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Путин призвал объединять усилия на международном уровне для победы над COVID
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы.
«Для того, чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты – штаммы – будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий», – цитирует его РИА «Новости».
Путин также отметил, что Россия должна как можно скорее получить сертификат от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы вакцина «Спутник V» могла более широко распространяться в странах мира.
По словам президента, привитые российской вакциной «Спутник V» не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру.
«Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств», – подчеркнул Путин.
Президент добавил, что членами федерации Красного Креста и Полумесяца являются 192 страны, «надеемся тоже и на вашу поддержку с тем, чтобы обеспечить это продвижение нашей вакцины».
Путин отметил, что анализ использования российской вакцины «Спутник V» за рубежом показывает, что она является одной из самых эффективных и безопасной.
Ранее Путин заявил, что Россия в вопросах вакцинации населения от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не принуждения, в последнее время заметен результат.
Ученые выявили связь штамма «омикрон» с ВИЧ
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«Омикрон»-штамм коронавируса мог унаследовать одну из своих мутаций от рекомбинации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и коронавируса HCoV-229E, вызывающего у людей простуду, сообщает Reuters со ссылкой на исследователей из кембриджской компании Nference, изучивших генетический код вируса.
По мнению исследователей, штамм вируса «омикрон», вызывающий COVID-19, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от другого вируса – возможно, того, который вызывает простуду, – присутствующего в тех же инфицированных клетках, сообщает Reuters.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Эта генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, называемого SARS-CoV-2, но повсеместно встречается во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду, а также в геноме человека, сообщили исследователи. Как считает Венки Саундарараджан из Кембриджа, штат Массачусетс, штамм «омикрон» включил этот конкретный фрагмент в себя, чтобы притвориться «более человечным» и избежать таким образом атак иммунной системы человека.
Это может означать, что вирус передается легче, вызывая при этом только легкое или бессимптомное заболевание. Ученые пока не знают, является ли «омикрон» более заразным штаммом, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания или обгонит «дельту» как наиболее распространенный вариант коронавируса. Для получения ответов на эти вопросы может потребоваться несколько недель, отмечается в материале.
Согласно более ранним исследованиям, клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать коронавирусы SARS-CoV-2 и вирусы простуды. Одновременное заражение создает условия для вирусной рекомбинации, процесса, в котором два разных вируса в одной и той же клетке-хозяине взаимодействуют, создавая свои копии и новые версии, которые имеют некоторый генетический материал от обоих «родителей».
Эта новая мутация могла впервые появиться у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 унаследовала генетическую последовательность от другого вируса, считают Саундарараджан и его коллеги-исследователи.
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По словам ученого, одна и та же генетическая последовательность много раз встречается в одном из коронавирусов, вызывающих простуду у людей, известном как HCoV-229E, и в вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающем СПИД.
В Южной Африке, где впервые был обнаружен «омикрон», самый высокий в мире уровень ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызванным вирусами простуды и другими патогенами. В этой части мира есть много людей, у которых могла произойти рекомбинация, которая добавила этот вездесущий набор генов в «омикрон», сказал Саундарараджан.
«Мы, вероятно, пропустили много поколений рекомбинаций», которые происходили с течением времени и которые привели к появлению Омикрона, добавил ученый.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение мутаций «омикрона» и их влияние на функцию и трансмиссивность (переносимость). Существуют конкурирующие гипотезы о том, что последний вариант, возможно, потратил некоторое время на эволюцию в хозяине, которым было животное, отмечается в статье.
Напомним, в понедельник вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Число новых случаев COVID-19 во Франции превысило 50 тыс. за сутки
Власти Франции подтвердили выявление 51,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки – это самое большое значение после пика второй волны в апреле 2021 года, соответствующие данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.
В пятницу во Франции было зарегистрировано 49,8 тыс. случаев COVID-19. При этом ситуация оказалась несколько лучше, чем прогнозировал в начале недели министр здравоохранения страны Оливье Веран: по его словам, к воскресенью заболеваемость могла выйти на уровень весеннего пика третьей волны эпидемии. Он пришелся на апрель, тогда максимальный суточный прирост порой достигал 80 тыс. случаев. Средний же показатель за неделю оказался примерно на том же уровне – около 40 тыс. случаев, передает ТАСС.
Количество пациентов с COVID-19 во французских больницах стабильно увеличивается с конца октября и на начало декабря их насчитывается 11,3 тыс. человек, из них 2 тыс. – в реанимации. Пациенты с коронавирусом занимают 40% коечного фонда медучреждений Франции. С начала эпидемии в марте 2020 года во Франции умерло 119,5 тыс. человек.
По данным Минздрава Франции, более 52 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 51 млн прошли полный курс. Более 10 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживает около 67 млн человек.
Напомним, 25 ноября во Франции ввели обязательную ревакцинацию для продления санитарного пропуска. Напомним также, 23 ноября премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус.
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Тестирование пассажиров на «омикрон» привело к заторам в Шереметьево
Экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус вызвало заторы в московском аэропорту Шереметьево.
В воздушных гаванях Москвы бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 ввели для пассажиров из стран, где зарегистрировали случаи заражения новым штаммом «Омикрон», передает РИА «Новости».
Так, прибывшие из Лондона пассажиры потратили на прохождение всех процедур около двух часов. Людей сначала попросили оставаться на своих местах, чтобы провести термометрию, их привезли к терминалу примерно через 30-40 минут, после чего долго не выпускали из автобусов. Затем Роспотребнадзор внимательно проверял их анкеты, а врачи проводили тестирование. Каждому пассажиру присваивался порядковый номер, результаты объявляли по громкой связи.
Такие меры действуют сейчас в России для прилетевших из Южно-Африканской Республики, соседних государств, Китая и Великобритании.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Озвучена новая версия появления штамма «омикрон»
Омикрон-штамм мог появиться после передачи коронавируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям, рассказал агентству Bloomberg сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.
«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», – цитирует РИА «Новости» Мойо.
Специалист отметил, что быстрое распространение «омикрона» по миру вызывает беспокойство. По его словам, этот штамм накапливает собственный паттерн мутаций.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Путин: Добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь
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Волонтерством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил, выступая в Международный день добровольцев на церемонии вручения премии «Мы вместе» в рамках одноименного социального форума в Москве.
«Я знаю, что добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но, конечно, тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее», – цитирует его ТАСС.
Путин рассказал, что что часто говорит и слышит, «что у нас замечательные молодые люди. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова: замечательная молодежь! Душевная, щедрая, деятельная и эффективная».
По его словам, движение добровольцев действительно не знает границ, притом не только территориальных, но и душевных границ. «Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете, от лица тех, кто не всегда даже в состоянии сказать вам «спасибо». А я от их имени хочу это сделать», – заключил Путин.
Президент также отметил, что международное партнерство в волонтерских проектах способствует достижению общих целей, помогает находить наиболее эффективные решения волнующих людей вопросов как локального, так и глобального характера.
«Форум приобрел действительно уже и международный формат, международное значение, собрал вместе волонтеров не только из всех регионов нашей огромной страны – из всех регионов Российской Федерации, но и представителей более чем 40 стран мира», – отметил Путин.
Путин напомнил, что с этого года международной стала и сама премия «Мы вместе», теперь она присуждается в том числе добровольцам из-за рубежа, их проектам.
Он отметил, что с каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой. «Считаю правильным, что и ваш форум, который традиционно приурочен ко Дню добровольца, и конкурс лучших волонтерских проектов, на который подано более 25 тыс. заявок в этом году, тоже теперь носит имя «Мы вместе», – сказал Путин.
Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
Биолог объяснила быстрое создание вакцин от коронавируса
Быстрое изобретение вакцин от коронавируса объясняется предыдущими наработками при создании аналогичных препаратов против других инфекционных заболеваний, заявила доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам Барановой, создание вакцины под новый патоген происходит не с нуля. «У вас уже есть разработанное шасси, которое использовалось для другого, то есть, в каких-то экспериментах они уже были на животных, и вы просто это разворачиваете в промышленном масштабе, естественно после того, как переставили антиген от того патогена, от которого вы хотите защититься», – рассказала биолог в интервью Ura.ru.
Она уточнила, что векторные вакцины против COVID-19 наподобие «Спутника V» и Jonson & Jonson, основаны на аденовирусе человека 26 серотипа, над которым ученые работают уже 30 лет. «Там куча вакцин была сделана, просто они в серию не пошли, потому что для [лихорадки] Эбола такая бешеная защита не особо нужна», – добавила Баранова.
Кроме того, новые матричные РНК-вакцины, такие как Pfizer и Moderna, были также знакомы научному сообществу. «Новый принцип вакцин был описан в литературе, модельные исследования были сделаны», – уточнила доктор биологических наук.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
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В России выявили 32,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 32 602 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 602 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3301, Санкт-Петербурге – 2420, Московской области – 2096.
Всего в стране выявлено 9 801 613 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1206 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 281 278 человек.
Накануне в России выявили 32 974 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 372.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Положительный ПЦР-тест выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян
Положительный ПЦР-тест выявлен у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР, штамм устанавливается, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.
«На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики, работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус вызвало заторы в московском аэропорту Шереметьево.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
В Кремле заявили об отсутствии договоренности по очной встрече Путина и Байдена
Договоренность о проведении очной встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не достигнута, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Пока не договорились еще», – сказал Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V»
Власти Саудовской Аравии с 1 января разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру, заявили в местном минздраве.
«С 1 января разрешаются короткие поездки в Саудовскую Аравию, которые включают обряды хаджа или умры, для вакцинированных двумя дозами «Спутника V», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные «Спутником V» лица. «Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства», – передает ТАСС сообщение.
Кроме того, въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных «Спутником V» лиц даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.
В документе также говорится, что при въезде вакцинированные «Спутником V» лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.
В июне власти Саудовской Аравии заявили, что из-за опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в 2021 году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек.
Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов. Накануне стало известно, что инспекция экспертов ВОЗ в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года.
Напомним, «Спутник V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин.
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Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем.
«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости».
По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать.
«Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.
Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году.
«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России.
Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину.
«Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он.
Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.
«Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»
Президент России Владимир Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
Президент ранее наградил медалью Луки Крымского Павла Бережанского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения, передает ТАСС.
Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Президент считает огромной нагрузку, которую взяли на себя добровольцы во время пандемии коронавируса.
«Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой», – сказал Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии «Мы вместе».
Он поблагодарил всех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции «Мы вместе». К ней подключились НКО, предприниматели, общественные организации, партии и ведущая политическая сила – «Единая Россия», напомнил он.
Путин поздравил всех причастных с днем волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в России уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтеров на благо общества, конкретных людей, высоко ценится. «Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем», – подчеркнул глава государства.
«Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан», – заключил Путин.
Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев.
«Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев», – сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что примет участие в акции «Елка желаний», где исполняются детские мечты, передает РИА «Новости».
«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как «Елка желаний» вместе с вами», – уточнил глава государства.
Путин отметил, что в Новый год душевная поддержка особенно нужна детям из детских домов, а также тем, кто лежит в больницах и не может встретить праздник в кругу своих близких.
«Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной поддержке. Именно в душевной поддержке. И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто», – отметил он.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России занимаются волонтерской деятельностью около 2,7 млн человек, среди них более 300 тыс. – это студенты вузов.
В пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко принял участие во Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Он исполнит желание девочки Екатерины из Московской области, которая мечтает об электрогитаре.
Путин пообещал исполнить мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе» сообщил, что в этом году вновь будет участвовать в благотворительной акции «Елка желаний».
В прямом эфире по видеосвязи с помощью юного ведущего Егора президент «снял» с установленной на сцене в «Манеже» елки три открытки с желаниями, которые ему предстоит исполнить, сообщает ТАСС.
«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как «Елка желаний», вместе с вами», – сказал Путин.
Сообщается, что в этом году Путин «вытянул» желания 14-летнего юноши из Подмосковья, который мечтает о гитаре, пятилетнего ребенку из Бурятии, мечтающего побывать в роли пожарного, а также 13-летней девочки из Ставропольского края, которая мечтает посетить балет «Лебединое озеро».
Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
Первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксирован в Сенегале
На западном побережье Африки в Сенегале выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщает Институт исследований в области здравоохранения, эпидемиологического надзора и обучения (iressef).
«В Сенегале зарегистрирован первый случай заражения штаммом «омикрон». Благодаря своей геномной лаборатории Iressef выявил первый случай штамма «омикрон» в пятницу, 3 декабря 2021 года, у выезжающего из страны путешественника», – передает РИА «Новости» сообщение.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Ранее сообщалось, что у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
В конце ноября в ЮАР произошел резкий рост числа выявленных случаев COVID-19.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Путин поддержал законопроект о страховании жизни и здоровья добровольцев
Выступая на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе – 2021» президент России Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.
«В ноябре 2020 года, еще будучи общественником, я обращался к парламенту с предложением рассмотреть инициативу по страхованию волонтеров. Работая вместе с героями из «Волонтеров-медиков», «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Россоюзспаса», «Лизы Алерт», «Добровольных пожарных», «Молодежки ОНФ», знаю не понаслышке насколько это важно. Прошел год, нашу инициативу и концепцию законопроекта поддержала фракция «Единая Россия» и лично секретарь Генсовета Андрей Турчак. И сегодня, в День добровольца на форуме #МЫВМЕСТЕ его поддержал президент», – написал председатель комитета по молодежной политике Государственной Думы Артем Метелев в своем Telegram-канале.
Законопроект подразумевает введение на федеральном и региональном уровнях обязательного страхования жизни и здоровья добровольцев в сферах деятельности, создающих повышенный риск: в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в тушении пожаров, в проведении аварийно-спасательных работ; в оказании медицинскими организациями медицинской помощи гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; в осуществлении деятельности по поиску лиц, пропавших без вести.