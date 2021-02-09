Минобрнауки отреагировало на жалобу ученой Путину на зарплату Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си 9 февраля 2021, 07:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости». В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе». Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

NI предупредил о способности России оставить НАТО без связи в Европе 6 февраля 2021, 21:32 Текст: Абдулла Шакиров

Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считает эксперт журнала National Interest Дэвид Экс. По словам аналитика, российские войска будут оснащены комплексной системой РЭБ, способной нейтрализовать военные коммуникации Североатлантического альянса. «В наземной войне силы Кремля будут хорошо оснащены, чтобы блокировать связь и датчики США и союзников», – приводит слова Экса «ФАН». Как сообщил эксперт, в Центре стратегических и бюджетных оценок министерства обороны США считают нецелесообразным планы Пентагона выделять десятки миллиардов долларов на исследования в области создания и модернизации систем РЭБ для того, чтобы сократить отставание США от России и Китая. Сам же Экс говорит, что военный бюджет должен формироваться с учетом знаний слабых сторон потенциального противника. Он заявил, что российские военные корабли и воздушная техника защищены от воздействия систем РЭБ хуже, чем американские, и поэтому Вашингтону нужно модернизировать именно эту сферу. Ранее Россия исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы. Переехавший в шикарный особняк сын Байдена возмутил американцев 6 февраля 2021, 13:58

Фото: Democratic National Convention/

Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Американцы припомнили сыну президента США Джо Байдена Хантеру, который переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов, коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны. Вместе с супругой и десятимесячным сыном Байден-младший переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. В нем располагаются две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов – терраса с садовой мебелью и камином. На территории располагается собственный бассейн и большой балкон с видом на воду. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США, передает «ФАН». До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах. Жители США припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Многие задались вопросом, откуда «снова взял деньги, Хантер?». «Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», – уверены американцы. «Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», – надсмехаются пользователи Сети. Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента США ничего не умеет и нигде не работает. «Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», – отмечают в комментариях одни. «Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» – вопрошают другие. Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киселев рассказал о Колесникове из фильма про дворец в Геленджике 8 февраля 2021, 12:22

Фото: кадр канала Россия

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» рассказал, что сбежавший в Эстонию от уголовного преследования по делу о мошенничестве предприниматель Сергей Колесников из фильма про дворец в Геленджике еще в 2014 году отказался от своих обвинений в адрес президента России. По словам телеведущего, живущий ныне в Эстонии Сергей Колесников – российский бизнесмен из 90-х, «который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал». «Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США», – рассказал Киселев в эфире «Вести недели». По его словам, «американцы Колесникова стали использовать». «Устами Колесникова (в 2014 году) было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства «дворца в Геленджике», – добавил телеведущий. На фоне этих заявлений 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии («Отмывание денежных средств»). Однако в ходе расследования все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России. «А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для «дворца в Геленджике»? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался», – заявил Киселев. В результате никаких коррупционных связей с Россией не было выявлено. «Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. «а» УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство», – процитировал Кисилев материалы дела прокуратуры Швейцарии. Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, также показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам, добавил телеведущий. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Врач оценил состояние Байдена после травмы ноги 7 февраля 2021, 00:57

Фото: CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу посетил клинику в штате Делавэр для проведения рентгенографии поврежденной ноги, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача главы 46-й американской администрации Кевина О'Коннора. «Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент [США Джо Байден] достиг хорошей стабильности связок», – приводит слова О'Коннора ТАСС. Врач также сообщил, что Байдену «будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование». Напомним, 28 ноября 2020 года Байден поскользнулся и вывихнул правую лодыжку. По словам врача политика, Байден «получил растяжение правой ноги». Позже компьютерная томография выявила «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей» правой ноги. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «если физическое состояние повлияет на эффективность работы Байдена, его заменит вице-президент Камала Харрис, став первой в истории США женщиной-президентом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков: В США происходит тоталитарная революция 7 февраля 2021, 12:36

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

В США происходит тоталитарная революция, заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что ее признаками являются ненависть к своей истории и поиск «внутренних террористов». По его словам, «в США, под ритуальные вопли о «защите демократии», происходит тоталитарная революция. «Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», объявление свободы слова «фетишем правого крыла», призывы к «дефашизации» населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды, навязать всем Единую «правильную» мысль – это и есть признаки такой революции», – написал сенатор в своем Telegram. Пушков также подчеркнул, что США «превращаются в антиутопию». Ранее политолог Александр Рудаков, комментируя уголовные расследования в отношении активистов протеста в США, заявил газете ВЗГЛЯД, что участников протестов в Вашингтоне 6 января называют «внутренними террористами», но такого термина нет в американском УК, это политическое клише, которое соответствует практике не демократических, а авторитарных режимов. Напомним, 6 января сторонники занимающего на тот момент пост президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Также погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января. Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая 7 февраля 2021, 20:58 Текст: Абдулла Шакиров

Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать, заявил президент США Джозеф Байден телеканалу CBS. «Нам не нужно, чтобы у нас был конфликт, но будет сильная конкуренция. И я не буду делать это так, как Трамп, и он (председатель КНР Си Цзиньпин) это знает, потому что он тоже посылал сигналы. Мы собираемся сконцентрироваться на международных правилах игры», – передает слова Байдена РИА «Новости». В январе новый госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал отношения с Китаем «самыми важными в мире». До этого Китай заявлял о готовности сотрудничать с администрацией Байдена. Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний. Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от COVID-19 8 февраля 2021, 14:50

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию. «Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», – сказал глава государства, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что Россия – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – добавил Путин. Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», передает ТАСС. «Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», – сказал Путин. Он подчеркнул, что сейчас российская «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности». Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. Минобрнауки отреагировало на жалобу ученой Путину на зарплату 9 февраля 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной. «Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», – приводит слова министра РИА «Новости». В понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тыс. рублей, при этом с начала 2021 года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей. Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тыс. рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тыс. Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад. Самой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить». Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями. В коллектив вошли три старших научных сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск): Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина. Путин наградил Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» 6 февраля 2021, 15:26 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста, сообщила пресс-служба Кремля. «За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить», – говорится в сообщении. Эрнст 6 февраля отмечает свой 60-летний юбилей. Он известен как кинопродюсер: на его счету более 100 проектов, в их числе «Диверсант», «72 метра», «Ночной дозор», «Диверсант», «Турецкий гамбит», «Гибель империи», «Школа», «Побег», «Метод», «Спящие» и многие другие. Эрнст – лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года, обладатель нескольких национальных телепремий «ТЭФИ», Академик национальной академии кинематографических искусств и наук, постоянный член жюри Высшей лиги КВН. Награжден орденами Дружбы (2008), «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Путин присвоил ректору ГИТИСа звание заслуженного деятеля искусств 6 февраля 2021, 16:50 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин присвоил ректору Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорию Заславскому почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», сообщила пресс-служба Кремля. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», – говорится в сообщении. Григорий Заславский – доцент кафедры истории театра России театроведческого факультета ГИТИСа. По совместительству преподает в Высшей школе телевидения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2010 года). Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Просветительская деятельность» (2010; за книгу «Москва театральная. Путеводитель»), совместной премии комплекса социальной сферы г. Москвы и Союза журналистов Москвы в номинации «Жизнь. Человек. Общество» (2010; за вклад в пропаганду театрального искусства).Дважды награжден почетной грамотой Минкультуры. Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста. Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК в Гатчине 8 февраля 2021, 14:37 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин по видеосвязи в рамках заседания Совета по науке и образованию дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине. Глава государства из Ново-Огарево распорядился вывести реактор на энергетический режим работы и дал команду для проведения тестов. В заседании также участвует президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, передает РИА «Новости».



Уникальный высокопоточный реактор ПИК был возведен в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова, который входит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Реактор ПИК является установкой класса «мегасайенс», он по многим параметрам является лучшим в мире устройством для изучения вещества на уровне наномасштабов при помощи нейтронного излучения. Он позволит проводить исследования по физике, химии, биологии, геологии, медицине, материаловедению и т. д. Премия президента в области науки присуждена за инновационный подход в лечении опухолей 8 февраля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко. «Премия присуждена коллективу Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков», – сказал Фурсенко, передает ТАСС. В коллектив вошли три старших научных сотрудника ИЦиГ СО РАН: Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина. Лауреаты создали и апробировали две уникальные технологии лечения опухолей различной этиологии, основанные на ранее неизвестных принципах. Первая технология представляет собой скоординированное с химиотерапией применение препарата «Панаген» на основе фрагментированной двуцепочечной ДНК. Ученые успешно провели доклинические исследования, I и II фазы клинических исследований «Панагена» при лечении рака молочной железы. Они доказали, что препарат не только снижает негативные последствия химиотерапии, но и способствует активации противоопухолевого иммунитета. Вторая технология – «Каранахан», представляет собой уникальный метод подбора режима инъекций цитостатика, блокирующего деление клеток, и препарата на основе ДНК индивидуально для каждой опухоли. В результате совместного действия двух активных субстанций происходит уничтожение опухолевых клеток, включая стволовые опухолевые клетки. Технология была успешно апробирована на экспериментальных опухолях мыши и человека. Она может быть как самостоятельным вариантом лечения, так и являться своеобразной платформой для более эффективного использования любых противоопухолевых средств и технологий. Еще одна из премий президента присуждена коллективу петербургских ученых за открытие амилоидных белков у растений, которые отвечают за накопление питательных веществ внутри семян. «Премия присуждена старшему научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, Санкт- Петербург) Кириллу Антонцу и ведущему научному сотруднику ВНИИСХМ Антону Нижникову за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, объяснение их функционального значения», – сказал Фурсенко. Лауреаты впервые в мире обнаружили у растений и симбиотических бактерий специфические функциональные белки – амилоиды, обладающие уникальной устойчивостью к действию пищеварительных ферментов и способные годами сохраняться во внешней среде. Их раньше встречали у бактерий, архей, животных и грибов, но впервые нашли у растений. Особая фибриллярная форма белков – амилоиды – стала известна благодаря своей связи с рядом заболеваний, вызванных аномальной агрегацией белка (амилоидоз). Всего существует более 40 болезней человека, связанных с амилоидами, причем они с большим трудом поддаются лечению или являются вовсе неизлечимыми (диабет, рак, Альцгеймер и др.). Открытие амилоидных белков у растений стало возможным благодаря разработанному авторами биоинформатическому алгоритму, наиболее производительному по сравнению с аналогами. С его помощью впервые в мире была исследована вся совокупность белков и с высокой точностью определено, что склонностью к формированию амилоидов обладают запасные белки семян растений, являющиеся важнейшим компонентом рациона питания человека. А также белки симбиотических бактерий, отвечающие за их взаимодействия с растениями. Результаты, полученные авторами, стали фундаментом новой научной дисциплины - амилоидомики. Открытие имеет принципиальное значение для биомедицины и сельского хозяйства. В частности, открывает перспективы для разработки функциональных продуктов питания и симбиотических растительно-микробных систем с заданными свойствами. Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель – стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии составляет 5 млн рублей. Путин поручил разработать программу в области экологии и климата 8 февраля 2021, 15:21 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на 2021-2030 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, предусматривающую создание наукоемких технологических решений», – говорится в документе. Отмечается, что данные решения должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды, изучение климата, механизмов адаптации к климатических изменениям и их последствиям, обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов, а также принятия мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду. В декабре Путин заявил, что власти России должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм. Путин назвал ключевые факторы нацбезопасности 8 февраля 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Основными факторами национальной безопасности стали технологический суверенитет и наука, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. «Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин отметил, что все ведущие мировые державы определяют науку как один из стратегических приоритетов. В понедельник президент дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине. Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций 8 февраля 2021, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что встреча Путина с главами фракций может пройти ориентировочно 18 февраля. «Действительно, такое мероприятие готовится. Действительно, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, о точной дате не будем так заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли планируется встреча Путина с лидерами фракций в феврале. Он отметил, что встреча планируется в формате видео-конференц-связи. «Очевидно, что все-таки год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. И кроме того, это регулярное общение. Вы знаете, что президент регулярно общается, проводит такие встречи. Это продолжение регулярной практики», – заключил представитель Кремля.