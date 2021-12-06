Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

Штрафы за остекленные балконы существовали и раньше, однако с 1 марта следующего года ответственность за это будут нести не только жильцы, но и юрлица-собственники, сообщила пресс-служба Минстроя.

«Штрафы <...> не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

С указанного срока в стране начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, которые в том числе подразумевают наказание за самовольную обшивку или остекление. В ведомстве отметили, что изменения не повлекут за собой появление новых требований.

Уточняется, что к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна – все это относится к личному имуществу, которым собственник распоряжается по своему усмотрению.

В то же время внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Санкции за нарушение их положений также определяют местные власти.

Ведомство рекомендовало жителям перед выполнением работ ознакомиться с правилами благоустройства.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России внесло изменения в приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», согласно которым с 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона.