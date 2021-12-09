|
|
Путин поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель, которая покинула пост канцлера Германии, и поблагодарил ее за сотрудничество.
«Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Меркель также выразила признательность президенту России за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России», – добавили в Кремле.
Ранее Путин обратился к Меркель на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика.
«Отношения Путина и Меркель носили не просто характер диалога лидеров двух стран, у них был и какой-то человеческий, личностный мотив», – сказал газете ВЗГЛЯД германовед Александр Камкин.
Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
|
|
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин обратился к Меркель на «ты»
|
|
Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за плодотворное сотрудничество в телеграмме, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава российского государства выразил Меркель «искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу», передает ТАСС.
Путин обратился к ней на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика.
«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», – цитирует президента РИА «Новости».
Также Путин выразил уверенность в продолжении дружеского общения после ее ухода с поста канцлера.
Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.
Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции.
Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал президенту, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», – сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России.
Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
Путин назвал санкции США попыткой сдержать развитие России
|
|
Ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности США, это полная чушь, это попытка сдержать развитие России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи.
«Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие», – цитирует его РИА «Новости».
Президент пояснил, что в середине 90-х годов Россия была всем хороша и всем нравилась, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку». «Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге», – добавил Путин.
Он добавил, что как только Россия стала выбираться из трудностей, в том числе восстановила конституционное единство, когда начала развиваться, в ее лице начал появляться конкурент и на политической арене, и в сфере международной, в производстве, в науке, в энергетике.
Ранее Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика.
Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с главой США Джо Байденом открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.
По итогам встречи с Байденом Путин заявил, что «самое главное, у нас есть возможность продолжить диалог», сообщает РИА «Новости».
Он рассказал, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности. Кроме того, по его словам, Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.
Путин подчеркнул, что «мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех».
Также глава России подчеркнул, что свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Байден ответил на вопрос о переговорах с Путиным шуткой
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы.
«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», – сказал Байден, указав на журналистов, передает РИА «Новости».
Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы. Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях.
Напомним, во вторник лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил о решении большинства задач по импортозамещению
Президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
«В первую очередь, скажу прямо, мы должны были заниматься этим импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе ... средства затрачены немалые и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению – прим. ВЗГЛЯД), которые перед собой ставили», – цитирует главу страны РИА «Новости».
По словам Путина, есть еще много того, что необходимо сделать. Удалось решить большую часть задач в этой сфере, остались лишь вопросы, связанные с микроэлектроникой. В этом направлении есть над чем работать, но уже видны перспективы, сказал российский лидер на Конгрессе молодых ученых.
«Ответом на любые ограничения подобного рода может быть только одно повышение конкурентноспособности состояния тех или других отраслей», – заключил он.
Ранее Путин говорил о том, что для успешного противостояния санкциям, вводимым США против России и науки, необходимо укреплять суверенитет страны.
Также он пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. По словам президента, он эту тему недавно обсуждал с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое.
Также российский лидер рассказал ученым о программе, способствующей поддержке научной деятельности.
Путин рассказал о способе привлечения в Россию ученых высшего класса
Объем мегагранта в России необходимо увеличивать, чтобы привлекать в страну ученых высшего класса, заявил президент Владимир Путин.
«Я думаю, что это как раз один из успешных наших проектов. Причем, обратите внимание, по-моему, где-то 104 было ученых российских, на втором месте 44 из США, и потом из Европы прям десятками, 20, 15. И работали они практически на всей территории Российской Федерации, всего, по-моему, 300 с лишним проектов в 36 субъектах федерации работали», – рассказал глава страны в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Президент назвал программу хорошей, добавив, что с начальных 150 млн рублей она упала до 90 млн рублей, а срок понизился до трех лет.
«И, конечно, нам нужно к этому вернуться. Нам нужно увеличить и сам объем этого мегагранта», – отметил президент России, заявив о необходимости увеличения срока.
Ранее Путин в ходе беседы с учеными пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. Он добавил, что тему недавно обсуждал с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Также глава страны рассказал о программе, способствующей поддержке научной деятельности и о необходимости укрепления суверенитета для эффективного противостояния санкциям США.
Путин поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера Германии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность канцлера ФРГ.
«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», – приводит слова президента пресс-служба на сайте Кремля.
Также Путин отметил, что богатый опыт экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель как государственного деятеля и политика будет неизменно востребован.
Напомним, депутаты германского парламента в среду избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов. Его правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.
В Кремле обозначили область влияния Путина на ЦБ
Президент Владимир Путин не может дать Центробанку указание или сигнал повысить ключевую ставку, это решение принимает сам регулятор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин «не может дать указание повысить ставку, это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора», передает ТАСС.
«Президент не может посылать сигналы мегарегулятору, мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения. Приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами, в том числе эти методы и методики будут прорабатываться правительством», – продолжил пресс-секретарь.
Напомним, в октябре ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%. В декабре в ЦБ обеспокоились уровнем инфляции в России.
Путин: Впечатление, что политические силы в США соревнуются в антироссийском настрое
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика.
«Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно – не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин заявил о необходимости укреплять суверенитет, чтобы противостоять санкциям
Для успешного противостояния новым санкциям, вводимым против России и российской науки, стране нужно укреплять суверенитет, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
Глава страны отметил значение науки в развитии страны, заявив, что технологические достижения материализуются в «конкретные результаты развития».
«Поэтому как можно отвечать? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», – цитирует президента ТАСС.
Ранее о развитии науки и использовании дополнительных средств в этой сфере рассказал помощник президента России Андрей Фурсенко.
В ходе встречи с молодыми учеными Путин пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. На просьбу обсудить эту тему, глава страны сообщил, что только что разговаривал об ограничениях с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое.
Также глава страны рассказал о программе, способствующей поддержке научной деятельности.
Путин заявил о создании в России программы поддержки научной деятельности
В России будет разработана программа, способствующая поддержке научной деятельности, инерцию к исследованиям нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
«На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности», – сказал президент на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
По его словам, власти постараются сделать так, «чтобы вот этот темп, этот толчок, инерция сохранялась на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности».
Он также сообщил, что планируется совместное заседание Совета по науке при президенте и заседание Госсовета, это позволит определить задачи на будущее.
Ранее глава Курчатовского института отметил резкий рост интереса россиян к науке.
Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.
Путин начал переговоры с премьером Греции в Сочи
Президент Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны подтвердили дружественный характер двусторонних отношений и настрой на развитие сотрудничества.
В начале беседы Путин напомнил, что визит главы греческого правительства проходил в год двухсотлетия греческой революции и о вкладе России в обретение Грецией независимости, передает РИА «Новости».
Российский лидер добавил, что и сегодня российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе. «Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня», – отметил он.
Путин добавил также, что в ходе встреч Мицотакиса с правительством России «уже достигнуты хорошие договоренности, стороны вышли на подписание соответствующих соглашений».
Глава государства заявил о готовности в ходе переговоров, и за обедом в неформальной обстановке обсудить любые вопросы, представляющие взаимный интерес.
В свою очередь Мицотакис поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи. Он добавил, что был в городе 30 лет назад в составе делегации своего отца. «Я не впервые приезжаю в Сочи, но я впервые приезжаю сюда, как премьер-министр. Я был здесь 30 лет назад, сопровождая делегацию своего отца, который приезжал в Советский Союз. Он тогда посетил, в том числе, Анапу и Геленджик», – рассказал Мицотакис.
Премьер Греции заверил, что Афины помнят о роли России в Греческой революции. «Это события, которые неразрывно связывают две наши страны. Эта революция привела к созданию независимого Греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль в этом. И так же, благодаря усилиям великих держав того времени, Греция нашла в себе силы стать современным независимым государством», – заявил Мицотакис.
Он поддержал дальнейшее укрепление отношений с Россией, в том числе «в области экономики, поскольку греческая экономика, несмотря на условия пандемии, в последнее время отмечает достаточно бурный рост». «Есть перспектива как увеличения нашего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма», – добавил Мицотакис.
Премьер предложил Путину обсудить «вопросы региональной повестки дня с учетом того, что Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом».
Это первая встреча Мицотакиса с президентом России в качестве премьер-министра. Ранее они встречались в Афинах в 2016 году, когда Мицотакис был главой греческой партии «Новая демократия».
Путин одобрил формат саммита по видеосвязи с президентом США
Президенту Владимиру Путину понравилось работать с американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи, была обеспечена возможность разговаривать достаточно откровенно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Собственно, этот формат (по видеосвязи) позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», – передает его слова ТАСС.
У Пескова поинтересовались, говорил ли Байден Путину о намерении США воздействовать на Германию с целью приостановить проект «Северный поток – 2».
«Нет, не говорил. «Северный поток – 2» никак не упоминался вчера», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
«Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным», – уточнил Песков.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.