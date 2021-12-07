Белый дом: Байден выразил Путину обеспокоенность по Украине

Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию, говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена.

«Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ РИА «Новости».

Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием сил России у Украины, а также призвал своего российского коллегу к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.

Лидеры двух стран обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности.

Кроме того, Путин и Байден поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые были обсуждены ими во время состоявшегося видеозвонка.

«Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединенные Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами», – цитирует документ ТАСС.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.