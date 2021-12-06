Дипломаты рассказали об убитых на Кипре россиянках

Погибшие россиянки на Кипре находились на острове по туристическим визам, их убили во время бытового конфликта, сообщил представитель российского посольства в стране.

«17 ноября поступило заявление в полицию города Ларнаки о пропаже двух граждан России, полиция сразу начала розыск и обратилась в консульский отдел посольства. Две россиянки находились на острове с туристическими визами. Одна приехала в конце мая, вторая примерно полтора месяца назад. Аль-Раиси Хайат, насколько нам известно, имеет и второе гражданство, сирийское», – сообщил представитель посольства РИА «Новости».

Полиция обыскала место жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, отследила банковские карты. Один из предполагаемых преступников пользовался ими, и его отследили.

«Дело было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр», – добавил он.

Подозреваемым является 32-летний сириец, он делал ремонт в одной из деревень возле Лимасола, женщины приехали к нему, и завязался конфликт, в ходе которого тот застрелил их обеих из ружья.

«С помощью сообщников он спрятал тела. Вскоре он был задержан, а затем были задержаны два предполагаемых сообщника. Подозреваемый дал признательные показания и указал место, где закопал тела. В ночь с субботы на воскресенье, в 2.30 (по местному времени), была проведена эксгумация тел. На ней присутствовал лично начальник полиции Республики Кипр», – добавил собеседник.

Вскоре пройдет суд в Лимасоле по продлению срока ареста подозреваемому, также в понедельник планируется провести патолого-анатомическую экспертизу.

У одной из убитых в России есть сестра, родственники, у второй женщины родственников не найдено.

«Вопрос с транспортировкой тел на родину будет решаться после завершения всех процессуальных действий», – пояснил представитель посольства.

Ранее сообщалось, что уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух туристок из России на Кипре, совершил преступление после охоты.

Напомним, на Кипре обнаружили тела двух россиянок, которые пропали без вести еще в середине ноября. Правоохранители полагают, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По делу также проходят двое его знакомых.