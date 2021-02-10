В Общественной палате раскритиковали предложение ввести обязательную сертификацию нянь

Ввод обязательной сертификации нянь невозможен, поскольку это противоречит действующему законодательству, а также неизбежно приведет к удорожанию услуги для родителей, заявил газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Оксаны Пушкиной.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает необходимым ввести обязательную сертификацию нянь, с чем намерена обратиться в министерство труда и социальной защиты РФ. Также она предложила включить в сертификацию тестирование на полиграфе.

«Данное предложение противоречит действующему законодательству, в частности федеральному закону о техническом регулировании. В соответствии с ним обязательная сертификация распространяется только на продукцию, перечень которой устанавливает правительство. Распространение обязательной сертификации на услуги, в том числе услуги нянь по присмотру и уходу за детьми, много раз обсуждалось, но не поддерживается правительством и экспертами», – говорит Рыбальченко.

Он рассказывает, что его опыт по внедрению добровольной сертификации нянь в семи регионах России показал, что среди работающих нянь только 60 процентов могут выполнить условия профессионального стандарта. Поэтому обязательная сертификация или лицензирование приведут к удорожанию услуг и уходу в тень тех, кто не соответствуют требованиям.

«Главное условие для обеления рынка и повышения качества и безопасности услуг – обязательное обучение в соответствии с профстандартом и государственная поддержка родителей, которые используют услуги нянь. В такой ситуации государство вынуждено будет контролировать выполнение условий профессионального стандарта нянь, в том числе наличие справки об отсутствии судимости и медицинское освидетельствование», – убежден собеседник.

Член ОП также сообщил, что выступает против тестирования нянь на полиграфе, поскольку не видит в этом никакой необходимости. По его мнению, вполне достаточно психологического тестирования, которое могут проходить няни в кадровых агентствах.

В июне 2019 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила внедрить институт государственных сертифицированных нянь. По ее мнению, это было бы одним из решений поддержки молодых мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет.