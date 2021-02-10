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Советники Байдена захотели узнать содержание переговоров Трампа и Путина
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Советники президента США Джо Байдена хотят узнать содержание переговоров бывшего главы американского государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, звонки не записывались, сообщают СМИ.
Источники Politico заявили, что около десятка разговоров все еще остаются тайной. Советники Байдена хотят узнать, не раскрывал ли Трамп секретную информацию и не заключал ли он с Путиным конфиденциальных соглашений, которые могут застать Белый дом врасплох, передает ТАСС.
Бывший сотрудник администрации Трампа пояснил, что «Байдену принадлежат все материалы по разговорам» и не требуется разрешение, чтобы «просмотреть» имеющиеся записи. При этом Politico пишет, что Трамп «держал в строгом секрете» детали частных разговоров с иностранными лидерами, сами звонки не записывались, хотя помощники Трампа обычно слышали переговоры и вели записи. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.
По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.
В январе Байден позвонил российскому лидеру. Как пояснила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки, «эта беседа отчасти имела место, потому что приближалось истечение срока действия ДСНВ».
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Байден оступился при входе в самолет
Президент США Джо Байден оступился при подъеме на борт своего лайнера, на видео инцидента обратили внимание пользователи Сети.
«Джо Байден вслед за своим предшественником, который боролся с туалетной бумагой и зонтом, оступился при подъеме на «Борт №1», – написал «Военный обозреватель» в Telegram.
Дональд Трамп во время своего президентства не сумел справиться с зонтом, поднимаясь по трапу самолета, и бросил его при входе в лайнер. Кроме того, пользователи Сети высмеяли Трампа из-за видео, на котором к ботинку главы Белого дома приклеился кусок белой бумаги. Некоторые предположили, что эта бумага туалетная.
Киселев рассказал о Колесникове из фильма про дворец в Геленджике
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Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» рассказал, что сбежавший в Эстонию от уголовного преследования по делу о мошенничестве предприниматель Сергей Колесников из фильма про дворец в Геленджике еще в 2014 году отказался от своих обвинений в адрес президента России.
По словам телеведущего, живущий ныне в Эстонии Сергей Колесников – российский бизнесмен из 90-х, «который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал». «Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США», – рассказал Киселев в эфире «Вести недели».
По его словам, «американцы Колесникова стали использовать». «Устами Колесникова (в 2014 году) было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства «дворца в Геленджике», – добавил телеведущий.
На фоне этих заявлений 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии («Отмывание денежных средств»). Однако в ходе расследования все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России.
«А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для «дворца в Геленджике»? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался», – заявил Киселев.
В результате никаких коррупционных связей с Россией не было выявлено. «Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. «а» УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство», – процитировал Кисилев материалы дела прокуратуры Швейцарии.
Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, также показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам, добавил телеведущий.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си
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Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости».
В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе».
Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
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Пушков: В США происходит тоталитарная революция
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В США происходит тоталитарная революция, заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что ее признаками являются ненависть к своей истории и поиск «внутренних террористов».
По его словам, «в США, под ритуальные вопли о «защите демократии», происходит тоталитарная революция. «Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», объявление свободы слова «фетишем правого крыла», призывы к «дефашизации» населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды, навязать всем Единую «правильную» мысль – это и есть признаки такой революции», – написал сенатор в своем Telegram. Пушков также подчеркнул, что США «превращаются в антиутопию».
Ранее политолог Александр Рудаков, комментируя уголовные расследования в отношении активистов протеста в США, заявил газете ВЗГЛЯД, что участников протестов в Вашингтоне 6 января называют «внутренними террористами», но такого термина нет в американском УК, это политическое клише, которое соответствует практике не демократических, а авторитарных режимов.
Напомним, 6 января сторонники занимающего на тот момент пост президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Также погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая
Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать, заявил президент США Джозеф Байден телеканалу CBS.
«Нам не нужно, чтобы у нас был конфликт, но будет сильная конкуренция. И я не буду делать это так, как Трамп, и он (председатель КНР Си Цзиньпин) это знает, потому что он тоже посылал сигналы. Мы собираемся сконцентрироваться на международных правилах игры», – передает слова Байдена РИА «Новости».
В январе новый госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал отношения с Китаем «самыми важными в мире». До этого Китай заявлял о готовности сотрудничать с администрацией Байдена.
Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).
В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.
Минобрнауки отреагировало на жалобу ученой Путину на зарплату
Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной.
«Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», – приводит слова министра РИА «Новости». В понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тыс. рублей, при этом с начала 2021 года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей.
Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тыс. рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тыс. Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад. Самой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить».
Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями. В коллектив вошли три старших научных сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск): Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина.
Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от COVID-19
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Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию.
«Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что Россия – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – добавил Путин.
Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», передает ТАСС.
«Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», – сказал Путин. Он подчеркнул, что сейчас российская «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности».
Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ допустили
возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
В США начался процесс импичмента Трампа
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В сенате США начался процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Слушание открылось с голосования по вопросу формата разбирательства, за соответствующую резолюцию проголосовали 89 сенаторов, против 11.
В настоящее время идет обсуждение вопроса конституционности импичмента в связи с уходом Трампа с должности главы государства. Затем пройдет голосование о законности разбирательства сенатом, передает ТАСС.
И обвинение, и защита ссылаются на конституцию, однако американские эксперты пояснили, что конкретики по вопросу импичмента нет, поэтому стороны могут использовать широкий набор трактовок. В этой ситуации решение остается за парламентариями, и обладающие большинством в сенате демократы стараются продвинуть свою позицию. Обсуждению конституционности импичмента посвятят четыре часа, передает РИА «Новости».
Если суд над экс-президентом признают конституционным, процесс импичмента продолжится в среду, и тогда дело будут рассматривать уже по существу: сенаторам предстоит обсудить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия подстрекательством к захвату здания Конгресса. Стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для представления своих доводов, после чего сенаторы проголосуют по вопросу об импичменте.
Накануне адвокаты Трампа призвали сенат оправдать политика, назвав импичмент экс-главы Белого дома «политическим спектаклем».
Напомним, глава республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
СК начал проверку после жалобы новосибирских ученых Путину
Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, пожаловавшимся президенту Владимиру Путину.
«Следственными органами следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», – говорится в сообщении на сайте СК по региону.
Следователи устанавливают научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Также в ходе проверки следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым.
Также проверку начала прокуратура Новосибирской области, передает ТАСС.
Тем временем глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заявил, что российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что подняла этот вопрос, передает РИА «Новости».
«Мы благодарны Анастасии за то, что она вынесла на самый верх то, о чем в Академии наук говорят уже несколько лет. Диспаритет финансирования науки в России по отношению к тому уровню, который должен быть – это три-четыре раза. И в регионах зарплаты почти в два раза меньше, чем в мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге). Потому что в указе написано, что 200% от среднего уровня по субъекту», – сказал Пармон в эфире канала «Россия 1».
По его словам, в зарплате ученого есть часть, которая идет из федерального бюджета, гранты (деньги, которые можно выиграть для проведения конкретных работ) и есть деньги по контрактам с промышленностью или другими заказчиками. «Источников много, но базовый уровень, безусловно, обязан быть поддержан федеральным бюджетом… Честно говоря, Академия наук в нынешнем состоянии отлучена от этих вопросов уже в течение семи лет, с 2014 года (после реформы РАН)», – сказал Пармон.
В свою очередь Анастасия Проскурина сказала, что считает необходимым для отчетов о зарплате ученых ввести понятие «медианы заработной платы». Вопрос об этом, по ее словам, давно обсуждается. «Если три сотрудника получают зарплату в 10 тысяч, а один 170 тысяч, то средняя зарплата будет 50 тысяч, но медиана – 10 тысяч, что гораздо лучше отражает реальную ситуацию. То есть когда делают отчеты, вы отразите среднюю и отразите медиану», – сказала она.
Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной.
Защитники Трампа в Сенате обвинили демократов в использовании беспорядков в партийных интересах
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Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа призвали Сенат оправдать политика, назвав импичмент экс-главе Белого дома «политическим спектаклем», сообщили в понедельник американские СМИ.
Юристы обвинили демократов из Палаты представителей в том, что они использовали беспорядки во время штурма Капитолия в интересах своей партии. По их словам, Трамп просто использовал свои права, гарантированные первой поправкой конституции, когда оспаривал результаты выборов. Сенат же, заявили адвокаты, не имеет права судить Трампа сейчас, когда он покинул пост президента и является частным лицом, пишет Associated Press.
Как считают юристы Трампа, в действиях их клиента во время беспорядков в здании Конгресса отсутствовал состав преступления. Кроме того, отметили юристы, Палата представителей приняла обвинительное заключение, не проведя перед этим никаких расследований в комитетах, что является традиционной практикой для нижней палаты парламента США.
«Это была лишь эгоистичная попытка демократического руководства Палаты представителей воспользоваться ужасом и замешательством, охватившим всех американцев во время беспорядков в Капитолии. Вместо того, чтобы действовать во благо нации или, по крайней мере, сосредоточиться на судебном преследовании нарушителей закона, штурмовавших Капитолий, спикер Палаты представителей и ее союзники попытались безжалостно использовать нынешний хаос для собственной политической выгоды», – сказано в заявлении представителей Трампа.
Накануне адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата. Рассмотрение импичмента пройдет во вторник, 9 февраля.
Напомним, глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Сенат США счел конституционным процесс импичмента Трампа
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Американские сенаторы решили, что процесс импичмента в отношении Дональда Трампа, который уже покинул президентский пост, является конституционным.
Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, не рассматривался в прошлом в судах. Сенат проголосовал за то, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит конституции. С этим согласились 56 сенаторов, 44 были против. Среди поддержавших мнение о конституционности процесса оказались шесть республиканцев. Для того чтобы вынести импичмент, противникам Трампа понадобится 67 голосов, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, процесс импичмента продолжится в среду, дело будут рассматривать по существу. Сенату предстоит решить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия его сторонниками подстрекательством к захвату здания Конгресса. Стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для представления своих доводов.
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Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата
Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процесс импичмента республиканца вечером 12 февраля ради соблюдения шаббата (седьмой день недели в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы), сообщили СМИ.
По данным издания New York Times, адвокат Трампа направил письмо лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи, который будет председательствовать на процессе импичмента. Шон отметил в письме, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в 12 февраля. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени), передает РИА «Новости».
Он также принес извинения за неудобства, которые, причинит другим людям, участвующим в этом процессе. «Моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы», – говорится в письме адвоката.
«Мы с уважением относимся к этой просьбе и, конечно, удовлетворим ее», – заявил представитель Шумера Джастин Гудмэн, не пояснив подробностей.
Издание указывает, что неясно, как именно смогут выполнить просьбу Шона. Если лидеры сената примут решение ускорить процесс таким образом, чтобы он завершился к вечеру пятницы, то данная процедура импичмента президента может стать самой быстрой в истории, отмечает New York Times.
Рассмотрение импичмента Трампу пройдет на следующей неделе. Ранее два адвоката, которые должны были представлять экс-президента США на процессе об импичменте в сенате – Дебора Барбье и Бутч Бауэрс – покинули его команду.
Напомним, глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК в Гатчине
Президент Владимир Путин по видеосвязи в рамках заседания Совета по науке и образованию дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.
Глава государства из Ново-Огарево распорядился вывести реактор на энергетический режим работы и дал команду для проведения тестов. В заседании также участвует президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, передает РИА «Новости».
Уникальный высокопоточный реактор ПИК был возведен в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова, который входит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Реактор ПИК является установкой класса «мегасайенс», он по многим параметрам является лучшим в мире устройством для изучения вещества на уровне наномасштабов при помощи нейтронного излучения. Он позволит проводить исследования по физике, химии, биологии, геологии, медицине, материаловедению и т. д.
В США подсчитали ущерб от заявлений Трампа
Заявления экс-президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах 2020 года, связанные с этим судебные иски, а также ущерб, нанесенный 6 января беспорядками на Капитолии, составил 519 млн долларов, сообщила газета Washington Post.
Издание указывает со ссылкой на обзор расходов властей, а также интервью с госслужащими, что правительственные учреждения на всех уровнях были вынуждены использовать государственные средства в целях принятия мер в ответ на действия Трампа и его сторонников, передает РИА «Новости».
Указанная сумма включает расходы на «судебные издержки, вызванные десятками безуспешных судебных исков, усиление охраны в ответ на угрозы расправы над сотрудниками избирательных участков, а также дорогостоящий ремонт, необходимый после произошедшего 6 января бунта в Капитолии».
Согласно данным Washington Post, более 480 млн было потрачено на одно развертывание солдат Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта. Как отмечает издание, финансовые последствия отказа Трампа признать исход выборов, вероятно, намного выше, нежели задокументированные суммы. При этом истинный размер трат, возможно, никогда не станет известным.
Экс-президент США до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена – такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Также погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем, Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Премия президента в области науки присуждена за инновационный подход в лечении опухолей
Одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко.
«Премия присуждена коллективу Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков», – сказал Фурсенко, передает ТАСС.
В коллектив вошли три старших научных сотрудника ИЦиГ СО РАН: Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина. Лауреаты создали и апробировали две уникальные технологии лечения опухолей различной этиологии, основанные на ранее неизвестных принципах.
Первая технология представляет собой скоординированное с химиотерапией применение препарата «Панаген» на основе фрагментированной двуцепочечной ДНК. Ученые успешно провели доклинические исследования, I и II фазы клинических исследований «Панагена» при лечении рака молочной железы. Они доказали, что препарат не только снижает негативные последствия химиотерапии, но и способствует активации противоопухолевого иммунитета.
Вторая технология – «Каранахан», представляет собой уникальный метод подбора режима инъекций цитостатика, блокирующего деление клеток, и препарата на основе ДНК индивидуально для каждой опухоли. В результате совместного действия двух активных субстанций происходит уничтожение опухолевых клеток, включая стволовые опухолевые клетки. Технология была успешно апробирована на экспериментальных опухолях мыши и человека. Она может быть как самостоятельным вариантом лечения, так и являться своеобразной платформой для более эффективного использования любых противоопухолевых средств и технологий.
Еще одна из премий президента присуждена коллективу петербургских ученых за открытие амилоидных белков у растений, которые отвечают за накопление питательных веществ внутри семян. «Премия присуждена старшему научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, Санкт- Петербург) Кириллу Антонцу и ведущему научному сотруднику ВНИИСХМ Антону Нижникову за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, объяснение их функционального значения», – сказал Фурсенко.
Лауреаты впервые в мире обнаружили у растений и симбиотических бактерий специфические функциональные белки – амилоиды, обладающие уникальной устойчивостью к действию пищеварительных ферментов и способные годами сохраняться во внешней среде. Их раньше встречали у бактерий, архей, животных и грибов, но впервые нашли у растений.
Особая фибриллярная форма белков – амилоиды – стала известна благодаря своей связи с рядом заболеваний, вызванных аномальной агрегацией белка (амилоидоз). Всего существует более 40 болезней человека, связанных с амилоидами, причем они с большим трудом поддаются лечению или являются вовсе неизлечимыми (диабет, рак, Альцгеймер и др.).
Открытие амилоидных белков у растений стало возможным благодаря разработанному авторами биоинформатическому алгоритму, наиболее производительному по сравнению с аналогами. С его помощью впервые в мире была исследована вся совокупность белков и с высокой точностью определено, что склонностью к формированию амилоидов обладают запасные белки семян растений, являющиеся важнейшим компонентом рациона питания человека. А также белки симбиотических бактерий, отвечающие за их взаимодействия с растениями.
Результаты, полученные авторами, стали фундаментом новой научной дисциплины - амилоидомики. Открытие имеет принципиальное значение для биомедицины и сельского хозяйства. В частности, открывает перспективы для разработки функциональных продуктов питания и симбиотических растительно-микробных систем с заданными свойствами.
Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель – стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии составляет 5 млн рублей.