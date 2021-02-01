Медведев объяснил, почему Россия подготовилась к коронавирусу лучше других стран

Российское руководство в феврале 2020 года осознало опасность, которую несет коронавирусная инфекция, что позволило подготовиться в пандемии лучше многих европейских стран, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Для того, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно получить достоверные данные <...> С этим не все было просто, но я могу сказать прямо: уже к началу февраля у нас всех было понимание, что это серьезная проблема», – цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что написал доклад президенту на эту тему, осознание того, что коронавирус является серьезной угрозой позволило России подготовиться «гораздо лучше, чем многие европейские страны».

Замглавы Совбеза добавил, что тут сыграли роль два фактора: оперативная работа властей по борьбе с распространением заболевания и состояние системы здравоохранения, которая, «несмотря на все проблемы», оказалась готова к эпидемии лучше, чем в других странах.

С советского периода в российской системе здравоохранения оказалось много положительных особенностей, указал он. «В частности, достаточно большое количество коек, большой коечный фонд, он помог на первых порах справиться с этой проблемой лучше, чем в других странах», – пояснил Медведев.

По его словам, это отразилось на статистике по смертности и на числе людей, которые получали помощь. «Естественно, ничего не бывает идеального, наверное, были и какие-то ошибки. Кстати сказать, и президент об этом говорил, когда, допустим, были проблемы, связанные с выплатами медикам. Но это все-таки технологические моменты, а осознание того, что это серьезная угроза, я думаю, в нашей стране появилось на самом высоком уровне практически сразу же», – сказал он.

Также зампред Совбеза сообщил, что он уже привился от коронавирусной инфекции.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что масочный режим в России может быть ослаблен к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения.