Польский суд обязал двух историков извиниться за приписывание полякам сотрудничества с фашистами

Окружной суд Варшавы обязал польских историков Барбару Энгелькинг и Яна Грабовского принести извинения за неточную информацию о Холокосте, которая содержится в их книге «Ночь без конца. Судьбы евреев в некоторых районах оккупированной Польши».

Суд постановил, что в книге историки изложили неверную информацию об умершем старосте деревни Малиново Эдварде Малиновском. В частности, авторы обвинили его в том, что он выдавал евреев нацистам. Ответчицей на суде выступала 81-летняя племянница Малиновского Филомена Лещиньская. В иске отмечается, что Энгелькинг выдумала часть биографии старосты деревни. По словам самой Лещиньской, ее дядя не выдавал евреев нацистам, а помогал им спрятаться, передает RTVi со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Энгелькинг и Грабовского обязали публично извиниться за опубликованную в книге информацию. При этом выплачивать компенсацию они не должны. Грабовский уже заявил, что намерен обжаловать решение суда. Энгелькинг также не признала свою вину. «Я не написала, что считаю, будто он выдал евреев. Я только представила мнение свидетеля», – прокомментировала возможную неточность в книге Энгелькинг.

Член правления Музея истории польских евреев Анджей Пачковский заявил, что считает процесс политически мотивированным. «Исследователи разрешают подобные споры между собой: пишут для журналов, издают книги или обсуждают на конференциях. Если кто-то обращается в суд, значит, ситуация вышла за рамки научных дискуссий», – сказал он. По мнению ученого, книга представляет собой хорошее исследование, но содержит точку зрения, которую не поддерживают власти Польши.

По разным оценкам, за пять лет нацистского правления в Польше погибли около 3,2 млн евреев. Десятилетия исследований показали, что, хотя многие поляки рисковали своей жизнью, чтобы помочь евреям, другие выступали на стороне нацистов и помогали в уничтожении евреев, пишет Wall Street Journal.

Правящая польская партия «Право и справедливость» попыталась ограничить обсуждение роли граждан Польши в геноциде, предупредив, что считает любое расследование предполагаемой причастности поляков к Холокосту позорным для Варшавы. Партия, несмотря на возражения США и Израиля, поддерживала введение в 2018 году закона о клевете, запрещающего высказывания о соучастии поляков в убийствах еврейского населения в годы войны. В частности, не обсуждается уничтожение евреев в Едвабне, за которое в 2001 году принес извинения тогдашний президент Александр Квасьневский, и около трех десятков других погромов. «Важно защитить доброе имя Польши и польского народа. Мы имеем право на нашу историческую правду», – сказал тогда польский президент Анджей Дуда.

Вердикт, вынесенный во вторник окружным судом Варшавы, теперь грозит углубить раскол между исполнительной властью Европейского союза и более националистически настроенными странами на востоке блока.

Барбара Энгелькинг – польский социолог, специализирующаяся на теме Холокоста. Она основала Польский центр изучения Холокоста в Варшаве.

Ян Грабовский – польско-канадский профессор истории, преподает в университете Оттавы, специализируется на периоде оккупации Польши нацистами и Холокосте. Его работа «Охота на евреев: предательство и убийство в оккупированной немцами Польше» получила книжную премию «Яд Вашем» — израильского мемориала, который призван увековечить память о погибших во время Холокоста евреях.