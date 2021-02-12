В Кремле отреагировали на скандал с Шихсаидовым в Дагестане

В Кремле видели сообщения о скандале с видеозаписью из Дагестана, на которой председатель народного собрания региона Хизри Шихсаидов якобы призывает к борьбе с представителями других партий незаконными способами, однако не имели возможности подробно с ними ознакомиться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле видели эти сообщения, однако лично он «имел возможности как-то подробно с этим ознакомиться», передает РИА «Новости».

Он добавил, что те, кто занимается внутренней политикой, «наверняка (...) с этим ознакомились».

«Мы пока не имели возможности подробно с этим ознакомиться. Я просто даже не знаю подробно, о чем идет речь», – уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Шихсаидов якобы объясняет коллегам по партии, как нужно устранять своих политических оппонентов: «Найдем, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже (...) мы найдем у них наркотики».

Позже Шихсаидов заявил, что его речь на видео изменили «монтажники с хорошей фантазией».

Он написал заявление в Следственное управление СК по региону с просьбой провести проверку после появления записи.