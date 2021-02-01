Клименко рассказал о работе Рунета в случае отключения России от Сети

Автономную работу Рунета обеспечит своего рода китайский Firewall с входным пропуском, сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, комментируя сообщение замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о существовании у России плана действий на случай отключения от интернета.

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что у России есть план действий на случай отключения от глобальной сети. По его словам, страна обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить автономную работу Рунета, и для этого все готово как технологически, так и на законодательном уровне.

«Этот план подразумевает под собой своего рода китайский Firewall (проект «Золотой щит») с входным пропуском. То, что строилось у нас, было несколько другое: у нас вокруг госучреждений ставился «допуск», и изнутри можно было ходить куда угодно во вне. При этом у России, в отличие от Китая, недостаточно собственных ресурсов», – говорит Клименко.

Конечно, Россия имеет альтернативные видеохостинги, поисковые системы, соцсети и так далее, продолжает эксперт, но представить, что завтра агрегатор лицензионного видеоконтента Rutube с легкостью заменит американский YouTube – практически невозможно. Формально российский аналог заменит западный, но реально – нет, поскольку, помимо функции видеохостинга, YouTube выполняет несколько других функций: репутационная (его цифрам доверяют) и денежная оплата.

«То есть технически нет никакой трудности оставить Россию существовать между «Яндексом» и Rambler, а практически – вряд ли кто-то на это решится», – подчеркивает собеседник.

Он уточняет, что российская система существования без Всемирной сети по принципу работы ничем не отличается от той, что используется в Китае, но там есть все дополняющие ресурсы, которых нет у России.

«Firewall – это дорогая история, поэтому с технической точки зрения железо, которое есть, оно вполне работает. То есть, с одной стороны, Дмитрий Анатольевич, конечно, прав, говоря о том, что мы можем себе обеспечить автономное существование, но тут же возникает вопрос – зачем? Поэтому здесь просто нужно смотреть в плоскости, насколько вероятно, что мы останемся без глобальной сети», – рассуждает эксперт.

Проект «Золотой щит» (Great Firewall of China) – это система фильтрации содержимого интернета в КНР.

Летом прошлого года в ходе ежегодной «Прямой линии» президент России Владимир Путин объяснил, что закон об устойчивой работе российского сегмента интернета нужен для того, чтобы обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам. При этом он заверил, что никаких ограничений вводить не планируется. 1 ноября прошлого года закон вступил в силу.