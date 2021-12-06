Юристы объяснили правила остекления балконов в России

Для остекления балкона необходимо получить специальное разрешение от жилищной инспекции, согласовать работы с другими жильцами дома, иначе грозит штраф до 50 тыс. рублей, заявили юристы.

«Приказ Минстроя не вносит ничего нового в правовое регулирование: собственники или наниматели квартир, как и раньше, должны согласовывать остекление балкона с жилищной инспекцией и другими жильцами многоквартирного дома на общем собрании собственников», – приводит РИА «Новости» слова юриста АБ Asterisk Степана Хантимирова.

Кроме того, за самовольное и не согласованное остекление грозит штраф в размере 2-2,5 тыс. рублей для граждан и 4-5 тыс. рублей для должностных лиц. Для юридических лиц сумма штрафа будет более значительной и составит 40-50 тыс. рублей, добавил Хантимиров.

Тех, кто остеклил балкон без полученного на то разрешения, обяжут убрать остекление и вернуть балкон в первоначальный вид, предупредил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам адвоката МКА «Князев и партнеры» Елизаветы Насретдиновой, нельзя производить такое остекление балкона и лоджий, которое может создать опасность для остальных жильцов, а также нарушает архитектурный облик здания.

«Если ремонт осуществлялся с привлечением каких-то организаций, можно предоставить договор подряда, либо накладные на покупку стройматериалов, например, сайдинга. При установке окон всегда подписывается договор», – заявил ТСН24 юрист компании «Решение» Сергей Сорокин.

Если по каким-то причинам документов нет, то можно снять видеоролик, на котором другой человек рассказывает о том, что балкон был отремонтирован раньше 1 марта 2022 года.

«Вы можете записать видео, которое начинается со слов: «Сегодня, 6 декабря 2021 года, данная видеосъемка производится по такому-то адресу, с такой-то целью», и рассказать о том, что ваш балкон был остеклен ранее», – пояснил Сорокин.

Ранее Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов: с 1 марта следующего года ответственность за это будут нести не только жильцы, но и юрлица-собственники.

СМИ сообщили, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России внесло изменения в приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», согласно которым с 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона.