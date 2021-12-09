Путин поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество

Путин начал переговоры с премьером Греции в Сочи

Президент Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны подтвердили дружественный характер двусторонних отношений и настрой на развитие сотрудничества.

В начале беседы Путин напомнил, что визит главы греческого правительства проходил в год двухсотлетия греческой революции и о вкладе России в обретение Грецией независимости, передает РИА «Новости».

Российский лидер добавил, что и сегодня российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе. «Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня», – отметил он.

Путин добавил также, что в ходе встреч Мицотакиса с правительством России «уже достигнуты хорошие договоренности, стороны вышли на подписание соответствующих соглашений».

Глава государства заявил о готовности в ходе переговоров, и за обедом в неформальной обстановке обсудить любые вопросы, представляющие взаимный интерес.

В свою очередь Мицотакис поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи. Он добавил, что был в городе 30 лет назад в составе делегации своего отца. «Я не впервые приезжаю в Сочи, но я впервые приезжаю сюда, как премьер-министр. Я был здесь 30 лет назад, сопровождая делегацию своего отца, который приезжал в Советский Союз. Он тогда посетил, в том числе, Анапу и Геленджик», – рассказал Мицотакис.

Премьер Греции заверил, что Афины помнят о роли России в Греческой революции. «Это события, которые неразрывно связывают две наши страны. Эта революция привела к созданию независимого Греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль в этом. И так же, благодаря усилиям великих держав того времени, Греция нашла в себе силы стать современным независимым государством», – заявил Мицотакис.

Он поддержал дальнейшее укрепление отношений с Россией, в том числе «в области экономики, поскольку греческая экономика, несмотря на условия пандемии, в последнее время отмечает достаточно бурный рост». «Есть перспектива как увеличения нашего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма», – добавил Мицотакис.

Премьер предложил Путину обсудить «вопросы региональной повестки дня с учетом того, что Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом».

Это первая встреча Мицотакиса с президентом России в качестве премьер-министра. Ранее они встречались в Афинах в 2016 году, когда Мицотакис был главой греческой партии «Новая демократия».