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В России выявили 32,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 32930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 555 (7,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3304, Санкт-Петербурге – 2609, Московской области – 1813.
Всего в стране выявлено 9 736 037 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1 217 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 278 857 человек.
Накануне, 2 декабря, в России выявили 33 389 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 459.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения все еще не одобрила российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса из-за незначительных бюрократических вопросов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сообщил, что Минздрав России «поддерживает очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ». «Как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», – сказал он. Дмитриев отметил, что «эффективность и безопасность» российской вакцины «подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру», передает ТАСС.
В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V». Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
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Депздрав Москвы рассказал, как получить медотвод от прививки против COVID
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Получить временный медотвод от вакцинации против коронавируса можно в случае заражения острыми инфекционными заболеваниями, обострения хронических и неотложные состояния. Решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, небольшой. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.
Есть случаи, когда применять вакцину нужно с осторожностью. Поэтому решение всегда должен принимать врач, который ведет и наблюдает пациента. При необходимости специалист может отправить пациента на дополнительное обследование.
Врач может обсудить конкретный случай со специальной комиссией, в которому входят профильные главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы и представители разработчиков вакцины.
Ранее сообщалось, что со 2 декабря начнет действовать новый механизм получения медицинского отвода от вакцинации.
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами, сообщил госсекретариат Сан-Марино.
Подписание соглашения состоялось на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. В госсекретариате сообщили, что «после выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании» у него была встреча с главой МИД России. Сан-Марино считает, что соглашение об отмене виз демонстрирует «уже сложившиеся прекрасные отношения между двумя странами и обоюдное желание развивать вопросы сотрудничества», передает ТАСС.
Напомним, Лавров в сентябре указывал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения. Республика одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.
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Онищенко поддержал обязательную вакцинацию Дедов Морозов и Снегурочек
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На фоне пандемии коронавируса на Дедов Морозов и Снегурочек должны быть распространены требования, которые уже есть к работникам сферы услуг, в числе которых обязательная вакцинация от COVID-19 и ношение средств индивидуальной защиты, сказал газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя аналогичное предложение депутата Госдумы.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал Роспотребнадзор выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии коронавируса, передают РИА «Новости». Так, актерам, исполняющим роль новогодних персонажей, следует обязательно пройти вакцинацию, поскольку они посещают сразу несколько семей.
«Я считаю, что на них (Дедов Морозов и Снегурочек – прим. ВЗГЛЯД) точно должны быть распространены требования, которые есть к декретированным контингентам. То есть как и к работникам сферы услуг», – считает Онищенко.
Он выразил уверенность, что подобные нормы уже вводятся, однако допустил, что не на федеральном уровне, но на городском точно. Так он отметил, что работающих в крупных городах актеров однозначно обяжут пройти вакцинацию, поскольку от этого зависит безопасность других людей.
«Наверняка в крупных городах уже даны рекомендации о вакцинации такого вида работников. И не стоит забывать про использование индивидуальных средств защиты (медицинские маски, перчатки), это тоже не последняя мера в этой цепочке», – заключил врач.
Ранее стало известно, что главный Дед Мороз России из Великого Устюга вакцинировался от коронавирусной инфекции.
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Бабиш сообщил о предотвращении полицией готовившегося на него покушения
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И.о. главы правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция предотвратила покушение на него, которое готовилось в ответ на введенные из-за коронавируса ограничения.
Бабиш рассказал об этом после того, как в интернете один из молодых противников вакцинации с использованием нецензурных слов спросил, когда прекратят ужесточать ограничения. Молодой человек заявил, что в противном случае люди вскоре начнут убивать членов кабмина. Бабиш рассказал, что в среду в здание правительства уже приходил противник ограничений, который «хотел напасть». У нападавшего «были кинжал и пистолет», но «полиция его обезвредила на входе».
И.о. главы правительства Чехии заявил: «Конечно, люди нам угрожают, так же, как вы нам угрожаете». Ограничения вводятся «ради людей». «Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?» – приводит его слова ТАСС.
В конце ноября президент Чехии Милош Земан сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Егорешили его вернули в Центральный военный госпиталь в Праге, где он до этого проходил лечение почти месяц, но позднее перевели в резиденцию главы государства.
Попова: У «омикрона» есть рисковые мутации
Имеющийся сейчас иммунитет к коронавирусу у людей снижает риски от «омикрона», но не стоит считать, что новый штамм не вызывает тяжелого последствия болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими», – заявила Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
По ее словам, у нового штамма есть мутации, которые, как говорят вирусологи, могут быть рисковыми, но «ждать, когда мы увидим реализацию этих рисков – никто в мире сегодня не делает и так не должен делать, потому что главное – это здоровье людей».
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Также Попова не поддержала мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» не вызывает тяжелого течения болезни, отметив, что в ЮАР, где он был выявлен, мало пожилых людей, у которых, как правило, тяжелое течение заболевания.
«Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей», – отметила Попова.
Также глава Роспотребнадзора заявила о необходимости прививки, даже если идет подъем заболеваемости.
«Я не готова согласиться с такими иммунологами, но есть общая позиция, есть общие правила – это правила эпидемиологии, которые говорят, что если у нас есть средства погасить распространение вируса, мы должны ими пользоваться, не подвергая жизни и здоровье людей никакому риску, или минимизировать этот».
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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Установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом
Инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом коронавируса составляет пять суток, сообщил южноафриканский специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс.
«Средний инкубационный период омикрон-штамма составляет, видимо, пять дней. У омикрон-штамма совершенно иная генетика по сравнению с дельта-штаммом, и поэтому сейчас трудно сказать, насколько тяжелые формы заболевания коронавирусом он вызывает», – передает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Эс-эй-би-си слова инфекциониста.
Лесселлс выступил накануне перед парламентом ЮАР по поводу начавшейся в стране четвертой волны коронавируса, спровоцированной омикрон-штаммом.
«Поскольку омикрон-штамм обнаружен совсем недавно, ученые еще не имеют четкого представления о том, увидим ли мы вызываемые им тяжелые случаи заболевания COVID-19 или нет, – отметил Лесселлс. – Ситуация еще находится на ранней стадии. Хотя вирус и изменился, однако многие люди уже получили либо вакцину, либо у них есть антитела после выздоровления. Поэтому существует значительная неопределенность относительно того, каким образом будет развиваться очередная волна пандемии коронавируса».
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах, их количество продолжит расти.
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В России выявили 33,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 389 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3805, Санкт-Петербурге – 2623, Московской области – 1475.
Всего в стране выявлено 9 703 107 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 1221 летальный исход. За весь период в России от коронавируса умерли 277 640 человек.
Полностью выздоровели 35 185 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 400 117 человек.
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Накануне, 1 декабря, в России выявили 32 837 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 552.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В ЕС предупредили об опасном развитии штамма «Омикрон»
Новый штамм «омикрон» может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
«Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что «омикрон» может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев», – говорится в релизе.
Также отмечается, что необходим многоуровневый подход для отсрочки дальнейшего распространения нового штамма в ЕС и ЕЭЗ. «Вакцинация для тех, кто еще не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, и ревакцинации для тех, кто старше 40 лет, являются обязательными», – приводятся слова директора ECDC Андреи Аммон.
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
Московскую клинику опечатали за нарушение правил проведения вакцинации
Нарушение режима дезинфекции и проведение вакцинации от COVID-19 на недостаточной площади выявили в клинике «Чайка» на западе Москвы, ее опечатали, сообщил замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО Евгений Ибрагимов.
В частности, в клинике использовали средства для дезинфекции с истекшим сроком годности, передает «Интерфакс».
Ибрагимов добавил, что сотрудники Роспотребнадзора также обнаружили нарушения правил обращения с медицинскими отходами. Кроме того, в клинике не была нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
По решению суда работа клиники может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Ранее в Москве выявили нарушения ограничений по COVID-19 на семи рынках.
В Костромской области решили не пускать в детсады родителей без QR-кодов
Родителей будут пускать на утренники и торжественные мероприятия в детсады Костромской области по QR-кодам, мера действует со 2 декабря, сообщили в областной администрации.
«На одном из заседаний регионального оперативного штаба по предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода. Эта мера вступает в силу 2 декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.
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По данным администрации региона, все действующие ограничительные меры в регионе действуют до 1 февраля. По решению оперативного штаба, с 20 декабря список общественных мест, где требуется предъявлять QR-код, дополняют дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа.
Ранее жительница Кургана рассказала, что руководство детского сада отказалось пускать ее на родительское собрание без QR-кода, представители власти объяснили, что это незаконно.
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Меркель объявила о возможном введении обязательной вакцинации в ФРГ с февраля
Немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на совещании с главами регионов по политике в отношении распространения COVID-19.
«Мы вновь обсудили обязательную вакцинацию. Общая обязательная вакцинация должна обсуждаться в бундестаге, и он должен принимать по ней решение. Федерация и земли поручили этическому совету до конца года подготовить рекомендацию, затем эта общая обязательная вакцинация при соответствующем решении может вступить в силу с февраля 2022 года», –передает РИА «Новости» ее слова.
Ранее сообщалось, что власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране. Уточнялось, что цель властей - сделать 30 млн прививок до конца декабря.
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
В России продлили до года сертификаты переболевших коронавирусом
Все необходимые решения о продлении до года срока действия сертификатов для переболевших COVID-19 приняты, идет продление оформленных ранее документов, а все новые сертификаты для переболевших оформляются уже на год, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Кузнецов сообщил, что «сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления, все новые сертификаты оформляются на этот срок», передает ТАСС.
«Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до года со дня выздоровления. Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», – добавил он.
Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавался на шесть месяцев.
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До этого сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.
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В США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона»
В условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда, сообщил Белый дом.
«В начале следующей недели США ужесточат протоколы предотъездного тестирования, вводя требование для всех прибывающих в страну международных путешественников сдать анализы в течение одного дня до отъезда вне зависимости от гражданства и вакцинационного статуса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
Сейчас перед посадкой на рейс, следующий в США, от пассажиров требуют анализ как минимум трехдневной свежести.
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«Администрация продолжит требовать ношения масок во время международных и иных общественных поездок, а также на территории транспортных узлов, таких как аэропорты и крытые автобусные терминалы, по 18 марта», – заявил Белый дом, пригрозив штрафами от 500 до трех тыс. долларов.
Прочие инициативы Байдена включают расширение вакцинации и ревакцинации, а также повышение доступности тестирования. Президент, в частности, призывает частные компании предоставлять сотрудникам оплачиваемое время для прививок от коронавируса, а также собирается сделать домашние тесты бесплатными для клиентов медицинских страховых компаний.
Ранее в ЕС предупредили об опасном развитии штамма «Омикрон».
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
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Ученый предположил источник возникновения опасных штаммов коронавируса
Люди с сильным иммунодефицитом почти не вырабатывают иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут появляться сложные мутации COVID-19, которыми они могут поразить окружающих, заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Если у человека сильный иммунодефицит, у него практически не вырабатывается иммунитет на вакцину. Это касается и тех, кто находится на химиотерапии, или терапии глюкокортикостероидами, или страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, когда человек уже лежит», – сказал Крючков в беседе с Ura.ru.
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Он пояснил, что для таких людей лучшее решение – это вакцинированное окружение и частичная изоляция для исключения контактов с незнакомцами. Для них очень опасно заражение коронавирусом, так как организм рискует с ним не справиться.
«Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», – сказал ученый.
Между тем инфекционист, ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин отметил, что при глубоком иммунодефиците вакцина от коронавируса не поможет.
«Если у пациентов очень глубокий иммунодефицит, то прививка может не сработать. Защита будет, если нет совсем низкого иммунитета. У человека с иммунодефицитом вирус может находиться дольше в организме, и, соответственно, если его не добивать, то он будет приспосабливаться и образовывать новый штамм», – заключил Юрин.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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