Google объяснил блокировку аккаунта Шукшиной в YouTube

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8 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:55  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...

Каким будет мир после Google

Эудард Стругов
Эудард Стругов, предприниматель, эксперт в сфере трансформации социально-экономических систем
Парадигму цифровых монополистов – победитель получает весь рынок – пора менять вместе с поддерживающими ее старыми технологиями. Google сделал свое дело. Пора сказать ему спасибо и начать строить на плечах гигантов новую экономику. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Свобода осталась только в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Этические кодексы» крупных компаний не оставляют пространства для вольнодумства в среднем и тем более высшем управленческом звене. Работник или лоялен либерал-глобалистскому идеологическому пакету, или никогда не поднимется выше уровня ничтожного клерка. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Переговоры России и США: главное

Квартиры «не только для славян»

Чоршанбиева высылают из России

Обсуждение: 14 комментариев
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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    Google объяснил блокировку аккаунта Шукшиной в YouTube

    		    8 декабря 2021, 18:25
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Аккаунт актрисы Марии Шукшиной в YouTube был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google в России.

    «На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», – приводит сообщение ТАСС.

    Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной, о чем актриса сообщила в среду в своих соцсетях. При попытке зайти на канал актрисы появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». 

    В конце ноября Instagram ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию».

    Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.

    Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

    Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.


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    Появилось первое фото «омикрона»

    8 декабря 2021, 08:53

    Текст: Наталья Ануфриева

    Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа, заявили исследователи.

    Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения вариантом SARS-CoV-2 «омикрон» и обнародовали изображение при малом и большом увеличении, передает РИА «Новости».

    Указывается, что при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

    Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

     

    Также исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить «омикрон» из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.

    Ранее врач назвал необычный симптом «омикрона».

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    Вирусолог заявила о неспособности антител после вакцинации защитить от «омикрона»

    8 декабря 2021, 14:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не могут защитить от омикрон-штамма, заявила немецкий вирусолог Сандра Кизек, ссылаясь на результаты исследования.

    По ее словам, антитела, появляющиеся в организме после прививки против коронавируса, становятся эффективными в отношении дельта-штамма, который сейчас преобладает в Германии. Но они не защитят от штамма «омикрон».

    «Наши первые данные о нейтрализации омикрон-штамма по сравнению с вариантом «дельта» готовы: 2 x BioNTech, 2 x Moderna, 1 x AZ/1 x BioNTech через шесть месяцев вызовут 0% нейтрализации штамма-омикрон», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Кизек.

    Эксперт отметила, что человек, получивший две дозы любой вакцины от коронавируса, зарегистрированной на территории Европы, через полгода не будет иметь иммунной защиты против варианта «омикрон».

    Согласно результатам исследования, дважды привитые препаратом консорциума BioNTech-Pfizer и прошедшие ревакцинацию уже лучше защищены от вируса. Антитела, вырабатываемые в организме через три месяца после введения бустерной дозы, защищают на 25% против варианта «омикрон», сообщает Кизек. В случае же с «дельтой», как отметила ученый, показатель составляет 95%.

    «Результаты исследования подтверждают, что разработка вакцины, адаптированной под омикрон-штамм, имеет смысл», – подчеркнула вирусолог.

      

    Ранее в ВОЗ описали течение болезни при заражении «омикроном». Утверждается, что зараженные этим штаммом переносят болезнь легче. Уточняется, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.

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    «Омикрон» оказался способен частично избегать воздействия Pfizer

    8 декабря 2021, 05:30

    Текст: Антон Антонов

    Вакцина Pfizer от коронавируса дает только частичную защиту от нового штамма «омикрон», свидетельствует исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР.

    Коронавирус частично избегает воздействия Pfizer. Указывается, что бустерная доза могла бы обеспечить дополнительную защиту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин.

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    Жена военного в Челябинске рассказала о неожиданной проблеме с QR-кодом

    8 декабря 2021, 09:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Челябинске супруга одного из военнослужащих пожаловалась на то, что ее мужа не пустили в магазин без QR-кода. При этом военный был привит и имел сертификат о вакцинации, сообщили местные СМИ.

    «У меня есть QR-код, так как я прививалась в обычной гражданской больнице, но у военных такой возможности нет. Мой муж был в форме, показал удостоверение военнослужащего плюс свой сертификат о вакцинации, который ему был выдан в части. А его отказались пускать в магазин. Отказал охранник, пришла администратор и также отказала», – передает URA.RU со ссылкой на портал 74.ru слова челябинки.

    В магазине сообщили, что охранник действовал согласно закону. «Это условия региона. В Челябинской области без QR-кода в магазин не пропускают», – сказали в магазине. Первый замгубернатора региона Ирина Гехт отметила, что этот вопрос будет регулироваться на федеральном уровне.

    Ранее Минобороны потребовало освободить военнослужащих от QR-кодов.

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    Попова заявила о возросшем числе случаев COVID среди прибывших из ЮАР

    7 декабря 2021, 21:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию растет каждый день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы видим, что количество ПЦР – (тестов – прим. ВЗГЛЯД) положительных нарастает день за днем», – сказала Попова в интервью каналу «Россия 1», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что граждан, прибывающих в Россию из ЮАР, размещают в обсерваторе, где проводится ежедневное тестирование. В Москву в понедельник прилетит еще один борт из Аддис-Абебы с россиянами на борту, они покинули ЮАР в пятницу.

    В конце прошлой недели положительный ПЦР-тест был выявлен у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. 

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    Врач назвал необычный симптом «омикрона»

    8 декабря 2021, 08:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Необычная сыпь может проявляться у детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, заявил британский врач Дэвид Ллойд.

    Как отметил медик, существуют некоторые различия в симптомах у детей, заразившихся «омикроном», по сравнению с взрослыми. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», – передает РИА «Новости» слова врача.

    Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, «до 15% детей с «омикроном» сталкиваются с сыпью, необычной сыпью».

    Врач добавил, что медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. «Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», – заключил специалист.

    Ранее ученые заявили о способности «омикрона» распространяться вдвое быстрее «дельты».

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    Врач рассказал про «рога и хвост» при заражении штаммом «омикрон»

    8 декабря 2021, 14:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Симптомы при заражении штаммом «омикрон» ничем принципиально не отличаются, люди болеют стандартно, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

    «Принципиально «омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», – цитирует Семенова РИА «Новости».

    Он перечислил симптомы заражения этим штаммом – температура, кашель, головная боль. Отмечается, что люди болеют этим вирусом намного легче, летальных случаев отмечено не было.

    Также эксперт заявил, что о будущем доминирующем положении «омикрона» говорить рано, так как пока небольшое число заболевших.

    «Миллионов заболевших пока не видно, подождем, что будет дальше», – сказал Семенов.

    Ранее сообщалось, что в ВОЗ заявили об отсутствии случаев смерти от «омикрона». 

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    Pfizer назвала число доз вакцины для нейтрализации «омикрона»

    8 декабря 2021, 15:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Штамм коронавируса «омикрон» может быть нейтрализован тремя дозами вакцины от Pfizer/BioNTech, об этом говорится в исследовании Pfizer.

    «Сыворотка, полученная от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, нейтрализовала штамм «омикрон» до уровней, сравнимых с уровнем, наблюдаемым после двух доз (для борьбы с) диким типом SARS-CoV-2. Сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма «омикрон» по сравнению с диким типом, что указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом «омикрон», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    При этом вакцинированные двумя дозами могут быть защищены от сложных форм течения заболевания, предположили в компании.

    Ранее немецкий вирусолог Сандра Кизек заявила, что антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не могут защитить от «омикрона».

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    В Москве ответили ВОЗ на призыв отказаться от переливания плазмы переболевших COVID

    8 декабря 2021, 14:26

    Текст: Елена Мирошниченко

    В пресс-службе столичного департамента здравоохранения в ответ на заявление ВОЗ о новой рекомендации ведения пациентов с COVID-19 заявили, что лечение донорской плазмой с антителами к коронавирусу прошли в Москве 20 тыс. человек, этот метод доказал свою эффективность.

    «Донорская плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения пациентов в столичных стационарах. Метод доказал свою эффективность и включен Министерством здравоохранения РФ в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

    В пресс-службе сообщили, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.

    «За 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек. Донорами стали 30 тыс. человек, в том числе 20% сдали плазму повторно. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19», – отметили там.

    При этом в пресс-службе подчеркнули, что применение антиковидной плазмы неэффективно у критических пациентов, больных на ИВЛ и ЭКМО, пациентов с полиорганной недостаточностью.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови переболевших людей.

    Как заявила женевская штаб-квартира ВОЗ, ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Подчеркивается, что «переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с COVID-19».

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    В Госдуме опровергли личную заинтересованность Поповой в производстве вакцин

    8 декабря 2021, 13:23

    Текст: Елизавета Булкина

    Чиновники, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова не имеют личной заинтересованности в распространении вакцин от коронавируса, заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (ЕР).

    «Глава Роспотребнадзора Попова не имеет личной заинтересованности в распространении вакцин», – заявил он на пленарном заседании, которое транслировалось на сайте ГД. Жуков подчеркнул, что конфликта интересов не имеется. 

    Накануне член фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил провести расследование, поскольку он считает, что некоторые чиновники получают выгоду от производства вакцин.

    «Целый ряд СМИ распространили информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патента на вакцины, и они же дают разрешение на их применение. А у других чиновников родственники производят вакцину», – заявил депутат.

    Кроме того, в ГНЦ ВБ «Вектор» заявили, что разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за ее создание.

    «Авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком. В случае с вакциной «ЭпиВакКорона» договоры между работодателем и разработчиками о выплате авторского вознаграждения не заключались, разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за разработку», – передает сообщение центра РИА «Новости».

    В «Векторе добавили, что авторское вознаграждение не выплачивается, если препарат не используется для коммерческой реализации, а вакцина «ЭпиВакКорона» выпускается только в рамках госзаказа. Поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование препарата.

    «В патенте указываются все разработчики препарата, это 12 человек, в том числе и руководитель Роспотребнадзора. Она как доктор медицинских наук участвовала в разработке по теме применения вакцины в популяции», – пояснили в центре.

    Уточняется также, что Роспотребнадзор не дает разрешений на применение вакцин, этим занимается Росздравнадзор. 

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кому нужна антипрививочная паника.

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    В России выявили 30 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    8 декабря 2021, 12:22
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 30752 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30752 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

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    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, Санкт-Петербурге – 2209, Московской области – 1854.

    Всего в стране выявлено 9 895 597 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

    За сутки зафиксировали 1179 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 284 823 человека.

    Полностью выздоровели 36 976 человек, всего – 8 602 067 человек.

    Накануне в России выявили 31096 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 344.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Россиян предупредили о новом связанном с COVID мошенничестве

    8 декабря 2021, 12:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Во «ВКонтакте» мошенники принялись публиковать фейковые новости о новом штамме коронавируса, они публикуют ссылки на поддельный сайт Минздрава, сообщила компания в сфере кибербезопасности Group-IB.

    «Group-IB обнаружила новую масштабную мошенническую кампанию в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Комментарии содержат предсказания о «скором вымирании населения страны» из-за нового штамма и мнения якобы известных академиках.

    Также к ним прикреплена ссылка на сайт-клон Минздрава с фейковым интервью министра Михаила Мурашко, где тот «утверждает», что новая волна якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут вакцинированные люди.

    После перехода на сайт жертва попадает на мошеннический ресурс с розыгрышем денег, для этого необходимо ввести данные банковской карты.

    «В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт... Специалистами DRP уже выявлено более 2600 подобных комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками», – пояснил руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.

    В октябре мошенники на фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации, их стоимость достигает 15 тыс. рублей.

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    Бокерия объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения

    8 декабря 2021, 12:49

    Текст: Евгения Шестак

    Проблема антипрививочников не стояла бы сейчас так серьезно, если бы достаточно занимались просвещением, объяснением необходимости прививок, заявил академик РАН Лео Бокерия в кулуарах просветительской премии «Знание».

    «Почему появились антипривививочники? Злободневный вопрос на сегодняшний день. Я думаю, если бы мы полноценно занимались просвещением, (объяснением) необходимости прививок, у нас бы эта проблема не стояла так серьезно. Мы должны все силы людей, которые могут донести профессионально необходимость прививки, бросить на то, чтобы привить то количество населения, которое должно быть привито», – заявил Бокерия. Видео размещано на телеграм-канале газеты ВЗГЛЯД.

    В среду в Московском театре мюзикла состоялось вручение первой просветительской премии «Знание». В торжественной церемонии награждения приняли участие представители сфер искусства, культуры, науки и бизнеса.

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    Жители ЮАР рассказали о методах спасения от «омикрона»

    8 декабря 2021, 18:03

    Текст: Кристина Цыцура

    Жители ЮАР поделились, какие народные рецепты используют, чтобы защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрон», среди них были названы чеснок, водка, джин и африканский картофель.

    Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР. За последнюю неделю число таких случаев выросло в пять раз.

    Местный житель Лезего ла Молефе сообщил, что использует смесь, в состав которой входят имбирь, куркума, чеснок и водка, чтобы защитить себя от коронавируса. Другой житель ЮАР использует джин, мед, лимон и противовоспалительные таблетки, передает РИА «Новости».

    Также в ход идут травы и африканский картофель, рассказал травник Пуэмелело Мтимкулу.

    «Я комбинирую свои травы в зависимости от симптомов, которые проявляются у моих пациентов... Для тех, кто испытывает трудности с дыханием, как бронхит, я комбинирую эвкалиптовое масло, которое действует лучше всего», – сообщил он.

    Еще один целитель рассказал, что принимает лимон, куркуму, имбирь и кайенский перец, чтобы поддержать щелочную среду у себя в организме и не дать инфекции выжить.

    Ранее в ВОЗ заявили, что к январю новый штамм «омикрон» будет доминировать среди зараженных в Европе. 

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    Кремль призвал проводить агитацию за вакцинацию в рамках здравого смысла

    8 декабря 2021, 13:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пропаганда вакцинации от COVID должна продолжаться, но вести ее нужно в рамках здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Все должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», – передает ТАСС слова Пескова.

    Ранее в Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации.

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