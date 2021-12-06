Греф назвал самые рискованные инвестиции

Акции являются самым рискованным способом вложения капитала, особенно если человек инвестирует сам, без привлечения профессиональных управляющих, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы пытаемся нашим клиентам описывать те риски, которые несет в себе инвестирование в фондовый рынок. И если это не инструменты с фиксированной доходностью, то есть облигации, а акции, конечно, акции имеют высокий доход... сейчас рынки растут два года подряд, и есть такой безудержный оптимизм, и в этом есть большая опасность. Потому что рынки точно скорректируются, и люди начнут терять. И, как правило, самые неквалифицированные инвесторы страдают больше всего», – цитирует РИА «Новости» заявление Грефа в эфире канала «Россия 24».

По его словам, лучше передавать деньги в доверительное управление или инвестировать в какие-то фонды с профессиональными управляющими.

«Самое последнее, наверное, что я бы порекомендовал делать, это инвестировать самому, так называемый брокеридж. Мы такие услуги предлагаем, но, к сожалению, мы видим, что, это, наверное, самый рискованный вид вложения капитала», – заключил Греф.

Также Греф отметил, что текущая ключевая ставка Банка России в 7,5% пока низка для борьбы с инфляцией, поэтому регулятор еще может поднять ее на 1 процентный пункт, однако это повышение может стать последним, и к концу 2022 года ЦБ может уже перейти к ее снижению.

«Любое поднятие ставки, так или иначе, затрагивает экономику, но сегодняшняя ставка в 7,5% против инфляции в конце ноября в 8,3% еще низковата. Поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет еще повышать ставку дальше. На сколько, сегодня предсказать невозможно, наши оценки, может быть, до 1 процентного пункта», – заявил глава Сбербанка.

Вместе с тем Греф предположил, что « подъем еще до 1 процентного пункта должен быть последним.

«Мы видим, что горизонт такого роста будет до первой половины следующего года, потом инфляция должна пойти вниз. И я надеюсь, что ставка Центрального банка к концу года будет снижена», – уверен банкир.

Греф также отметил, что перегрева на рынке потребительского кредитования в России пока нет, но если текущие темпы роста сохранятся в течение ряда лет, то риски появятся.

«Но наше ощущение, что в следующем году рост сохранится, но будет в 1,5-2 раза ниже, чем в этом», – отметил глава Сбербанка.

Греф подчеркнул, что банки очень внимательно следят за ситуацией. «Если мы видим, что у нас начинается ухудшение кредитного качества в каком-то из поколений кредитов, мы тут же начинаем подкручивать так называемый уровень одобрения. Пока мы этого не видим, пока мы не повышаем требования по уровню одобрения», – пояснил банкир.

Напомним, Греф назвал Россию одним из самых привлекательных рынков для инвестиций.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор крайне обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России, которые вернулись к максимуму второй половины 2016 года.