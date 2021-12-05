Дерипаска объяснил необходимость развития Сибири словами Столыпина

Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия может «проспать» важный исторический момент, завил предприниматель Олег Дерипаска. Он напомнил слова Петра Столыпина о двуглавом орле на гербе России, одна из голов которого обращена на восток.

«Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке у нас есть все шансы проспать важный исторический момент. Азиатские рынки растут космическими темпами, структура глобального спроса изменилась (только Китай, Корея и Япония – это более 24 трлн долларов ВВП в год, а значит и колоссальный спрос на наши товары). Добавьте к этому американские санкции, которые вводятся уже под любыми, даже самыми абсурдными предлогами. Они в любой момент могут еще больше отрезать нас от западных рынков», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Еще в 1908 году Петр Аркадьевич Столыпин, выступая в Госдуме, произнес: «Наш орел, наследие Византии, – орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью». Так он говорил о целесообразности постройки Амурской железной дороги. Спустя более чем сотню лет слова Столыпина стали только актуальнее», – подчеркнул Дерипаска.

«Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствует. Ряд регионов Сибири уже являются производственно-ориентированными, и расширение инвестиций именно в таких регионах вызовет рост предложения и снижение инфляционного давления в стране. (…) Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который необходим для снижения уровня инфляции в целом», – уверен Дерипаска.

Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных, экономических центров. Он уточнил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его задумке, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «полюсами притяжения как для населения всей России и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».

В Кремле отмечали, что президенту России Владимиру Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.