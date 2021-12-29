ВОЗ сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом за неделю

Более 4,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 44 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования выросло на 11%, а число летальных исходов снизилось на 4% по сравнению с предыдущими семью днями.

«За неделю с 20 по 26 декабря в условиях постепенного роста с начала октября общее число случаев заражения увеличилось на 11% по сравнению с предшествующей неделей», – передает ТАСС текст еженедельного эпидемиологического бюллетеня ВОЗ. Согласно приведенным статистическим данным, число летальных исходов снизилось за семь дней на 4%. Всего за неделю было выявлено 4985093 заразившихся, зарегистрировано 44680 летальных исходов.

Заболеваемость выросла на 39% в Америке, на 7% в Африке, на 3% в Европе. Вместе с тем она снизилась в Юго-Восточной Азии (на 12%) и Восточном Средиземноморье (на 3%). Рост смертности зафиксирован в Африке (на 72%), Юго-Восточной Азии (на 9%) и Америке (на 7%). В то же время эти показатели уменьшились в Европе (на 12%), Восточном Средиземноморье (на 7%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 3%). На Европу приходится 57% случаев заражения за неделю и 53% смертей.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1185653), где зафиксирован 34-процентный рост числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей. Далее следуют Великобритания (611864 случая заражения, рост на 20%), Франция (504642, рост на 41%), Италия (257579, рост на 62%) и Германия (197845, снижение на 30%).

По данным ВОЗ на 28 декабря, в мире с начала пандемии был зарегистрирован 280119931 случай заражения и 5403662 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 543444 944, летальных исходов – на 4 501. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США – 51 775 769. Далее следуют Индия (34 799 691) и Бразилия (22 239 436). Летальных исходов больше всего в США – 809 908, вторую строку занимает Бразилия (618 448), третью – Индия (480 290).

Как отмечается в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, риск, связанный с новым омикрон-штаммом коронавируса, «остается очень высоким». «Последовательные свидетельства говорят о том, что омикрон-вариант по своему росту превосходит дельта-вариант, за 2-3 дня происходит удвоение его распространения», – отметили в ВОЗ. Быстрое увеличение числа заразившихся зарегистрировано в ряде стран, включая те, где «омикрон» стал доминирующим вариантом, в частности в Великобритании и США. В то же время в ЮАР сейчас наблюдается снижение заболеваемости.

В ВОЗ подчеркивают, что быстрое распространение «омикрона», скорее всего, является следствием как его способности преодолевать иммунную защиту организма, так и повышенной заразности. В то же время, согласно первым данным, полученным из ЮАР и Великобритании, в этих странах было отмечено уменьшение «риска госпитализации» заразившихся в сравнении с дельта-вариантом.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали »омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.