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6 декабря, понедельник | Последнее обновление — 23:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае
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Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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ГА ООН приняла резолюцию России и США против преступного применения IT
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Генассамблея ООН без голосования приняла российско-американскую резолюцию, направленную против применения информационных и коммуникационных технологий в преступных и террористических целях.
За документ проголосовали 130 государств, против – 35, воздержались – 20. Соавторами документа стали Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Республика Корея, Япония, ЮАР и другие страны. В нем Генассамблея заявила, что интересам всех стран отвечает содействие использованию ИКТ в мирных целях, а также предотвращение конфликтов, возникающих в результате их использования, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что некоторые сраны наращивают потенциал в данной сфере, а «использование ИКТ в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным». Генассамблея обеспокоена злонамеренной деятельностью с использованием ИКТ, нацеленной на критически важную инфраструктуру.
Генассамблея призывает «снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности». Этому могут способствовать «добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения» стран. ГА ООН подтверждает, что с учетом уникальных свойств ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы, а также дополнительные обязательства.
В октябре Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН совместную резолюцию об ответственном поведении государств в киберпространстве. Депутат Госдумы Александр Хинштейн указывал, что Россия активно выступает за сотрудничество в вопросе регулирования интернета, развития цифровой среды, выработку международных подходов, которые позволят обеспечить наилучшую защиту пользователей и их интересов в цифровом пространстве. .
СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкций против России
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Американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга РФ, сообщают американские СМИ.
Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения России от платежной системы Swift и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала. Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.
При этом отключение от SWIFT считается «ядерным» (nuclear) вариантом. «Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину
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Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, сообщили источники Financial Times.
По имеющимся у издания данным, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину», передает РИА «Новости».
По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает издание, США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели», – заявил неназванный чиновник изданию.
Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские «разведданные» изменили их мнение, пишет издание.
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В материале также говорится, что президент США Джо Байден в ходе разговора во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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В США предостерегли Байдена от «игры мускулами» во время переговоров с Путиным
Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров с главой России Владимиром Путиным не должен пытаться «играть мускулами», сообщает издание Defense News.
«Его (Путина) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путем и победим в Восточной Европе», – цитирует Смита РИА «Новости».
Он подчеркнул, что США должны показать России, что у них есть множество союзников, готовых заставить Москву «заплатить экономическую цену, и значительную». По его мнению, эффективными способами сдерживания стали бы предоставление военной помощи Украине и угроза санкций. При этом, отмечает политик, угроза военных действий может спровоцировать Россию или «дать ей предлог» действовать первой.
Смит также подчеркнул, что американцы не хотят воевать с Россией.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдут по защищенной видеосвязи, первые кадры беседы покажут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что переговоры состоятся около 18.00 по московскому времени, прямого эфира не будет. «Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры... Все общение будет производиться в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля.
Также он уточнил, что накануне подобных встреч Путин всегда общается с руководителями профильных ведомств.
«Это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом. Наш президент, разумеется, проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств перед таким серьезным разговором, собственно, перед каждым серьезным разговором, поэтому все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа, они всегда на связи с президентом России», – сказал Песков.
Он добавил, что по итогам переговоров президентов заявлений сделано не будет.
«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», – рассказал Песков о теме переговоров.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине
Российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», – сказал Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные «авгиевы конюшни», подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Эксперт назвал условия Вашингтона Москве по Китаю и Украине
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«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом якобы обсуждает введение новых ограничений против России.
«Это классическое нагнетание: то Пентагон, то Госдеп, то сам Байден последние два месяца повторяют одну и ту же мантру про санкции. Завтра на переговорах президентов РФ и США Америка планирует предъявить нам массу претензий и потребовать уступок. Ключевая из них – заставить Москву изменить свою позицию по Китаю, сделав ее более жесткой или хотя бы нейтральной. Плюс от Москвы потребуют не препятствовать восстановлению украинского контроля над Донбассом. Для того, чтобы добиться этих уступок, конечно, идет нагнетание», – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет, потому что им самим будет больнее», – уточнил собеседник.
Ткаченко также усомнился в том, что американцы смогут отключить Россию от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). По его словам, об этом говорят уже около шести лет, и даже если такое решение будет принято, то «нашим американским коллегам придется очень постараться, поскольку SWIFT – частная структура». «Кроме того, Россия за прошедшие годы создала механизмы, которые позволят обходить эту систему. Да, будет немножко неудобнее отдельным частным банкам, или, может, переводы станут чуть подороже. Но, если в 2014 году отключение от SWIFT могло бы остановить российскую экономику, то в 2021-м уже 90 процентов граждан и компаний этого просто не заметят», – считает Ткаченко.
Источники американской прессы допускают, что санкции якобы могут быть введены в отношении «приближенных Путина». «А против кого из них там еще не ввели ограничения? – задался вопросом Ткаченко. – Основные фигуранты – те, кто принимает решения в администрации президента – все уже давным-давно под санкциями, поэтому здесь качественных улучшений не жду. Ну, наверное, найдут еще кого-нибудь, кто с Путиным сидел в одном зале».
«Что касается возможных санкций против наших государственных облигаций, отмечу, что их не уж и много. Конечно, если американцы начнут преследовать какие-то долги госкомпаний, это будет болезненно. Это уже объявление экономической войны, и тут у нас тоже есть варианты ответного давления», – подчеркнул Ткаченко.
«И все же это уже будет немножко за гранью, потому что Россия ничего не сделала. Если бы и начались какие-то военные действия в Донбассе, это было бы понятно. Но превентивно вводить такие санкции – нет повода. Финансовые рестрикции – слишком болезненная мера, от которой, к тому же всегда страдает более развитая структура», – подытожил он.
В понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом обсуждает новый пакет санкций против России для сдерживания якобы ее «вторжения» на Украину. Американская администрация рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT, рестрикции против российских производителей энергии и суверенного долга, а также «ближайшего окружения (президента России Владимира) Путина». «Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций)», – сказал один из неназванных собеседников канала.
Примечательно, что еще в июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства и его окружения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что во вторник, 7 декабря, Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. В Кремле подтвердили, что общение президентов запланировано на вечер вторника.
На прошлой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что политики намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Также напомним, что в конце мая в Министерстве иностранных дел РФ допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
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В США утверждают о готовности России «напасть» на Украину с Запада
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Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.
В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.
Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.
«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.
Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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Власти назвали размер вклада Рунета в экономику России
Вклад российского сегмента интернета в экономику страны за прошлый год составил 6,7 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам 13-й Недели российского интернета.
Он подчеркнул, что эти цифры красноречивее любых слов.
«В течение последних двух лет число интернет-пользователей стремительно растёт. Даже те, кто впервые воспользовался онлайн-контентом весной прошлого и осенью этого года, ощутили все преимущества цифрового потребления. (…) Сегодня в нашей стране ИТ-отрасли уделяется приоритетное внимание. По поручению Президента был разработан целый комплекс мер государственной поддержки. Их реализация направлена на качественное преобразование экономики и социальной сферы», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.
Премьер отметил, что сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как защитят российский интернет в случае кибервойны.
Блинкен увидел «очень серьезную угрозу» Украине со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что «угроза» для Украины со стороны России является «очень серьезной», следует из стенограммы интервью главы Госдепартамента США шведскому телевидению, которую опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
«Она (угроза) очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, – это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«И настоящая проблема заключается в следующем: мы уже видели это раньше. <…> Мы видели это в 2014 году, в конечном счете мы [тогда] стали свидетелями вторжения российских сил и тех, кто на них работает, на Украину», – утверждает госсекретарь США.
«Мы просто не можем идти на риск повторения этого. Последствия будут ужасными. Это не отвечает ничьим интересам. Именно поэтому мы подумали, что важно очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента [России Владимира] Путина и Россия выберет другой курс», – заявил госсекретарь США.
При этом руководитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон стремится к «стабильным, предсказуемым» отношениям с Москвой. «И есть области, в которых у нас совпадают интересы, где мы можем и должны работать вместе. Например, по вопросу о приобретении Ираном ядерного оружия. Обе наши страны выступают против этого. Но если Россия будет двигаться в направлении конфронтации и агрессии с Украиной, то это будет идти прямо в противоположную сторону от стабильности и предсказуемости в отношениях», – считает Блинкен.
«Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства, подводя итог своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в 2 декабря в Стокгольме. Госсекретарь США выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения Минских соглашений, что, по словам Блинкена, «может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине».
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В стенограмме, которую приводит пресс-служба Госдепартамента США, утверждается, что Блинкен в ходе переговоров «хотел дать ясно понять господину министру иностранных дел Лаврову, что если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям».
Накануне Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
В прошлый вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В конце ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
-
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Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому
Президент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.
«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также представитель американской администрации подчеркнул, что США хотели бы избежать применения военной силы из-за нынешней напряженности вокруг Украины.
«Я бы сказал, что Соединенные Штаты не стремятся оказаться в таких обстоятельствах, при которых в центре внимания наших контрмер оказалось бы прямое применение американской военной силы, а не комбинация поддержки Вооруженных сил Украины, мощных экономических контрмер и существенного увеличения поддержки, а также сил и средств наших союзников по НАТО с целью гарантировать, что они будут оставаться в безопасности», – подчеркнул он.
При этом он добавил, что в случае «вторжения России на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
В Кремле назвали способ снятия напряженности на Украине
Решить проблему Украины можно только получив гарантию ненападения Киева на Донбасс, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Снять напряженность можно только одним путем – это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.
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До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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В Узбекистане раскритиковали концерт тиктокеров из России
Концерт с участием тиктокеров из России в Ташкенте может негативно сказаться на молодежи в Узбекистане, его проведение несовместимо с культурными и национальными традициями страны, заявила пресс-служба узбекского министерства культуры.
В выходные на различных интернет-ресурсах появилась реклама и онлайн-продажа билетов на концерт TikTok Fest в Ташкенте 25 декабря с участием популярных российских тиктокеров Дани Милохина, Анет Сай, Вани Дмитриенко, Артура Бабича, Ани Покров и Егора Шипа. В соцсетях эту новость восприняли неоднозначно: многие пользователи считают, что концерт нужно отметить, так как движение тиктокеров зачастую несет негативный социальный контекст.
«TikTok Fest негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи. Проведение этого мероприятия не совместимо с нравственным воспитанием, моральными нормами и культурой Узбекистана», – передает РИА «Новости» сообщение Минкультуры.
В ведомстве уточнили, что организацией концерта занимаются частные структуры, поэтому все вопросы и комментарии в связи с концертом необходимо направлять в компетентные органы: разовое разрешение на проведение массовых мероприятий выдается МВД и местными исполнительными органами.
«Надеемся, что ответственные лица, которые организуют подобные массовые мероприятия, серьезно отнесутся к вопросу, учитывая выше названные аспекты», – добавили в министерстве.
В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал видеоролики молодых людей в TikTok за оскорбление исторических памятников полководцу Амиру Темуру (Тамерлану) и поэту Алишеру Навои. Позднее госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat из-за нарушений этими интернет-ресурсами закона «О персональных данных». В соответствии с законом все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.
Ранее Европейская организация потребителей подала жалобу в Еврокомиссию (BEUC), а также в ведомства по защите прав потребителей на TikTok, поскольку считает, что соцсеть нарушает права европейцев.
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США отвергли обвинения в создании угрозы гражданской авиации над Черным морем
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Сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По версии Кирби, «не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных». Он заявил, что «была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения». Как заявил Кирби, подобные ситуации, при которых два самолета оказываются на одной высоте, случаются «тысячи раз» по всему миру. Он утверждает, что «русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было», передает РИА «Новости».
Напомним, американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. В субботу пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации.
В Кремле отметили особенности линии видеосвязи для разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная закрытая линия видеосвязи для переговоров президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена будет использована впервые.
«Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз…она позволяет президентам говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности. Она была ранее. При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась», – пояснил он в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Депутат: РФ демонстрирует невероятную для других стран поддержку цифровой отрасли
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«Российские меры по регулированию интернет-пространства отличаются сбалансированностью. В отношении нарушающих законодательство наказания у нас – умеренно жесткие. Регулятор постоянно идет на диалог», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя открытие Форума ООН по вопросам управления Интернетом, в работе которого примет участие и делегация РФ.
«Россия сегодня демонстрирует для многих стран мира совершенно невероятные подходы, именно с точки зрения поддержки цифровых отраслей. Из системных мер поддержки - беспрецедентный налоговый режим для российских компаний, которые занимаются разработкой и продажей софта», – заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Так, по его словам, в четыре раза снижены по сравнению со средней ставкой страховые взносы на фонд оплаты труда, с 20 до 3% снижена ставка налога на прибыль, сохранена нулевая ставка НДС для тех продуктов, которые включены в реестр отечественного ПО».
Как считает Хинштейн, российской делегации есть чем поделиться с зарубежными коллегами на форуме. «За последний год в нашей стране актуализировали законодательство в области регулирования Интернета. Особенно это касается взаимодействия с международными цифровыми компаниями, а также борьбы с противоправным контентом, фейками и кибербуллингом», – перечислил он.
При этом российские меры по регулированию интернет-пространства отличаются сбалансированностью, подчеркнул депутат. «В отношении нарушающих законодательство наказания у нас – умеренно жесткие. Регулятор постоянно идет на диалог, готов делать послабления тем, кто настроен действовать во благо российских пользователей, – говорит Хинштейн. – Скажем, Роскомнадзор пообещал не применять пока административные санкции к зарубежным IT-гигантам, которые не успеют открыть представительство в России, строго с 1 января 2022 года. Хотя это предусматривает закон «о приземлении». Но такие послабления будут действовать только в отношение бигтеха, который покажет свою готовность к диалогу».
Хинштейн подчеркнул и роль России в международном сотрудничестве в цифровой сфере. «Россия активно выступает за сотрудничество в вопросе регулирования интернета, развития цифровой среды, выработку международных подходов, которые позволят обеспечить наилучшую защиту пользователей и их интересов в цифровом пространстве. Так, в октябре Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН совместную резолюцию об ответственном поведении государств в киберпространстве», – напомнил депутат.
В понедельник в Польше стартовал пятидневный Форум ООН по вопросам управления Интернетом.
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