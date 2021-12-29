Путин: В развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.

По его словам, объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза», – сказал Путин.

Российский лидер заявил, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы надежный партнер исходя не из политических, а из экономических соображений.

Президент России поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии. «Намечены серьезные планы по реализации нашего взаимодействия», – сказал он.

Путин также поблагодарил Лукашенко за то, что он неизменно поддерживает эти процессы.

Также Путин пообещал дать поручение кабмину насчет кооперации России и Белоруссии в авиастроении.

В свою очередь Лукашенко заявил Путину, что белорусы не останутся в долгу перед россиянами, предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере.

Путин заявил, что неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге во вторник, был очень продуктивным.

«На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ», – сказал Путин.

Ранее Путин объяснил важность достигнутых с Минском договоренностей по Союзному государству.