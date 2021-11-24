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В Кремле приветствовали инициативу врачей пригласить антипрививочников в «красную зону»
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Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В курсе, оцениваем очень положительно», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что в плане таких настроений Россия не отличается от других стран мира.
«По-прежнему остается, слава богу, не широкий, скорее, ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам. Есть круг людей, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», – сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что антипрививочников не так много, но все равно такая прослойка людей есть.
«Можно надеяться, что авторитет тех людей, которые подписали обращение, непререкаемый авторитет, что он поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения», – добавил Песков.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Вирусолог не исключил «самоудушения» COVID-19
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«Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В России с 6 ноября сохраняется динамика снижения числа новых заболеваний COVID-19. По данным на 23 ноября, в стране выявлено 33,9 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что является минимальным значением с 24 октября.
«Волна заболеваемости сначала поднимается, а потом опускается, и опускаться будет еще достаточно длительное время. Поэтому о прохождении этой волны говорить пока нельзя. Но то, что мы, по-видимому, прошли пик – это уже достаточно очевидно. Хотя если ориентироваться на прошлый год, то пик пришелся на первую декаду декабря, а затем уже началось снижение. В тот раз оно было очень длительным, практически до середины июня», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция – сезонное заболевание, пик предыдущей волны пришелся на середину лета, поэтому окончание последнего подъема может наступить не скоро.
«Поскольку защитные меры, вакцинация по большей части игнорировались населением, то они здесь ни при чем. Данное снижение заболеваемости – это просто такое естественное свойство. В Японии, например, произошел слом, там варианты «дельта» вытеснили все другие штаммы, поскольку они обладают «самоудушением». Может быть, и нас такое счастье посетит, а может быть, этого и не случится в ближайшие годы», – рассуждает вирусолог.
«Самоудушение» вируса – достаточно частое явление, продолжает специалист, приводя в пример испанский грипп («испанку»), который в течение трех лет заражал жителей всего мира, а затем исчез. При этом какого-то эффективного средства против нее создано не было, болезнь сама пришла и ушла.
«Сейчас можно предположить два варианта развития событий. Первый – произойдет некое генетическое самоудушение вируса, что было бы самым оптимальным вариантом. Второй – нам предстоит длительное сотрудничество с коронавирусом, хотим мы этого или не хотим», – полагает Чепурнов.
Есть и третий вариант развития событий, когда человечество создаст вакцины нового поколения, которые, возможно, смогут справиться с пандемией, считает собеседник. Но в противном случае удастся хотя бы минимизировать потери, поскольку уже сегодня показано, что существующие вакцины снижают тяжесть заболевания и смертность от него в десять раз, что является огромным достижением.
Накануне, 22 ноября, в стране зафиксировали 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев заболевания сократилось на 1685.
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Оскар Кучера ответил на открытое письмо врачей
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Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался на тему письма российских врачей, адресованного противникам обязательной вакцинации. По его словам, авторы письма «попутали понятия» ради борьбы с коронавирусом.
«Проценко не хочет пригласить в свои красные зоны других врачей, пациенты которых умирают от онкозаболеваний, туберкулеза и прочего? Они решили нас позвать только в отделения с ковидом, забыв про все остальные болезни. Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше, а от ковида заставляют, хотя я уже два раза переболел», – сказал актер «Ридусу».
Кучера добавил, что планирует написать более развернутый ответ на открытое письмо медиков. «Когда вам говорят: «Вы будете пельмени?», а вы отвечаете: «Нет, я ем только компот» – это что, значит, что вы отрицаете пельмени?»
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.
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Казанцы объединились в чаты для поиска попутчиков без QR-кодов
Жители Казани начали объединяться в группы помощи для людей без QR-кодов, они предлагают бесплатно довозить людей без этих меток, сообщают СМИ.
Для опознавания людей без QR-кодов, желающих добраться до работы, используется красный пакет, сообщает ГТРК Татарстан.
В репортаже телеканала ведущая смогла поймать одного из таких водителей, он сообщил, что подвозит людей с красными пакетами бесплатно из сочувствия.
Жители города объединяются в различные чаты в соцсетях, чтобы помочь доехать друг другу без QR-кодов, в одном из таких чатов более 9 тыс. человек.
При этом цены на поездки в такси начали стремительно расти после ввода QR-кодов.
Проценко объяснил смысл письма врачей противникам вакцинации
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Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, объяснив значение письма, адресованного противникам вакцинации.
«Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», – написал Проценко в Telegram.
Врач подчеркнул, что сейчас идет настоящая война, в ходе которой ежедневно умирают больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Вакцинацию от коронавируса он назвал единственным спасением.
Проценко вновь призвал всех тех, кто не верит в серьезность происходящего и «хайпует», прийти в больницы, где лежат пациенты с COVID-19.
«Пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», – написал он.
Врач выразил уверенность, что после посещения красных зон противники вакцинации изменят свое мнение и встанут на сторону «здравого медицинского смысла».
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.
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У курганских детей с COVID выявили новые симптомы
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В Курганской области у детей, заболевших коронавирусом, фиксируются новые симптомы — сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых, рассказали медики на встрече, которая прошла в здании Курганской областной больницы.
«Сейчас появился многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки. Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Такая клиника стала появляться у детей, течение тяжелое. Все зависит от своевременности лечения», – передает URA.RU слова заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светланы Ларионовой.
Она пояснила, что врачи рекомендуют прививать детей от гриппа. Исследования показывают, что вакцинированные от гриппа дети легче переносят вирусные инфекции. У них реже возникают осложнения в виде бактериальных инфекций, которые приводят к пневмониям и бронхитам. По мнению медиков, прививки в целом позволяют «натренировать» иммунитет и организм легче перенесет даже коронавирусную инфекцию.
«Если раньше мы говорили, что дети практически не болеют [коронавирусом], то сегодня дети болеют много. В соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», – пояснил врио директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев.
Ранее в Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса.
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Пассажирка маршрутки в Краснодаре ударила ребенка из-за требования надеть маску
Пассажирка маршрутки в Краснодаре устроила скандал и ударила находившегося рядом ребенка после того, как водитель попросил ее надеть маску или выйти из транспорта.
Видео инцидента появилось накануне в соцсетях. На кадрах видно, как женщина грубо выражалась и отказывалась надевать маску. Кроме того, на последних секундах ролика женщина ударяет ребенка, на что водитель делает ей замечание. После этого она вышла из маршрутки, передает RT.
По информации местных СМИ, полиция устанавливает личность женщины, ей грозит административное наказание по статье о мелком хулиганстве.
Ранее в аэропорту Пулково в Петербурге задержали тренера российской пловчихи Виталины Симоновой, его скрутили полицейские за отказ надеть маску.
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Мурашко назвал регионы с ростом тяжелых случаев COVID-19
Максимальный рост количества случаев тяжелого течения коронавируса наблюдается в девяти российских регионах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области», – цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, для активно распространяющегося сейчас штамма «дельта» характерно тяжелое протекание болезни.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 тыс. 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.
Врачи написали открытое письмо противникам вакцинации
Российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.
Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза, передает РИА «Новости».
В письме говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19. «Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – подчеркивается в письме.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований.
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Попова назвала регионы с высокими показателями заболеваемости COVID
Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в России, в 18 регионах идет рост инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, по России сохраняется высокий уровень заболеваемости.
«Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении количества болеющих коронавирусом.
В ВОЗ спрогнозировали, что в Европе число жертв коронавируса может превысить 2 млн к марту 2022 года.
За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.
В Казани наказали напавшего на кондуктора пассажира
В Казани арестовали на пять суток и оштрафовали на 2 тыс. рублей пассажира автобуса, ударившего кондуктора и брызнувшего в него из перцового баллончика за просьбу предъявить QR-код.
«Для нас важен этот прецедент. Мы видим, что сотрудники полиции не оставляют данные правонарушения ненаказанными. Это важно и для кондукторов, многие из которых сейчас опасаются за свою жизнь и здоровье», - приводит сайт «Бизнес Online» слова председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова.
В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Названы сроки поступления препарата от COVID-19 в регионы
Поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, уже закуплены препараты для внутривенного введения пациентам с коронавирусом в стационарах, передает ТАСС.
«Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты России», – сказал он.
Мурашко пояснил, что данный препарат очень важно применять на ранних сроках заболевания. Министр напомнил, насколько важно, чтобы граждане обращались за помощью в медучреждения как можно раньше.
«Минздрав зарегистрировал инфузионную форму уже ранее использованного препарата против новой коронавирусной инфекции, и сейчас он вносится в методические рекомендации», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время.
Кроме того, специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД».
Нейросеть назвала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
Специалисты Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на дату в конце декабря.
«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря – после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В компании указали, что для получения прогноза разработчики использовали «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых – нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск». Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».
Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики Promobot подняли вероятностный порог и установили дополнительные настройки - расширили выборку данных и сузили искомый запрос до определенного значения.
«Вероятность – 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», – указали в компании.
Ранее центр молекулярно-генетических исследований ДНКОМ сообщил, что четвертая волна коронавируса в России отступает.
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ВОЗ: В Европе число жертв коронавируса может превысить 2 млн к марту 2022 года
Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Европе к марту 2022 года при сохранении нынешних тенденций может превысить два млн человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
«К марту 2022 года в Европейском регионе от COVID-19 может погибнуть более двух млн человек. Регион остается в тисках пандемии COVID-19. На прошлой неделе количество зарегистрированных смертей от COVID-19 выросло почти до 4200 в день, вдвое с 2100 в конце сентября. Между тем совокупное зарегистрированное количество смертей от вируса превысило 1,5 миллиона в 53 странах региона», – передает ТАСС.
Также в ВОЗ отметили, что на сегодняшний день «COVID-19 является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии».
Как уточняют эксперты ВОЗ, есть три основных фактора, способствующих быстрому распространению COVID-19. Во-первых, в Европе доминирует крайне заразный дельта-вариант SARS-CoV-2. Во-вторых, во многих странах отменены ограничения. В-третьих, многие жители еще не вакцинированы.
При этом эксперты предупреждают о том, что страны региона ждет «высокая или экстремальная нагрузка» на систему здравоохранения. Они призывают проводить вакцинацию и ревакцинацию населения, а также принимать профилактические меры: носить маски, мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию между людьми.
«У всех нас есть возможность и ответственность помочь предотвратить ненужные трагедии и гибель людей, а также ограничить дальнейшие потрясения для общества и бизнеса в этот зимний сезон», – приводятся в сообщении ВОЗ слова директора бюро Ханса Клюге. Напомним, ВОЗвыразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах властиужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европыпроходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.
В России выявили 33,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2533, Московской области – 1842, Самарской области – 1387.
Всего в стране выявлено 9 434 393 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровел 36 682 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 126 376 человек.
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Накануне, 23 ноября, в России выявили 33 996 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 438.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Рязани поддержали законопроекты о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Рязанской областной думы поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте на заседании, сообщил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.
«Закон поддержан», – передает его слова РИА «Новости». Председатель отметил, что «речь идет о биологической безопасности населения, и государство обязано принять решительные меры».
Уточняется, что 25 депутатов Рязанской областной думы поддержали законопроекты, шестеро проголосовали против.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.
СМИ сообщали, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг начали требовать от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.