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Инстаграм ограничил подписку на актрису Марию Шукшину
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Социальная сеть Инстаграм ограничила возможность подписки на страницу известной актрисы Марии Шукшиной.
Выяснилось, что при попытке подписаться на страницу актрисы соцсеть предупреждает: «в профиле публикуется ложная информация». Причем подобное предостережение действует только в мобильной версии соцсети.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
Вирусолог не исключил «самоудушения» COVID-19
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«Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В России с 6 ноября сохраняется динамика снижения числа новых заболеваний COVID-19. По данным на 23 ноября, в стране выявлено 33,9 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что является минимальным значением с 24 октября.
«Волна заболеваемости сначала поднимается, а потом опускается, и опускаться будет еще достаточно длительное время. Поэтому о прохождении этой волны говорить пока нельзя. Но то, что мы, по-видимому, прошли пик – это уже достаточно очевидно. Хотя если ориентироваться на прошлый год, то пик пришелся на первую декаду декабря, а затем уже началось снижение. В тот раз оно было очень длительным, практически до середины июня», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция – сезонное заболевание, пик предыдущей волны пришелся на середину лета, поэтому окончание последнего подъема может наступить не скоро.
«Поскольку защитные меры, вакцинация по большей части игнорировались населением, то они здесь ни при чем. Данное снижение заболеваемости – это просто такое естественное свойство. В Японии, например, произошел слом, там варианты «дельта» вытеснили все другие штаммы, поскольку они обладают «самоудушением». Может быть, и нас такое счастье посетит, а может быть, этого и не случится в ближайшие годы», – рассуждает вирусолог.
«Самоудушение» вируса – достаточно частое явление, продолжает специалист, приводя в пример испанский грипп («испанку»), который в течение трех лет заражал жителей всего мира, а затем исчез. При этом какого-то эффективного средства против нее создано не было, болезнь сама пришла и ушла.
«Сейчас можно предположить два варианта развития событий. Первый – произойдет некое генетическое самоудушение вируса, что было бы самым оптимальным вариантом. Второй – нам предстоит длительное сотрудничество с коронавирусом, хотим мы этого или не хотим», – полагает Чепурнов.
Есть и третий вариант развития событий, когда человечество создаст вакцины нового поколения, которые, возможно, смогут справиться с пандемией, считает собеседник. Но в противном случае удастся хотя бы минимизировать потери, поскольку уже сегодня показано, что существующие вакцины снижают тяжесть заболевания и смертность от него в десять раз, что является огромным достижением.
Накануне, 22 ноября, в стране зафиксировали 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев заболевания сократилось на 1685.
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Оскар Кучера ответил на открытое письмо врачей
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Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался на тему письма российских врачей, адресованного противникам обязательной вакцинации. По его словам, авторы письма «попутали понятия» ради борьбы с коронавирусом.
«Проценко не хочет пригласить в свои красные зоны других врачей, пациенты которых умирают от онкозаболеваний, туберкулеза и прочего? Они решили нас позвать только в отделения с ковидом, забыв про все остальные болезни. Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше, а от ковида заставляют, хотя я уже два раза переболел», – сказал актер «Ридусу».
Кучера добавил, что планирует написать более развернутый ответ на открытое письмо медиков. «Когда вам говорят: «Вы будете пельмени?», а вы отвечаете: «Нет, я ем только компот» – это что, значит, что вы отрицаете пельмени?»
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.
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Проценко объяснил смысл письма врачей противникам вакцинации
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Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, объяснив значение письма, адресованного противникам вакцинации.
«Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», – написал Проценко в Telegram.
Врач подчеркнул, что сейчас идет настоящая война, в ходе которой ежедневно умирают больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Вакцинацию от коронавируса он назвал единственным спасением.
Проценко вновь призвал всех тех, кто не верит в серьезность происходящего и «хайпует», прийти в больницы, где лежат пациенты с COVID-19.
«Пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», – написал он.
Врач выразил уверенность, что после посещения красных зон противники вакцинации изменят свое мнение и встанут на сторону «здравого медицинского смысла».
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.
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Голикова назвала процент умирающих в течение полугода после выздоровления от COVID
Смертность среди пациентов, перенесших коронавирус, в течение шести месяцев после выздоровления превышает 2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 4,4%», – цитирует ее ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
Путин поддержал продление сертификата после перенесенного COVID до года
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Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года.
«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – цитирует Голикову РИА «Новости».
По словам вице-премьера, это решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.
«Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%», – добавила Голикова.
«Так и будем делать», – сказал Путин в ответ на доклад вице-премьера, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года.
Также стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».
У курганских детей с COVID выявили новые симптомы
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В Курганской области у детей, заболевших коронавирусом, фиксируются новые симптомы — сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых, рассказали медики на встрече, которая прошла в здании Курганской областной больницы.
«Сейчас появился многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки. Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Такая клиника стала появляться у детей, течение тяжелое. Все зависит от своевременности лечения», – передает URA.RU слова заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светланы Ларионовой.
Она пояснила, что врачи рекомендуют прививать детей от гриппа. Исследования показывают, что вакцинированные от гриппа дети легче переносят вирусные инфекции. У них реже возникают осложнения в виде бактериальных инфекций, которые приводят к пневмониям и бронхитам. По мнению медиков, прививки в целом позволяют «натренировать» иммунитет и организм легче перенесет даже коронавирусную инфекцию.
«Если раньше мы говорили, что дети практически не болеют [коронавирусом], то сегодня дети болеют много. В соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», – пояснил врио директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев.
Ранее в Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса.
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Пассажирка маршрутки в Краснодаре ударила ребенка из-за требования надеть маску
Пассажирка маршрутки в Краснодаре устроила скандал и ударила находившегося рядом ребенка после того, как водитель попросил ее надеть маску или выйти из транспорта.
Видео инцидента появилось накануне в соцсетях. На кадрах видно, как женщина грубо выражалась и отказывалась надевать маску. Кроме того, на последних секундах ролика женщина ударяет ребенка, на что водитель делает ей замечание. После этого она вышла из маршрутки, передает RT.
По информации местных СМИ, полиция устанавливает личность женщины, ей грозит административное наказание по статье о мелком хулиганстве.
Ранее в аэропорту Пулково в Петербурге задержали тренера российской пловчихи Виталины Симоновой, его скрутили полицейские за отказ надеть маску.
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Мурашко назвал регионы с ростом тяжелых случаев COVID-19
Максимальный рост количества случаев тяжелого течения коронавируса наблюдается в девяти российских регионах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области», – цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, для активно распространяющегося сейчас штамма «дельта» характерно тяжелое протекание болезни.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 тыс. 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.
Врачи написали открытое письмо противникам вакцинации
Российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.
Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза, передает РИА «Новости».
В письме говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19. «Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – подчеркивается в письме.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований.
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Путин рассказал о своей ревакцинации назальной вакциной
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.
«У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что «сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы».
«Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко – с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что все так и было, как наши ученые и говорят», – рассказал президент подробности ревакцинации назальной вакциной.
Напомним, в воскресенье Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Попова назвала регионы с высокими показателями заболеваемости COVID
Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в России, в 18 регионах идет рост инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, по России сохраняется высокий уровень заболеваемости.
«Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении количества болеющих коронавирусом.
В ВОЗ спрогнозировали, что в Европе число жертв коронавируса может превысить 2 млн к марту 2022 года.
За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.
В Токио число заражений COVID снизилось до 5 случаев в день
В Токио зафиксировано минимальное число заражений за этот год – пять случаев в сутки, сообщила мэрия в своем микроблоге Twitter.
Всего в стране отмечено 77 случаев заражений, но в большинстве префектур – 31 из 47 – не выявлено ни одного случая. Два человека скончались, 58 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».
Ранее власти Японии в рамках мер по подготовке к возможной новой волне заражений коронавирусом этой зимой увеличат число мест в больницах для пациентов с COVID-19 на 30%.
Напомним, в конце сентября власти Японии объявили о полном снятии режима ЧС по коронавирусу. 9 сентября власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах.
В России выявили 33,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2533, Московской области – 1842, Самарской области – 1387.
Всего в стране выявлено 9 434 393 вирус-положительных пациента в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 126 376 человек.
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Накануне, 23 ноября, в России выявили 33 996 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 438.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Нейросеть назвала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
Специалисты Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на дату в конце декабря.
«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря – после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В компании указали, что для получения прогноза разработчики использовали «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых – нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск». Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».
Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики Promobot подняли вероятностный порог и установили дополнительные настройки - расширили выборку данных и сузили искомый запрос до определенного значения.
«Вероятность – 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», – указали в компании.
Ранее центр молекулярно-генетических исследований ДНКОМ сообщил, что четвертая волна коронавируса в России отступает.
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Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.
«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?» – цитирует его РИА «Новости».
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию.
«Нам тоже нужно над этим подумать», – сказал глава государства.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.