|
|
Нефть приготовилась завершить год рекордным за много лет ростом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Мировые цены на нефть опускаются в пятницу вечером, однако суммарно за год сырье подорожало более чем на 50% – такой рост может стать рекордным с 2016 года для марки Brent и с 2009 года для WTI, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.32 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,17% – до 78,6 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 1,34%, до 75,96 доллара, передает РИА «Новости».
К вечеру пятницы стоимость нефти марки Brent суммарно за год выросла уже на 52,2%, это сильнейший годовой рост с 2016 года. Для марки WTI рост на 57% стал сильнейшим с 2009 года – в тот год показатель вырос на 78%.
Лучшим месяцем уходящего года для обеих марок стал февраль (тогда нефть подорожала на 18%), а худшим – ноябрь (-16% по марке Brent и -21% по WTI).
Основным фактором для рынка оставалась пандемия, которая заставляла инвесторов волноваться за спрос. Однако опасения снижения спроса балансировались рисками сокращения предложения. Летом запасы нефти в США упали до минимума с октября 2018 года из-за череды ураганов. На этом фоне бензин в стране подорожал до максимума за семь лет.
Вместе с тем ситуацию усугубил скачок цен на газ. Спрос на нефть как на альтернативное газу сырье вырос, а вместе с ним подскочили и цены. Власти США стали призывать ОПЕК+ ускорить наращивание добычи, а позже объявили о распечатывании стратегических запасов нефти, чтобы сдержать рост цен.
В итоге ситуацию разрядил новый штамм коронавируса «омикрон», который в ноябре обрушил цены на нефть до минимумов с августа.
Грузия ответила на требование России не расширять НАТО
|
|
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о недопустимости влияния извне на выбор его страной внешнеполитического курса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя требования России не расширять НАТО за счет вступления постсоветских стран, Шалва Папуашвили отметил, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию вот уже несколько лет зафиксирован в конституции страны.
«Этот курс незыблем», – отметил он.
«Наш ответ Москве в том, что выбор внешнего курса является нашим суверенным правом», – заявил спикер парламента Грузии, выразивший уверенность в том, что России не удастся убедить НАТО и ЕС отказать Грузии в интеграции в их ряды.
Членство в НАТО Грузии Североатлантический альянс пообещал на саммите в Бухаресте в 2008 году. Что касается вступления в ЕС, Грузия планирует подать заявку в 2024 году.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, где, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины и Грузии.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Путин предупредил Байдена об угрозе полного разрыва отношений России и США
|
|
Глава российского государства Владимир Путин предупредил президента США Джо Байдена, что в случае введения Западом «беспрецедентных санкций» может произойти полный разрыв отношений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось», заявил Ушаков. В Кремле отметили, что «тема обсуждалась и в предыдущем разговоре» 7 декабря, передает ТАСС.
«Наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
Однако, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют». По словам Ушакова, Путин сказал, что Россия придает «очень важное значение» переговорам с США по безопасности, но «переговоры не должны перерасти в болтовню». Москва «ждет не сам переговорный процесс», а «конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, озабоченностями». Байден согласился с такой точкой зрения. Оценивая возможные сроки консультаций, в Кремле отметили, что российская сторона «посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы».
Ушаков сказал, что Кремль доволен телефонным разговором. Разговор «был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались». Ушаков считает, что в целом направленность разговора была вполне конструктивной. Помощник президента России подтвердил, что разговор длился 50 минут, разговор начался не в 23.30 мск, а на пять минут позже, потому что «шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут». «Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой», – заявил Ушаков.
Он сказал, что лидеры двух стран «очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты». Президент США при этом продемонстрировал желание «понять логику и суть российских озабоченностей» относительно гарантий безопасности для России. По мнению Ушакова, Байден «достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности». Президент США «готов продолжить диалог» с российским лидером. Стороны договорились, что «диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести соответствующие межведомственные команды в Женеве».
-
Отвечая на вопрос, чем отличались состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. Новый разговор «как раз явился продолжением этой же темы», Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки», сказали в Кремле. Москва изложила «основные принципы, с которыми идет на переговоры предстоящие».
Кроме того, Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях России по гарантиям безопасности. Как указал Ушаков, американцы «говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент».
Путин отметил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.
Ушаков сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. В консультациях в Брюсселе по линии Россия – НАТО будут участвовать заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России. Россия с пониманием относится к желанию США привлекать союзников к переговорам о гарантиях безопасности, но главным должен быть прямой диалог с Москвой, сообщил Ушаков.
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя». Переговоры продолжались 50 минут.
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
|
|
Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».
Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.
Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».
По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».
Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.
Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».
Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена
|
|
Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.
Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20-го века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».
«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.
Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».
«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает. Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе оценили телефонный разговор Путина с Байденом
|
|
Байден «не поддался на ультиматум Кремля» в общении с Путиным, а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии – так западные СМИ отреагировали на телефонные переговоры лидеров России и США, прошедшие в ночь на пятницу.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стал началом нового этапа дипломатии, пишет Politico.
Эксперт по России из Фонда защиты демократий Джон Харди обратил внимание на «приподнятую, оптимистичную ноту» в комментариях помощника президента России Юрия Ушакова после диалога лидеров двух стран. По мнению эксперта, «с российской стороны итоги выглядят немного более оптимистичными».
Байден не мог и, конечно же, не поддался на ультиматум Кремля в разговоре в четверг, пишет политолог Себастьен Роблин в колонке для NBC News. «Байден и не должен был давать обещания, которые ослабляют суверенитет Киева», – уверен аналитик.
«По всей видимости, для решения этого вопроса потребуется также участие украинского правительства», – считает доцент Стэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз.
Бывший врио советника президента США по национальной безопасности Кит Келлог в специальном комментарии для Fox News сравнил Путина с шахматным гроссмейстером, а Байдена – с любителем шашек.
«Путин – стратегический игрок. Шахматный матч, который сейчас играет бывший агент КГБ с Байденом, будет самым опасным в мире с момента окончания холодной войны», – подчеркнул Келлог.
При этом он указывает, что «к сожалению, Байдену может быть уже слишком поздно учиться играть в шахматы».
Читатели американской газеты The Wall Street Journal также прокомментировали прошедший разговор. По их мнению, украинский кризис может слишком дорого обойтись всему миру, если Америка не проявит сдержанность. Многие комментаторы напомнили о прецедентах как нагнетания, так и «оттепели» в отношениях Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».
«США реагировали бы совершенно так же, если бы Россия разместила свое оружие у американских границ», «Очень точно! Штаты бы выбили дух из Мексики базуками, если бы Мексика так поступила. Израиль фактически так и поступает с соседями», – гласит комментарий читателя под ником J Yang.
George Rebovich вспомнил слоган холодной войны: «Уж лучше быть красным, чем мертвым», а Robert Reilley призвал США «перестать быть полицейским мира».
«Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие», – пишет Robert Reilley.
«Этот телефонный разговор был просто подготовкой к серии из трех встреч переговорщиков и групп. В результате сегодняшний диалог дал возможность сторонам просто заявить о требованиях. Ни одна из сторон в сегодняшнем разговоре не уступила ни одной переговорной позиции. Так что расслабьтесь. Это было лишь формальное начало. Ничего больше», – считает Michael Quick.
«Ситуация с Украиной – проблема Восточной Европы. Нет необходимости провоцировать Россию с помощью натовской поддержки на ее границе с Украиной, равно как Соединенным Штатам не следует вмешиваться в эти дела. Они сами решат этот вопрос в свое время», – уверен Chad Redding.
Телефонный разговор между президентами России и США, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный». Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ.
Ночной (по московскому времени) разговор лидеров двух ядерных держав, избавленный в версии для прессы от мелких и секретных подробностей, обещал стать малозначимой «сверкой часов» перед началом долгих и трудных консультаций о взаимных гарантиях безопасности.
Уже известно, что первая в 2022-м встреча переговорщиков по линии РФ – США пройдет 9–10 января в Женеве, по линии Россия – НАТО 12 января в Брюсселе и по линии ОБСЕ, где будет обсуждаться деэскалация на украинском направлении, 13 января в Вене.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названа цель полета самолета ВВС США над востоком Украины
Американский самолет-разведчик, совершивший в четверг полет над востоком Украины, собирал данные о военной обстановке на месте, сообщили источники.
CNN сообщает, что «полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США», передает РИА «Новости».
Полет состоялся в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.
Напомним, на днях самолет ВВС США E-8 JSTARS совершил полет над восточной территорией Украины. В четверг стало известно, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа». В начале декабря RC-135W заметили над Донбассом.
Философ объяснил необходимость изучения ада Российской академией наук
|
|
Названия философских исследований могут таить в себе много различных аспектов, в том числе, которые касаются современности, сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), член совета Вольного исторического общества Андрей Тесля, объясняя необходимость связанных с изучением ада научных работ.
На портале государственных закупок сообщили, что Московский институт философии Российской академии (Рнаук АН) за несколько последних месяцев заказал ряд исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло». Например, «Является ли злом существование ада». В общей сумме затраты составляют почти 3 млн рублей. Отмечается, что ряд договоров о выполнении некоторых научных работ уже был исполнен.
«Заголовки очень широкие и могут обозначать бог знает какие темы. Под такими формулировками могут подразумеваться разные конкретные задачи, начиная от в высшей степени актуальных, востребованных, и заканчивая совершенно никчемными. Поэтому, чтобы вообще говорить об актуальности и значимости какой-либо темы, то нужно открывать конкретную заявку. В данном случае предмет обсуждения отсутствует», – говорит Тесля.
Он объясняет, что актуальность данных тем общество, которое абсолютно чуждо от подобных исследований, определяет по названиям. А это абсолютно неправильно.
«Если, например, в виде грантовой заявки будет тема «Как возможны априорные синтетические суждения», то можно легко покатиться со смеху. Мол, какой чепухой люди занимаются. Но это, если забыть о том, что именно так сформулирован вопрос критического разума Иммануила Канта. И за счет того, что у Канта в глазах обывателя уже имеется авторитет, он здесь почтительно замирает. А так можно легко собрать перечень ключевых философских вопросов, особенно за XIX – XX века, убрать авторов и поставить на оценку обывателю, который будет уверен, что перед ним какая-то чушь», – говорит Тесля.
Получается, отмечает философ, парадоксальный эффект: формулировка научной темы должна быть наукообразной, зубодробительной и непонятной обывателю. Однако если все слова по отдельности в ней ясны, то создается ощущение, что и сама проблема понятна. А из-за этого пропадает ощущение ее важности. Поэтому в ситуации с Институтом философии РАН люди полагают, что сформулированные в госзакупках названия работ – очевидная нелепость, хотя по названию невозможно различить, где содержится нечто осмысленное, а где сомнительное.
Тесля считает, что если говорить о современных философско-теологических исследованиях, то аналитическая теология – это одно из наиболее бурно развивающихся направлений последних трех десятилетий в мире. Но при этом подобных исследований практически нет в России.
«Такие темы могут затрагивать как исторические аспекты, так и актуальные. Например, возьмем вопросы, связанные с той же самой проблематикой ада. Понятно, что она историко-философская только в основе – это первое, что можно сказать. Но ведь проблематика ада и то, насколько сам ад причастен благу – это огромный пласт не только сугубо теологических дискуссий, но и целый ворох вопросов, связанных с этикой», – говорит собеседник.
По словам философа, можно легко себе представить такое исследование, где содержится большой пласт историко-богословских суждений по данному вопросу, имеется целый ряд аналитических направлений философии, которые занимаются проблематикой языка, логики. Дальше возникает вопрос: а если посмотреть на это через аппарат аналитической философии, на существующую аргументацию, например, на рассуждения философа Аврелия Августина, то сохранят ли суждения свою силу? Утратят? Станут бессмысленным? Или вообще появятся совершенно новые аспекты? Именно для ответов на подобные вопросы необходимы такого рода научные исследования.
«В моем примере, это задача, во многом связанная с тем, что у нас происходит переход из одного философского языка в другой, и, соответственно, ведется работа с областью бессмысленных суждений и так далее. Появляется целая куча разных сюжетов. И в этом плане это может быть рядовая работа института РАН, которая при этом очень важна, так как является некой наработкой материала», – объяснил Тесля.
Саакашвили подтвердил отцовство ребенка известной певицы
|
|
Находящийся в тюрьме в Рустави экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, осужденный на три и шесть лет, подтвердил отцовство ребенка известной грузинской певицы Софо Нижарадзе, передает корреспонлент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Встречаю первый Новый год в тюрьме, но оптимизма не теряю. Это первый Новый год, с которым с экрана телевизора меня поздравит во время концерта Элис Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и мой младший ребенок», – сказано в его обращении, которое цитирует агентство «Интерпрессньюс».
Недавно Софо Нижарадзе, в последние годы проживавшая в США, вернулась в Грузию с девочкой. Еще в 2014 году грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили приобрел на Манхэттене квартиру для своей давней знакомой певицы Софо Нижарадзе стоимостью 2 млн долларов. Отмечалось, что тогда экс-президента и певицу часто видели вместе в США – в кафе, барах, во время велосипедных прогулок. Ранее Нижарадзе пела в России, потом вернулась на родину – после войны 2008 года.
Также несколько месяцев назад Саакашвили заявил, что любит только депутата Верховной рады Украины Елизавету Ясько. Это стало шоком для его жены голландки Сандры Руловс, которая родила ему двух сыновей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты
России понадобится менее десяти минут, чтобы разгромить Украину, заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.
Волошин заявил, что Россия может, даже не заходя на украинскую территорию, уничтожить ключевые пункты управления Украиной. Вооруженные силы Украины при этом лишатся немногих приобретенных признаков современных войск. По словам Волошина, «они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.
Напомним, глава минобороны страны Алексей Резников похвастался способностью Украины воевать без «американских солдат». Позднее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Польши заявил об ответственности Брюсселя за высокие цены на газ
|
|
Евросоюз частично несет ответственность за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В ходе интервью политик упомянул газопровод «Северный поток – 2» в качестве элемента газового шантажа.
«Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе», – указал премьер, передает ТАСС.
Российская сторона не раз отмечала, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с партнерами из других стран.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Теперь необходимо получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.
Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа.
Депортированного из России бойца ММА задержали после прилета в Таджикистан
|
|
Депортированный из России боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в аэропорту Душанбе по прилету из Москвы, сообщили в пресс-центре генпрокуратуры Таджикистана.
В ведомстве сообщили, что «Чоршанбиев, депортированный из Москвы за грубое нарушение правил пребывания, создание опасности жизни и здоровья граждан, задержан по прилету из России в душанбинском аэропорту, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана», передает РИА «Новости».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана – «Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды», а также «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».
Представитель генпрокуратуры также сообщил, что в отношении бойца в мае 2014 года отделом МВД в городе Хорог уже было возбуждено уголовное дело по ст. 244 Уголовного кодекса, он обвинялся в хищении личного имущества.
По его словам, Чоршанбиев регулярно публиковал провокационные постыв соцсетях, особенно на своей личной странице, занимался разжиганием национальной и региональной розни и подстрекательством к массовым беспорядкам.
Ранее Останкинский суд принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране. Он был задержан за видео с лихачествами в Лефортовском туннеле, после чего выяснилось, что уроженец Таджикистана ездил без прав и полиса ОСАГО.
На счету Чоршанбиева более ста нарушений ПДД и оскорбительные высказывания в адрес россиян.
В США оценили возможность повторения перестройки в России
|
|
Россия смогла вынести экономические уроки из распада СССР, ей удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США, пишут американские эксперты Майкл Кофман и Роберт Конноли в статье для издания Foreign Affairs.
Кофман и Конноли отмечают, что многие ключевые характеристики российской экономики и российской экономической политики отражают стремление руководства не допустить повторения советского опыта. В частности, они приводят слова российского экономиста Сергея Гуриева, утверждающего, что «макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше, инфляция взята под контроль, есть большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует», передает РИА «Новости».
Указывается также, что России удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США, и ее экономика оказалась не слабым местом, а надежным элементом, благодаря которому удалось, в частности, выстоять в условиях введенных Западом санкций, резюмируют авторы публикации.
Ранее последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев, выпустивший во Франции книгу «Последний день СССР» (Le jour ou l'URSS a disparu), заявил, что СССР мог продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза, однако для этого его необходимо было адаптировать к новым реалиям, чего не удалось сделать за годы перестройки.
Турки обрадовались возможности «не воевать» с Россией
|
|
Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что с нового года Турция оставит командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности сил НАТО. Многие обрадовались, что в случае обострения конфликта между альянсом и Россией ответственность не будет лежать на Анкаре.
«Дай бог, мы полностью выйдем из НАТО. Скоро всем станет понятно, о чем я говорю. Что делать Турции среди шаек лицемеров?» – передает РИА «Новости» слова пользователя с именем Сердар.
«Тюрко-исламский союз должен создать свою НАТО. Когда Европа перейдет к единой армии с единой идентичностью, нынешняя НАТО утратит свою силу, и тогда это будет проблемой для Турции», – считает Походмиссия.
«Очень даже хорошо. Пусть не ссорят нас с Россией. В противном случае нам бы изрядно досталось от нее. Пусть Франция занимается Россией. Русские никого не пощадят. Жребий брошен», – выразил мнение Мухсин.
«Немцы и французы плюс поляки и прочие военнослужащие – для России раз плюнуть. Не обращайте внимания на помпезное название этой силы... Хоть от нас отстали...» – подытожили читатели.
В ноябре Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Тайип Эрдоган при этом заявил, что Россию и Китай являются «естественными членами» Организации тюркских государств.
Напомним, Турция также входит в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.
В России разрешили использовать водительские права для упрощенной идентификации
|
|
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, теперь ее можно проводить с использованием водительских прав.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».
Документ позволяет любой организации, работающей с денежными переводами или другим имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
Ранее этим правом могли воспользоваться только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь правом могут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Водительские права – отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля.
Россия пообещала принять меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности
|
|
Россия примет меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз, если Соединенные Штаты и НАТО в разумные сроки не откликнутся на российские предложения о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия не даст Западу «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях.
Кроме того, для Москвы принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО участвовали в переговорах по гарантиям безопасности.
Ранее Лавров сообщил, что российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, которая основана на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД