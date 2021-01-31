Ученые определили симптомы коронавируса по языку Инфекционист дал прогноз по отмене масочного режима в России 31 января 2021, 15:56 Текст: Елизавета Булкина

Масочный режим в России может быть ослаблен к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения, предположил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24». «Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим. Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет», – передает его слова ТАСС. Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.

Moderna решила сократить поставки вакцины от COVID-19 в Германию 30 января 2021, 23:57 Текст: Алина Назарова

Американская компания Moderna поставит Германии меньшее количество доз вакцины от коронавируса, чем планировалось изначально, сообщил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. «Ведомство федерального канцлера только что сообщило, что теперь сокращаются и обещанные поставки вакцины от Moderna. Как в таких условиях планировать вакцинацию?» – написал Ченчер в Twitter. Между тем, минздрав Германии сообщил, что компании BioNTech и AstraZeneca до 22 февраля поставят стране на 1,7 млн больше доз вакцины от коронавируса, чем планировалось. Таким образом, временная нехватка вакцины от Moderna (на 43,2 тыс. доз меньше, чем предполагалось) будет полностью компенсирована, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». Это не первые сообщения о проблемах с поставками вакцины в ЕС. Ранее стало известно, что Нидерланды также получат на 20% меньше доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Кроме того, о сокращении поставок вакцины Moderna на 20% заявили в Италии. Также стало известно о задержке поставок препарата Moderna в Швейцарию и Польшу. На этом фоне ЕК приняла решение о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Итальянцам старше 55 лет рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca 30 января 2021, 22:55 Текст: Алина Назарова

Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) разрешило использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компанией AstraZeneca, но рекомендовало не вакцинироваться ею людям старше 55 лет, сообщил новостной телеканал RaiNews24. Решение итальянского регулятора пока не опубликовано, однако местным СМИ стало известно, что Aifa рекомендовало использовать данный препарат преимущественно для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Более того, по информации газеты Corriere della Sera, агентство признало вакцину AstraZeneca «не эквивалентной» уже используемым в Италии препаратам от коронавируса, разработанным компаниями Pfizer/BioNThec и Moderna, передает РИА «Новости». В пятницу Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины AstraZeneca и ее допуск на рынок ЕС для всех лиц старше 18 лет без ограничений. Однако постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте вирусологии Роберта Коха в Германии рекомендовала ее использование только для граждан в возрасте до 65 лет. Эксперты Aifa заняли еще более жесткую позицию, чем их немецкие коллеги, однако допустили возможность пересмотра своего решения в случае предоставления новых данных со стороны компании-производителя. Позиция Aifa продиктована тем, что AstraZeneca представила недостаточно информации относительно воздействия своей вакцины на пожилых людей. Таким образом, в Италии для вакцинации пожилых людей по-прежнему будут использоваться только препараты Pfizer/BioNThec и Moderna. По мнению экспертов, это может значительно увеличить сроки проведения кампании по массовой вакцинации населения, особенно учитывая существенное сокращение поставок препарата со стороны Pfizer. На первом этапе этой кампании на Апеннинах должны быть вакцинированы 4,4 млн граждан старше 80 лет. По данным минздрава Италии, по состоянию на субботу в стране уже использованы более 1,81 млн доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 483 тыс. человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса. При этом еще в четверг сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах. Тем временем регулятор Евросоюза – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сочло интересной идею комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca. В РФПИ опровергли сообщения о поставках «Спутника V» в Донецк и Луганск 31 января 2021, 02:22 Текст: Алина Назарова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил представитель фонда. «РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», – сообщили в РФПИ, передает ТАСС. Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По его словам, Луганская народная республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в Донецкой народной республике рассчитывают на 80 тыс. доз. Тунис зарегистрировал «Спутник V» 30 января 2021, 20:07 Текст: Ксения Панькова

Власти Туниса выдали разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил минздрав республики. Разрешение было предоставлено по результатам комплексного изучения представленного производителем досье, а также проведенных Национальной лабораторией по контролю за лекарственными средствами, Национальным центром фармацевтического надзора и экспертами в области вирусологии и токсикологии разносторонних тестов, передает ТАСС. По оценкам тунисского минздрава, выдача данного разрешения позволит ускорить поступление российской вакцины в республику. Интерес к вакцине «Спутник V» тунисская сторона начала проявлять в начале января этого года. В настоящее время вопрос о возможных поставках российской вакцины в Тунис находится в стадии проработки. В конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства. Минздрав ДНР сообщил о получении первой партии российской вакцины от COVID-19 31 января 2021, 09:36 Текст: Елизавета Булкина

В Донецк доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР). «Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», – передает сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей. Между тем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики. Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По его словам, Луганская народная республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в Донецкой народной республике рассчитывают на 80 тыс. доз. Названо число привитых от COVID в Петербурге 30 января 2021, 20:49 Текст: Ксения Панькова

Более 61,8 тыс. жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Отмечается, что за весь период в Петербурге вакцинировано 61 тыс. 894 человека. Из них 11 тыс. 150 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привиты 5 тыс. 826 человек, вторично 1 тыс. 459, передает РИА «Новости». Всего в Петербурге поступило 105 тыс. 242 комплекта вакцины. Они ежедневно распределяются по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 43 тыс. 348 комплектов. «Вакцинация от COVID-19 продолжает набирать темпы. Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности – их число на сегодняшний день достигло 99», – отмечается в материалах. За минувшие сутки в России выявлены 19 032 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания. Стали известны регионы с наименьшим приростом по коронавирусу 31 января 2021, 12:22 Текст: Елена Мирошниченко

Прирост по коронавирусу отсутствует в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве – 0,09%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ – 0%; Республика Тыва – 0,09%; Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Алтай –0,2%», – говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки в России зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439. Накануне в России было зафиксировано 19 032 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки число случаев заболевания сократилось на 673. Член Конгресса заболел коронавирусом после двух прививок вакциной Pfizer 31 января 2021, 10:36 Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус выявили у члена Конгресса США от штата Массачусетс Стивена Линча, до этого он привился препаратом Pfizer/BioNTech, сообщило издание The Washington Post. Вторую дозу вакцины конгрессмен получил до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, однако точная дата не называется. По словам пресс-секретаря Линча Молли Роуз Тарпи, перед церемонией у него был отрицательный тест, передает РИА «Новости». Она добавила, что симптомов у Линча нет, чувствует он себя хорошо. Политику предстоит работать удаленно, он будет находится на карантине неделю. Пресс-секретарь уточнила, что Линч следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после прививки. По данным The Washington Post, еще один член конгресса от этого же штата получила положительный тест на коронавирус – Лори Трэхэн. Заболевание у нее также протекает бессимптомно. «Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома», – заявила Трэхэн. Ранее в США 56-летний врач Грегори Майкл скончался после прививки вакциной американской компании Pfizer и германской BioNTech. Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19. Глава минздрава ФРГ назвал условие применения вакцин из России и Китая в ЕС 31 января 2021, 12:55 Текст: Елизавета Булкина

Условием для применения вакцин в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), при этом страна производства роли не играет, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Министру был задан вопрос о том, что говорит не в пользу российских или китайских вакцин. «Ничего. Главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и надежна, то она поможет в борьбе с пандемией, неважно, где ее производят», – передает слова Шпана ТАСС. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA). Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек 31 января 2021, 08:50 Текст: Елизавета Булкина

В столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1». «На сегодняшний день [на вакцинацию от коронавируса] записалось около полумиллиона человек», – передает слова градоначальника ТАСС. Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице привито более 320 тыс. жителей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. человек. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В России за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса 31 января 2021, 10:52 Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выписано после выздоровления 20 040 человек, скончались 485 человек. За все время в России в связи с коронавирусом умерло 73 182 человека, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве за сутки выявили 2284 случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2160, в Московской области – 1082. Накануне в России было зафиксировано 19 032 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки число случаев заболевания сократилось на 673. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Японские военные начали помогать врачам на удаленном острове из-за вспышки COVID-19 31 января 2021, 08:25 Текст: Елизавета Булкина

Отряд военнослужащих Сил самообороны Японии помогает медикам на удаленном острове Миякодзима южной префектуры Окинава, где произошла вспышка коронавируса, сообщил телеканал NHK. Предполагается, что военные будут помогать сотрудникам медучреждений наблюдать за состоянием пациентов, а также будут распространять медикаменты для больных, передает ТАСС. На острове проживает около 55 тыс. человек, на этой неделе было выявлено более 110 случаев коронавируса. В связи с этим власти Миякодзимы призвали Силы самообороны Японии направить им помощь для борьбы с распространением COVID-19. Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, в январе же распространение инфекции достигло взрывных темпов. К настоящему моменту общее число случаев коронавируса превысило 385 тыс., зафиксировано более 5,7 тыс. летальных исходов. Ранее Японские власти из-за коронавируса до 7 февраля приостановили действие миграционных послаблений для предпринимателей из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения. Ученые выявили иммунитетное преимущество у тяжело переболевших коронавирусом 31 января 2021, 12:02 Текст: Елена Мирошниченко

Люди, перенесшие тяжелую форму коронавируса, могут приобрести более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения инфекцией, об этом свидетельствует исследование Института иммунологии Ла-Хойи. Всего ученые исследовали 39 образцов крови людей с коронавирусом и десять образцов крови людей, которые не перенесли болезнь (такие образцы крови были сданы еще до начала массовой заболеваемости), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. Внимание ученых привлекла экспрессия отдельных генов более чем 80 тыс. CD8+Т-клеток. Это иммунные клетки, которые способы разрушать инфицированные клетки. Среди изученных образцов крови легкую форму коронавируса имели 17 человек, их не госпитализировали, еще 13 попали в больницу, девять – в реанимацию. Т-клетки людей, перенесших легкую форму болезни получают настолько сильную стимуляцию иммунной системы для борьбы с вирусами, что становятся менее эффективными. Т-клеточное истощение у людей с легкой формой коронавируса может снизить их шансы на приобретение долгосрочного иммунитета, сообщается в исследовании. Предполагается, что люди с тяжелой формой коронавируса могут иметь более сильный и долгосрочный иммунитет. Ранее ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID. Исследователи также выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики. Ученые определили симптомы коронавируса по языку 31 января 2021, 15:03 Текст: Абдулла Шакиров

Появление шишек на языке может говорить о заболевании коронавирусом, сообщает The British Journal of Dermatology со ссылкой на исследование ученых. Порядка 25% заболевших коронавирусом, жаловались на проблемы с полостью рта. Большинство пациентов рассказали о появлении шишек на языке с локальными воспалениями и припухлостями, передает РИА «Новости». Как объяснили эксперты, на языке находится большое количество ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в организме, отсюда и возникновение воспалений во рту. Также во время исследования ученые обнаружили такие симптомы, как потеря вкуса даже при наличии отрицательно теста на коронавирус, бруксизм, то есть непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них, кровотечение и сухость во рту из-за поражения слюнных желез. Ранее ученые из университета Англия Раскин назвали «глазные» симптомы коронавируса. Дубай объявил о запуске альянса по распределению вакцин от коронавируса 31 января 2021, 14:13 Текст: Елена Мирошниченко

В эмирате Дубай будет создан логистический альянс, которые ускорит распределение 2 млрд доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны, заявили в правительстве эмирата. «По распоряжению вице-президента, премьер-министра страны, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и в поддержку инициативы ВОЗ и ее усилий, направленных на справедливое распределение вакцины от COVID-19 по программе COVAX в 2021 году, эмират Дубай запускает новую мировую инициативу, к которой будут привлечены авиакомпания Emirates, портовый оператор Dubai Ports World, аэропорты Дубая и международный гуманитарный городок Дубая, для перевозки, хранения и оперативного распределения вакцины по миру», – цитирует пресс-релиз правительства РИА «Новости». Указывается, что особое внимание будет уделено развивающимся странам, жители которых особенно пострадали от коронавируса. Исполнительный директор авиакомпании Emirates Ахмед бен Саид Аль Мактум рассказал, что создать комплексное решение проблемы распределения вакцин можно благодаря логистическим возможностям каждого участника альянса. Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что благодаря международному механизму поставок вакцин от коронавируса COVAX страны мира могут получить около 2,3 млрд доз. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.