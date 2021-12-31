|
|
Сербия начала переговоры с Центром им. Гамалеи о производстве «Спутника Лайт»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» ведет переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории Сербии, заявила директор института «Торлак» Вера Стоилькович.
«Мы ведем переговоры с Центром Гамалеи о производстве «Спутника лайт». Если государство выполнит обещание по вложению 20 млн евро помимо 18 миллионов, которые мы уже получаем, мы смогли бы производить эту вакцину от начала и до конца в «Торлаке», – передает ТАСС слова Стоилькович.
Напомним, в ноябре Сербия первой в Европе решила применять вакцину «Спутник Лайт».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ученые рассказали о связи между COVID и алкоголем
Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что иммунитет к возбудителям COVID-19 связан с употреблением крепких напитков, работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org, но пока не прошла рецензирование.
Ученые выявили факторы, которые могли отразиться на частоте заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей. Ими являются прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.
Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией», - передает РИА «Новости» со ссылкой на авторов работы.
Отмечается, что наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
Ранее эксперт описала постковидный синдром после «омикрона». По ее словам, он не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса.
Более полумиллиона случаев коронавируса зарегистрировали в США за день
Более 500 тыс. случаев коронавируса зарегистрировали в США за 27 декабря, свидетельствуют подсчеты New York Times.
Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, но, вероятнее всего, включает многие случаи, де-факто относящиеся к рождественским выходным, передает РИА «Новости». Так, на Рождество 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тыс. случаев.
Более надежный среднесуточный показатель за семь дней составляет 243 тыс. случаев. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе 2021 года – тогда заболеваемость достигала или превышала 250 тыс. случаев в день.
Ранее Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
|
|
Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
МЧМ по хоккею отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом
Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира, сообщил источник.
Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США – Швейцария, Чехия – Финляндия, Россия – Словакия. После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.
«Турнир отменен», – сообщил источник ТАСС.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат.
В Центре Гамалеи назвали срок поступления на рынок назальной вакцины «Спутник»
Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н. Ф. Гамалеи.
«Назальная вакцина «Спутник» будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», – говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что назальная форма вакцины «Спутник» будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.
«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», – говорится в сообщении.
Ранее Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.
Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве
|
|
Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина.
Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы»
В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
«Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости».
В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы.
Во Франции установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки
Почти 180 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за сутки, это стало рекордом с начала пандемии, сообщает французское санитарное агентство.
За 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807. В субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тыс. новых случаев заболевания.
Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что в скором времени штамм коронавируса «омикрон» будет преобладать во Франции.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Стала известна причина отмены матча сборной России на МЧМ
Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мичков на дебютном для себя молодежном чемпионате мира забил три гола в двух матчах турнира, который проходит в Канаде, передает РИА «Новости».
Тем временем двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны рассмотреть вариант с отменой турнира.
«Похоже, молодежный чемпионат мира нужно отменить. Спортивный принцип в такой среде нарушен. Организаторы должны принять ключевое решение. Лишать команду победы просто из-за того, что в команде кто-то заболел – это запредельная история. Одно дело допинг, когда команде, согласно антидопинговым правилам, выносят санкции при провальных тестах минимум у трех игроков, другое – наказывать спортсменов из-за проблем со здоровьем. Тяжелая история», – сказал Фетисов.
«COVID сегодня вносит слишком много непонятного в нашу жизнь. Хоккеистам на чемпионате мира нужно предостерегаться, обходить стороной места, где они могут столкнуться с какими-то проблемами. Но в целом ситуация на турнире сложно объяснима для меня», – добавил он.
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 установила Британия
Более 129 тыс. новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Британии за сутки, что является рекордом с начала эпидемии, следует из опубликованных правительством данных.
Согласно статистике, за последние 24 часа только в Англии и Уэльсе был выявлен 129 471 случай COVID-19, передает РИА «Новости». Несмотря на отсутствующие данные по Шотландии и Ирландии, общее число выявленных в Англии и Уэльсе больше, чем было выявлено во всей Британии с начала пандемии.
Ранее подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха сообщил, что Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидалось, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19
В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС.
Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он.
Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия.
Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода.
Раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»
Штамм коронавируса «омикрон» имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, пишет The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
Согласно результатам исследований, проведенных учеными, из-за «омикрона» умерли 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5%. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.
Также ученые установили, что пациенты, госпитализированные в период вспышки «омикрона», выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах. «В городе Цване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», – написано в исследовании ученых.
Как полагают эксперты, в скором времени произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт описала постковидный синдром после «омикрона»
Постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Если речь идет о классическом течении COVID-19 [при заражении омикрон-штаммом], которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами», – передает ТАСС слова Пшеничной.
«В ЮАР сначала болели молодые люди, чаще всего болели легко. Поэтому у них не было выраженного постковидного синдрома. А последствия для людей старшей возрастной группы, которые начали болеть после молодежи, пока сложно оценить: прошло слишком мало времени», – отметила Пшеничная.
Ранее ученые описали постковидный синдром у детей.
Британия обновила рекорд по COVID
Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве за сутки составило 183037, что стало новым рекордом с момента начала пандемии свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.
Всего за последние восемь дней суточное число случаев заражения коронавирусом семь раз превышало 100 тыс. За последнюю неделю количество случаев инфицирования выросло на 41,4% по сравнению с предыдущим семидневным периодом, передает ТАСС. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве приблизилось к 12,6 млн.
Статистика включает данные за последние пять дней по Северной Ирландии, которые не поступали из-за отмечавшегося в стране Рождества. За это время в Ольстере зарегистрированы почти 23 тыс. случаев передачи инфекции. В Англии за сутки инфекция обнаружена у 138,3 тыс. человек, в Шотландии – у 15,9 тыс., в Уэльсе – у 5,9 тыс.
Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки составило 57. Для сравнения: днем ранее сообщалось о 18 летальных исходах, а за день до этого – о 143. В общей сложности в Великобритании умерли более 148 тыс. человек в течение 28 дней после того, как результаты их тестов на коронавирус оказались положительными. Заболевание упоминается в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) у 171,8 тыс. жителей, что является одним из самых высоких показателей в Европе.
Напомним, предыдущий антирекорд – 129,4 тыс. случаев – был зарегистрирован во вторник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин похвалил РФПИ за привлечение средств в экономику России
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом.
Путин сказал, что «за это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России, налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами, и в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины «Спутник V» за рубежом», передает РИА «Новости».
Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что при продвижении «Спутника V» в РФПИ видят, что препарат показывает результаты «как лучшая вакцина в мире».
«Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины», – сказал он.
По его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» хорошо усиливают эффект других вакцин, «и также очень важно, что, по последним данным, «Спутник» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины».