ОНФ в преддверии Дня Святого Валентина запустил акцию и конкурс #ЯЛюблю

Участникам предлагают разместить на страницах социальных сетей слова любви – к родным, детям, родителям или друзьям. Можно поделиться историями любви или рассказать о любимом деле, любви к стране, любви к жизни, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Итоги конкурса подведут 15 февраля в 18.00. Десять авторов самых трогательных историй любви выиграют ужин на двоих в 10 прекрасных ресторанах любых городов России.

Истории любви Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Вологодская область.

Если вы думаете, что дом престарелых, это место где о любви не вспоминают, то вы сильно заблуждаетесь! Пример тому – целая плеяда союзов, заключенных в этих стенах. Здесь влюбляются сильнее прежнего и дорожат друг другом как нигде.

Владимир Попов поступил в учреждение в феврале 2016 года и во время получения пенсии, когда все старички собираются вместе, его увидела Вера Павловна. Она обратила внимание, что он опирается на тросточку и предложила ему ... всего ничего – присесть. Он оценил ее добрый жест, но из-за болезни в тот момент даже не смог ответить. Но Вере Павловне он запал в сердце, и она начала о нем заботиться, помогать. Ни болезнь, ни отсутствие речи не стало преградой для нее. Благодаря ее терпению, доброте спустя время Владимир Александрович смог заговорить. Позже он сделал ей предложение. Вот уже два года они в браке и счастливы вместе в стенах дома престарелых.

16 лет прожили с чувством любви в стенах дома престарелых Павел Викторович и Елена Борисовна Русановы. Их объединила любовь к кроссвордам. Они вместе их разгадывали и поняли, что хотят быть вместе не только на досуге, но и по жизни. В 2004 году они заключили брак, который счастливо длится по сей день.

История любви из Татарстана: «Счастье приходит вместе с детьми».

У Раисы Минуллиной и Наиля Латыпова 15 детей, 13 из которых – приемные. Троих уже выпустили во взрослую жизнь. Своими талантами семья прославилась на всю Республику. Чего только стоит организованный Раисой Рашитовной «театр теней», с которым вся дружная семья выступала не только в Казани, но и объездила многие города.

Раиса Рашитовна – председатель Клуба приемных семей «Рассвет», член «Ассоциации приемных родителей», работает педагогом-организатором в Нурлатском детском доме. Многие воспитанники сначала бывают на выходных у педагогов (это называется «гостевая семья»), а потом настолько «прикипают» друг к другу, что уже не хотят возвращаться в детский дом. Так, уже 30 ребят обрели свой дом у его сотрудников.

Первые дети стали приходить в гости к Раисе и Наилю в 2008 году, когда у них уже было две родных дочери. Супруги уверены, что не взрослые выбирают детей, а наоборот.

«У нас, например, произошло так. Брала на выходные и каникулы брата с сестрой – Аделя и Венеру. Однажды муж не выдержал и говорит: «Тебе не надоело? В субботу их приводишь, а в понедельник уводишь, не жалко ребят?». Я ответила, что жалко, и он предложил мне оставить их насовсем. Я очень обрадовалась, так как не знала, как ему сама об этом сказать. Так у нас появились Адель и Венера», – рассказывает Раиса Рашитовна.

После Аделя и Венеры семья пополнилась Машей, Сашей, Ильей. Еще через некоторое время у Минуллиных появилась Регина, которую вернули из другой приемной семьи, где та прожила 8 лет.

Но есть то, чего пока семье не хватает для полного счастья: все дети мечтают о новом доме. Глава администрации района обещал помочь с пристроем и с приобретением автобуса, как только появится возможность. Значит, надежда есть, а любви и родительского внимания в семье хватит на всех сполна.