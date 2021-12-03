Памфилова: Электронное голосование не заменяет традиционное

Электронное голосование – это весьма перспективная технология, но она не замещает и не подменяет традиционное голосование, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, Владимир Владимирович, форма очень перспективная. Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием», – цитирует Памфилову РИА «Новости».

Она добавила, что такая форма в 2021 году использовалась больше, чем в прошлых годах, и был проведен ее анализ, отмечены все плюсы и минусы.

«Считаю, что, работая интенсивно, мы все-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы», – отметила глава ЦИК.

ЦИК пока не торопится с повсеместным внедрением электронного голосования, пока «возникают хоть какие-то вопросы», цитирует Памфилову РИА «Новости».

Также она добавила, что необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам, чтобы механизм гражданского контроля «был понятен каждому избирателю».

ЦИК обсудит с экспертами систему профессионального наблюдения за выборами, примененную на прошедшем в 2021 году голосовании.

Ранее председатель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что гражданам необходимо оставить возможность выбирать между традиционным и дистанционным голосованием в обозримом будущем.