сайте правительства с подробностями своей поездки и не позднее чем за 72 часа до прибытия сделать тест на коронавирус. С понедельника нужно будет сдать еще два анализа – на второй и восьмой день самоизоляции. За отсутствие теста по прилете штраф составляет 1 тыс. фунтов (102 тыс. рублей), тем, кто не сделал повторные анализы, – уже 2 тыс. фунтов (204 тыс. рублей), а также срок их карантина увеличивается на две недели, передает ТАСС.

    При этом въезд в Соединенное Королевство с начала января разрешен лишь для возвращающихся из-за рубежа граждан Великобритании и обладателей видов на жительство и долгосрочных виз, а также людям с крайней необходимостью посещения острова. Туризм под такие цели не подпадает, соответственно, всем туристам во въезде отказывается. Запрещен и выезд из Великобритании, если только речь не идет о неотложных обстоятельствах, например о работе.

    Еще более жесткие правила распространяются на прибывающих из стран «повышенного риска». К ним относятся ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки. С понедельника им придется перед въездом в королевство забронировать себе гостиницу и провести в ней по прилете десять дней. Стоимость услуги – 1750 фунтов (180 тыс. рублей) на человека, а пакет услуг включает в себя проживание, питание, обеспечение безопасности и тестирование.

    Лицам же, скрывшим от властей информацию о посещении страны из «красного» списка, грозит штраф до 10 тыс. фунтов (1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до десяти лет. Последний пункт раскритиковали многие эксперты и политики, в том числе из правящей Консервативной партии. Они указали на то, что человеку, не сообщившему, например, о поездке в Португалию, грозит тот же тюремный срок, что и сексуальному насильнику. Однако правительство Великобритании не намерено менять правила, заявляя об обоснованности подобного наказания. Цель же подобного ужесточения – снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса, в частности бразильского и южноафриканского.

    При этом правительство Великобритании не поддержало самые радикальные предложения по всеобщему карантину, с которыми выступали ряд министров, а также оппозиционная Лейбористская партия. Премьер-министр Борис Джонсон признал, что у Соединенного Королевства просто нет возможности отгородиться от всего мира, как это сделали, например, Австралия или Новая Зеландия. «75% лекарств, 45% нашего продовольствия доставляются в эту страну из Европы, 200 тыс. компаний в этой стране зависят от импорта. Закрыть границы не будет практичным», – заявил Джонсон.

    Вместе с тем власти предупредили, что новые страны в случае необходимости могут быть оперативно добавлены в стоп-лист. Подобный подход уже подвергли критике представители туриндустрии и авиакомпаний. Они считают, что новые ограничения и перспектива их ужесточения в любой момент поставят крест на надеждах на восстановление турпотока. Так, исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей заметил, что те, кто решается лететь в Великобританию из одной из 33 стран «повышенного риска», «должны быть очень богатыми или в безысходном положении», чтобы заплатить 1750 фунтов за самоизоляцию в отеле.

    Напомним, с 22 декабря 2020 года Россия приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия.

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    На российской авиабазе Хмеймим в Сирии начался второй этап вакцинации

    15 февраля 2021, 03:21

    Текст: Антон Никитин

    Второй этап добровольной вакцинации против коронавируса начался на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил начальник медицинского отряда авиабазы Владимир Литвинов.

    «Сейчас производится вакцинация личного состава группировки вторым компонентом вакцины [«Спутник V»]. В дальнейшем планируется прививать вновь прибывающих людей первым и вторым компонентами. Планируется, что военнослужащие будут получать оба компонента вакцины на территории Сирийской Арабской Республики», – приводит слова Литвинова ТАСС.

    Он пояснил, что российская вакцина поставляется на Хмеймим исходя из численности и длительности пребывания в Сирии военнослужащих, чтобы оба этапа прививки все желающие могли пройти во время командировки. Вакцинация на авиабазе стартовала в середине января, и, по словам Литвинова, некоторым военнослужащим врачи после первичного осмотра отказывались делать прививку из-за простудных заболеваний. «Сейчас они все вылечились, с ними все в порядке, вакцинацию они тоже начали», – подчеркнул начальник медицинского отряда авиабазы Хмеймим в Сирии.

    Как пояснил военный врач Антон Темников, проводящий осмотр желающих сделать прививку, по итогам первого этапа серьезных изменений состояния здоровья ни у кого из военнослужащих не зафиксировано. «Серьезных поствакцинальных осложнений не было. Сегодня мы начинаем второй этап, после которого наблюдаем пациентов в течение трех дней и выдаем соответствующий сертификат о том, что человек провакцинирован и может даже общаться с больными», – пояснил он.

    Напомним, в Сирии из-за коронавируса отменили празднование Рождества и Нового года. В мае 2020 года Россия в ООН призвала снять санкции с Сирии в связи с коронавирусом.

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    В России выявили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса
       15 февраля 2021, 11:03
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1818, Санкт-Петербурге – 1093, Московской области – 801. Всего в стране выявлено 4 086 090 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 607 036 человек, из них 13 935 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 394 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 80 520 человек.

    Накануне, 14 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 185. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 22.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Ученые раскрыли происхождение уничтожившей динозавров кометы

    15 февраля 2021, 13:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американские астрофизики установили, что обломок длиннопериодической кометы из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы, столкнулся с Землей в конце мелового периода и вызвал катастрофу, в ходе которой вымерли динозавры и погибли почти три четверти видов растений и животных, живших тогда на Земле.

    Исследователи из Гарвардского университета выдвинули новую гипотезу, объясняющую происхождение ударного объекта, вызвавшего образование кратера Чиксулуб у побережья Мексики диаметром около 180 километров и изначальной глубиной до 20 километров. Ранее считали, что это был астероид размером несколько десятков километров, но откуда он прилетел, до сих пор оставалось загадкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

    Используя статистический анализ и гравитационное моделирование, авторы доказали, что на самом деле это была комета, происходящая из облака Оорта на краю Солнечной системы, сбитая с курса гравитационным полем Юпитера и направленная к Солнцу. Приливная сила последнего разорвала ее на части, одна из которых столкнулась с Землей.

    «По сути, Юпитер действует как своего рода автомат для игры в пинбол, – приводятся в пресс-релизе Гарвардского университета слова одного из авторов исследования астрофизика Амира Сираджа. – Он выбрасывает входящие долгопериодические кометы на орбиты, которые приближают их к Солнцу».

    По расчетам исследователей, такие длиннопериодические кометы, которым требуется около 200 лет для обращения по орбите вокруг Солнца, должны сталкиваться с Землей каждые 250-730 млн лет. Это примерно в десять раз чаще, чем считали ранее. Кроме того, моделирование показало, что около 20 процентов долгопериодических комет разрушаются во внутренней части Солнечной системы за счет гравитационного притяжения Солнца.

    «Разрушение происходит в основном не из-за таяния, которое съедает лишь малую часть массы кометы, а из-за приливных сил. Часть кометы, которая ближе к Солнцу, испытывает более сильное гравитационное притяжение, – объясняет Сирадж. – Вы получаете то, что называется приливным разрушением, и поэтому большие кометы, которые подходят очень близко к Солнцу, распадаются на более мелкие. И возникает статистическая вероятность того, что эти меньшие кометы столкнутся с Землей».

    Новая гипотеза лучше объясняет и состав ударного тела. Доказательства, найденные в кратере Чиксулуб и других подобных кратерах, предполагают, что породившие их объекты имели примитивный состав, соответствующий углистым хондритам. Но только десятая часть астероидов главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса имеют такой состав, а долгопериодические кометы, наоборот, в большинстве своем сложены материалом углистых хондритов.

    «Наша гипотеза предсказывает, что и другие кратеры размером с Чиксулуб на Земле с большой вероятностью будут соответствовать ударнику с примитивным составом, что не характерно для обычных астероидов главного пояса», – пишут исследователи в статье.

    Речь идет прежде всего о крупнейшем подтвержденном кратере на Земле – Вредефорт в Южной Африке, который образовался около двух миллиардов лет назад, и кратере Жаманшин в Казахстане – крупнейшем за последний миллион лет.

    Авторы считают, что частота таких крупных импактных событий подтверждает их расчеты, основанные на механизме приливного разрушения крупных долгопериодических комет размером с чиксулубский объект, происходящих из облака Оорта.

    Напомним, в сентябре российские ученые обнародовали фотографии окаменелых древних микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли.

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