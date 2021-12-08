Эксперты: Путин и Меркель и раньше могли быть на «ты»

«Отношения Путина и Меркель носили не просто характер диалога лидеров двух стран, у них был и какой-то человеческий, личностный мотив», – сказал газете ВЗГЛЯД германовед Александр Камкин, комментируя телеграмму Владимира Путина к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, где он обратился к ней на «ты».

«Российский президент – один из главных партеров Меркель по переговорам. Их многое объединяет. Меркель говорит на русском, Путин – на немецком. Путин – германист. Меркель неплохо знает российские и советские реалии. За эти годы между лидерами сложились доверительные отношения. Не будет преувеличением сказать, что это, своего рода, прощальный аккорд для их диалога как лидеров двух стран», – заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Эксперт признался, что не помнит, чтобы президент России прежде обращался к зарубежным коллегам на «ты». «Нельзя сказать, что звучало во время переговоров за закрытыми дверьми. Путину и Меркель ведь даже переводчик не требовался. Возможно, они и раньше переходили на «ты», но это только предположение», – отметил собеседник. При этом Камкин не исключил, что в неформальной обстановке российский лидер общается на «ты» и с некоторыми другими коллегами, например, главами Китая и Белоруссии.

Бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов также предположил, что Путин и Меркель и раньше обращались друг к другу подобным образом. Эксперт напомнил, что в немецком языке, как и в русском, есть местоимения «ты» и «вы», чего нет, например, в английском языке, где во всех случаях принято говорить «you».

«Все определяется тем, с кем говорит лидер, какие между собеседниками личные отношения. Если дружеских отношений нет или люди общаются, скажем, в первый раз, естественно, никто не будет понибратничать. Но если встречи повторяются и есть желание продемонстрировать уважение и доверительность отношений, то переходят на «ты», – отмечает дипломат.

В среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за плодотворное сотрудничество в телеграмме. Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратился к ней на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика. «Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», – говорится в послании.

В среду новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока. Он работал в правительстве Меркель министром финансов и также занимал должность вице-канцлера.