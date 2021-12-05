На Кипре нашли тела двух пропавших россиянок

На Кипре найдены тела двух россиянок, которые пропали без вести 17 ноября.

Находящийся под стражей 32-летний гражданин Сирии, являющийся главным подозреваемым по этому делу, признался во время допроса в убийстве россиянок, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Он сообщил, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, в котором он занимался строительными работами. Ранее в этом доме и использовавшемся при строительстве экскаваторе были обнаружены следы крови, совпадающие с ДНК одной из двух женщин.

Отмечается, что власти завели дело о двойном убийстве.

В свою очередь полиция Кипра сообщила, что в субботу власти задержали 23-летнего мужчину, являющегося вторым подозреваемым по этому делу, а также 45-летнего водителя автомобиля, в котором он ехал.

25 ноября кипрская полиция обратилась за помощью к общественности с просьбой помочь найти двух женщин из России, о которых нет никакой информации с 17 ноября, и опубликовала фото пропавших. По информации кипрских властей, две гражданки России – 43-летняя Аль-Раиси Хайат, родом из Сирии, и 33-летняя Мария Газибагандова – пропали из дома в Ларнаке, где они останавливались.

Ранее в Чехии россиянка Лина Рыхтикова сообщила о пропаже своего сына Александра. По ее словам, мужчину избили в Праге местные полицейские. Рыхтикова обратилась к уполномоченному по правам человека Чехии, сразу после этого, по словам матери, Александр пропал.