Песков рассказал, кого надо слушать в Киеве

Прислушиваться в Киеве стоит к тем, кто говорит, что не фиксирует скопления российских войск у границ с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы говорим о российской территории, и безусловно передвижение наших вооруженных сил на нашей территории является исключительно нашей прерогативой. Вы знаете, что существуют разные мнения на этот счет, например, мнения представителей руководства Украины на этот счет, некоторых, которые были опубликованы в последнее время, наоборот, говорят, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у границы, что вызывало бы беспокойство украинской стороны. Нужно обращать внимание и на такие заявления тоже», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».