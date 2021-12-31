Американские СМИ обвинили Европу в создании энергетического коллапса

Просчеты властей стран Запада привели их к масштабному энергетическому коллапсу, это «насмешило» Россию, считает обозреватель американского издания Foreign Policy Кит Джонсон.

Джонсон указал, что «последствия этого кризиса ощутили почти все, европейские правительства оказались под огнем критики, потому что цены на природный газ и электричество взлетели до заоблачных высот», передает РИА «Новости».

Колумнист отмечает, что в таких непростых условиях Брюссель отчаянно пытался нарастить поставки топлива, от которого прежде стремился отказаться уже в течение нескольких лет. Этими действиями Запад изрядно насмешил Россию.

Кроме того, неумелая политика и близорукость США и Европы также сыграли свою роль в подорожании сырья, напомнил журналист. Либерализация энергетики позволила невидимой руке рынка диктовать закупочные цены на газ, чем поставила под удар многие отрасли экономики, говорится в статье.

Быстрое восстановление мирового хозяйства после спада пандемии сочеталось с локдаунами в сфере логистики и производства энергоресурсов, это нарушило цепочки поставок товаров и сырья по всей планете и создало зияющую пропасть между спросом и предложением, указал Джонсон.

Кризисную ситуацию усугубили и экстремальные погодные условия: морозы увеличили потребление газа, штили остановили выработку энергии ветровыми электростанциями, а наводнения разрушили прогнозы по добыче угля, подытожил он.

Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.