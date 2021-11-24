В Кремле приветствовали инициативу врачей пригласить антипрививочников в «красную зону»

Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В курсе, оцениваем очень положительно», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что в плане таких настроений Россия не отличается от других стран мира.

«По-прежнему остается, слава богу, не широкий, скорее, ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам. Есть круг людей, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», – сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что антипрививочников не так много, но все равно такая прослойка людей есть.

«Можно надеяться, что авторитет тех людей, которые подписали обращение, непререкаемый авторитет, что он поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения», – добавил Песков.

Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.