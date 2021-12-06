Папа Римский заявил о скорой встрече с патриархом Кириллом

Новая встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсуждается и состоится в обозримом будущем, сообщил папа Римский Франциск по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр.

«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», – приводит ТАСС слова Франциска.

В Никосии и в Афинах Франциск встречался с предстоятелями местных католических церквей – главами Кипрской православной церкви архиепископом Хризостомом II и Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Иеронимом II.

«Мы все братья и мы говорим все в лицо, говорим в глаза, но как братья. Это же замечательно, когда братья говорят, потому что принадлежат к той же матери, матери Церкви, но оказались немного разделены. Но мы должны идти вместе и пытаться работать в единстве и для единства», – заявил понтифик.

По его словам, прямые контакты и диалог должны продолжаться и не «ждать согласия теологов». «Теологи должны продолжать изучать, потому что это помогает прийти к единству, но тем временем мы идем вперед, вместе молясь, делая добрые дела. Работать и молиться вместе – это мы можем делать. Единство начинается сегодня с этого», – заключил Франциск.

В феврале 2016 года глава РПЦ патриарх Кирилл встретился с папой Римским Франциском на Кубе. Личная встреча священнослужителей стала уникальным событием: с момента учреждения патриаршества на Руси в XVI веке российские первоиерархи никогда не встречались с римскими понтификами.