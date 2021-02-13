Зеленский анонсировал пакет законов о реформе в системе правосудия на Украине В Совфеде заявили о попытке Киева разрушить отношения России и ЕС 13 февраля 2021, 17:11 Текст: Ксения Панькова

Евросоюз совместно с Украиной обрушивают отношения России и ЕС, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. «Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией» – написал он на своей странице в Facebook. Косачев напомнил, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН, прошедшей 11 февраля, страны НАТО обвинили Россию в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины. «Американцы властвуют, а украинцы наивно полагают, что разделяют не их, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны, которую они потеряли», – отметил он. Косачев привел «меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера», который заявил, что Украина потеряла Крым и Донбасс, Россия – Украину, Европа – Россию, а мир потерял стабильность. «Замечу, что среди потерявших он не назвал США», – заключил глава комитета. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Россия расширила экономические санкции против Украины 12 февраля 2021, 22:33 Текст: Антон Никитин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины. Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592». В первоначальном варианте перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84. Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе 12 февраля 2021, 20:22

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона делает все для того, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2. «12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», – цитирует Захарову РИА «Новости». «Комплекс мер» был одобрен СБ ООН, он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона. «К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», – добавила представитель МИД. Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений 13 февраля 2021, 06:33

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

Текст: Антон Никитин

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости». Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет. «Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух 13 февраля 2021, 06:59

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины. Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией, передает РИА «Новости». Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов». Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией. Славяне Крыма выдвинули требования к США 13 февраля 2021, 11:35

Фото: US Army

Текст: Наталья Ануфриева

Прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец. Чегринец заявил, что «хочется ответить США на их языке», может быть «они так быстрее поймут», передает РИА «Новости». «Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», – перечислил он. По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона, давно пора вводить более сильные контрсанкции к США. «Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России», – подчеркнул Чегринец. Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Россия увеличила поставки электроэнергии на Украину по заявке Киева 13 февраля 2021, 12:46

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мощность поставок электроэнергии из России на Украину увеличится в субботу до 1 тыс. 200 МВт, продолжительность импорта возрастет до 16 часов, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Киев подал заявку на непрерывный импорт российской электроэнергии с 06.00 до 22.00. Пиковые поставки в размере 1 тыс. 200 МВт должны состояться в интервале с 16.00 до 17.00, в остальное время они будут в диапазоне от 112 МВт до 1 тыс. 150 МВт. Украина также увеличивает импорт электроэнергии из Белоруссии в субботу. По данным ENTSO-E, импорт в пределах 345-820 МВт будет происходить в течение 23 часов в субботу, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт электроэнергии из России. Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Пушков: Заявление ЕС в поддержку Киева обозначило новый уровень противостояния с Россией 12 февраля 2021, 18:32

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Евросоюз наступает ногой на свои демократические принципы ради ужесточения геополитического противостояния с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление Евросоюза о том, что санкции против украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK являются законными усилиями Украины по защите от дезинформации из-за рубежа. «Реакция Евросоюза на закрытие трех украинских телеканалов – это свидетельство ужесточения политики ЕС в адрес России. Такие заявления необходимо рассматривать именно в контексте нарастающей конфликтности в отношениях ЕС с Москвой», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Вплоть до этого момента Евросоюз официально придерживался принципа свободы слова и средств массовой информации как на территории Европы, так и за ее пределами. «Но сейчас произошел качественный сдвиг в позиции ЕС – он отвергает свои основные устои, наступает на них ногой во имя продолжения геополитического противостояния с Россией. К тому же закрытые телеканалы даже не являлись российскими – они были украинскими, отражали точку зрения значительной части украинского общества и весомой политической силы, представленной в Верховной раде Украины», – констатировал Пушков. В пятницу, после длительного раздумья, власти Евросоюза наконец прокомментировали принятое еще 2 февраля решение президента Украины Владимира Зеленского остановить вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС говорится, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными. По мнению сенатора, эта ситуация показывает, что Украина может рассчитывать на почти автоматическую поддержку со стороны ЕС и по всем другим вопросам. «Теперь уже понятно, что Украина вряд ли станет предметом давления со стороны Евросоюза, даже если он будет недоволен какими-то ее действиями. Геополитика встала на первом месте, и именно ради геополитики отбрасываются все высокие принципы свободы слова и СМИ», – уверен собеседник. «Похожую картину я наблюдал в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014–2015 годах. Тогда ПАСЕ, где большинство имеют страны ЕС, якобы исповедующая принципы верховенства закона, демократии и прав человека, тут же забывала все свои устои, как только речь заходила об Украине. Сейчас происходит продолжение той самой линии, но уже на уровне исполнительных структур всего Евросоюза», – заключил Пушков. «Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – ранее заявила газете ВЗГЛЯД представитель МИД России Мария Захарова. Добавим, что результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом либо отказались отвечать, передает РИА «Новости». В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений 13 февраля 2021, 14:47

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек комментируя заявление Украины о «невыполнимости» минских договоренностей, отметил, что Киев и ранее показывал себя «недобросовестным исполнителем» разносторонних соглашений. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. По словам Бальбека, следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям, передает RT. «Причем главное – чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», – сказал он. Парламентарий отметил, что подобные действия мешают урегулированию конфликта. «Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», – подытожил Бальбек. Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. ЛНР: Киев отказался от идеи мирного урегулирования 12 февраля 2021, 21:28 Украинская сторона полностью отошла от мирного решения кризиса в Донбассе ради получения политических бонусов, заявил в шестую годовщину подписания Минских соглашений представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник. «Последний год минского процесса – это полный отказ Киева от урегулирования в пользу поиска собственных политических бонусов», – заявил Мирошник в беседе с ТАСС. Мирошник напомнил, что в ходе избирательной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал принести мир и урегулировать внутриукраинский конфликт в Донбассе. Но «Владимир Александрович легко забыл о своих обещаниях самостоятельно или из-за страха перед радикалами, поэтому вопрос мирного урегулирования при нем решается не быстрее, чем при [предыдущем президенте Украине Петре] Порошенко». А одним из способов поднятия упавшего до критических значений из-за провальной экономической политики рейтинга Зеленского может быть «отстаивание национальных интересов Украины в Донбассе». «Зеленскому нужен рейтинг, а не урегулирование конфликта», – уверен Мирошник. Представитель ЛНР добавил, что в 2020 году не получилось реализовать решения саммита «нормандской четверки», принятые в декабре 2019 года. «Два прошедших после парижского саммита обмена пленными были начаты, но не закончены. Подавляющее большинство переданных республикам [Донбасса] людей так и остались под следствием, в розыске и с непогашенными судимостями. Закономерно, что процесс заблокирован», – сказал он. Мирошник добавил, что предусмотренный решением саммита режим прекращения огня ввели, но он продержался не больше месяца, после чего Киев отказался от своих обязательств. «За «режимом тишины», который считается только начальной точкой урегулирования, ничего не последовало – ни разведения сил и средств, ни шагов по политическому урегулированию, только постепенная эскалация военных действий», – указал представитель республики. Киев к концу года начал демонстрировать «откровенный отказ от минских обязательств», добавил Мирошник. «Сначала в виде принятия постановления Верховной рады о выборах, где делается попытка пересмотра сроков передачи границы и условий проведения выборов. Потом «план Кравчука», на три четверти противоречащий минским соглашениям. И итог – презентация проекта закона о переходном правосудии, предполагающего вместо урегулирования по минским соглашениям – зачистки, люстрации и ограничение гражданских прав вместе с введением колониальной администрации», – отметил представитель республики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, для того чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. До этого экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявлял, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В Минске отреагировали на призыв Европарламента приостановить запуск БелАЭС 12 февраля 2021, 18:55 Текст: Алексей Дегтярев

Резолюция Европарламента по Белорусской АЭС политизирована, это пример применения двойных стандартов, заявили в белорусском министерстве энергетики. «Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер. Это наглядный пример применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. По мнению ЕП, эксплуатация этой АЭС может угрожать всему Евросоюзу. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы. В ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса 12 февраля 2021, 19:47

Фото: РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Украина за прошлую неделю разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. «В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает концентрировать вооружение и технику в зоне операции объединенных сил. Для размещения запрещенного минскими договоренностями оружия военные преступники используют территории дворов жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – передает слова Филипоненко РИА «Новости». Информация о размещении боевой техники в жилых кварталах у линии соприкосновения подтверждается официальными отчетами наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметил представитель военного ведомства ЛНР. Филипоненко призвал население подконтрольных Украине районов Донбасса препятствовать развертыванию вооружения СБУ вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры, сообщая обо всех таких случаях представителям ОБСЕ и в прокуратуру. На этой неделе украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Ранее Народная милиция ЛНР призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт обстрела украинскими силовиками школы в поселке Золотое, подконтрольном ЛНР. В офисе Зеленского призвали США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе 13 февраля 2021, 10:56

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что США должны подключиться к урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, в Минские соглашения нужно внести изменения. «Сегодня есть нормандский формат, в котором есть четыре стороны (Германия, Россия, Украина, Франция – прим. ВЗГЛЯД). Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий», – цитирует ТАСС слова Ермака телеканалу «Украина-24». «Минские соглашения – это единственная площадка. При всей их неидеальности других соглашений не существует. Много спекуляций на эту тему, но я хочу еще раз подтвердить, что Украина является добросовестным приверженцем Минских соглашений. Поэтому по духу, по принципу эти соглашения есть, они являются единственными, и мы идем по этому пути. Но, безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана (представленного представителем Украины в Контактной группе Леонидом Кравчуком – прим.ВЗГЛЯД), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно, нужно вносить корректировки», – считает глава офиса Зеленского. Ранее Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Запрещенный украинский телеканал оспорил закрытие в ВС 12 февраля 2021, 20:56 Текст: Абдулла Шакиров

Оппозиционный украинский телеканал Zik, закрытый указом президента Владимира Зеленского вместе каналами «112 Украина» и NewsOne, подал иск в Верховный суд республики с требованием признать остановку эфирного вещания противоправным, рассказали представители телеканала. Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны. Подача исков от «112 Украина» и NewsOne ожидается в ближайшее время, передает «Страна.ua». Тем временем национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил обратиться в суд с требованием аннулировать лицензии телеканалов «112 Украина» и ZiK. Сотрудники «112 Украина» обратились к Зеленскому, заявив ему, что «закрытие неугодных телеканалов не улучшит ситуацию в стране, не снизит цифры в платежках за газ, не начнет вакцинирование от коронавируса и не прекратит бесчинства радикалов». Как отметили журналисты, президент «продолжает уничтожать независимые медиа на Украине», расправляясь тем самым «над неугодными лично ему СМИ». "Президент взбешен тем, что наши телеканалы показывают ту реальную Украину, в которой мы живем: с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, внешним управлением. Это не нравится Зеленскому и его западным кураторам – послам стран «Большой семерки», которые ведут себя с президентом Украины, как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи...Верю в то, что справедливость восторжествует, а Владимир Зеленский понесет ответственность за свои действия», – прокомментировал ситуацию владелец оппозиционных телеканалов Тарас Козак. Напомним, президент Украины указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В Евросоюзе, комментируя запрет телеканалов, заявили, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. В Финляндии заявили о важности сохранения диалога с Россией 13 февраля 2021, 16:16 Текст: Вера Басилая

Случай возможного разрыва отношений между Россией и Евросоюзом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаавито назвал негативным поворотом, заявив о важности сохранения диалога. «Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией», – цитирует РИА «Новости» министра. Хаависто считает, что в случае возможного разрыва отношений между Россией и ЕС «это было бы негативным поворотом». Также финский министр отказался комментировать вероятность возможных санкций ЕС в отношении России. Пекка Хаависто в понедельник, 15 февраля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Лавров ранее заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Зеленский анонсировал пакет законов о реформе в системе правосудия на Украине 13 февраля 2021, 16:44 Текст: Ксения Панькова

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в ближайшее время глава государства внесет в Верховную раду три проекта законов, которые касаются реформы в системе правосудия страны. «Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа. Как следствие, общество ощутит справедливость от работы судей на Украине», – приводит ТАСС сообщение офиса Зеленского. Первый проект закона касается передачи полномочий по оспариванию актов центральных органов власти от Окружного административного суда Киева (ОАСК) к Верховному суду (ВС) страны. Апелляционной инстанцией в этом случае станет Большая палата ВС. «Такое урегулирование подсудности дел ВС как суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через оспаривание в ОАСК», – поясняет офис украинского президента. Второй проект закона предполагает «обязательную проверку на добродетель» действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП. Третий проект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают введение ответственности за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП. Зеленский назвал эти законопроекты «крайне необходимыми» и подчеркнул, что будет настаивать на скорейшем их принятии, отметили в офисе президента Украины. Реформа в системе правосудия на Украине является одним из требований, которые выдвигает Международный валютный фонд (МВФ) Киеву для продолжения кредитования страны. Последняя миссия МВФ завершила работу 12 февраля. Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД