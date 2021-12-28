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Постпред России при ЕС назвал пострадавших от задержки сертификации «Северного потока – 2»
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Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
«Пострадает в конечном итоге (от задержки в сертификации «Северного потока – 2») европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать, как говорится, дальнейшего развития событий», – цитирует его заявление на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня» РИА «Новости».
По словам Чижова, для России сроки сертификации не принципиальны.
«Для нас сроки сертификации принципиального значения не имеют, потому что Газпром имеет ресурсы, во-первых, самого газа, имеет возможности его прокачки по существующему газопроводу, другое дело, что при этой прокачке, то есть, через территорию Украины главным образом, он будет стоить дороже и надежность этой прокачки будет ниже, но тем не менее такая возможность есть», – указал он.
Он подчеркнул, что Москва считает вопрос о сроках сертификации газопровода политизированным, а не техническим. Он добавил, что «четко выраженной позиции Евросоюза на сегодняшний момент нет», а также уточнил, что не может дать прогноза по срокам.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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Власти прояснили ситуацию с претензиями ЕС на 290 млрд евро
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В пресс-службе Минэкономразвития России заявили, что информация о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на получение выплаты в размере 290 млрд евро, недостоверна.
«Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», – сообщили в МЭР России, передает ТАСС.
В министерстве добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.
«В рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО», – отмечается в пресс-релизе МЭР.
В Минэкономразвития добавили, что продолжат защищать российские правила закупок «в рамках соответствующих судебных процедур».
Напомним, Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЕС пытается поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины с помощью ВТО.
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В Газпроме ответили на обвинения о срыве поставок газа в Европу
Обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-1».
«Обвинения в адрес «Газпрома» о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны, неприемлемы, вранье и ложь. Ряд клиентов «Газпрома», в частности из Франции и ФРГ полностью выбрали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок», – цитирует ТАСС слова Куприянова.
По его словам, Газпром готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем потовые цены, отметил он.
«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом Газпром. Лучше посмотреть в зеркало», – добавил официальный представитель холдинга.
Куприянов также отметил, что ряд клиентов холдинга из Европы, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа.
«В этом году «Газпром» поставил в Германию по контракту 50,2 млрд кубометров – это на 5,3 [млрд] больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые «Газпром» уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, – Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша. При этом ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а «Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», – отметил он.
Куприянов также указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объеме 3-5 млн кубометров в сутки.
«А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым «Газпромом», – подчеркнул представитель холдинга, отметив, что продолжается транзит газа через территорию Украины, несмотря на выполнение контракта на текущий год еще в середине декабря.
Ранее Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.
ЕС потребовал от России 290 млрд евро за ущерб от импортозамещения
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Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, или примерно 290 млрд евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», – сообщили в организации ВТО, передает РБК.
В Евросоюзе отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.
Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила ВТО.
Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется.
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Шарий высмеял претензии ЕС к России из-за импортозамещения
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Украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий высмеял жалобу ЕС с требованием взыскать с России 290 млрд евро за политику импортозамещения, отметив, что заплатили «слегка не те, кто должен».
«Теперь, по крайней мере, известна цена санкций. Только цену заплатили слегка не те, кто должен был», – написал он в Telegram.
«Мы их задушим». «Скоро им конец», – цитирует слова западных политиков Шарий.
По его словам, 290 млрд евро – это цена закрытых фермерских хозяйств, сыроварен, виноделен. «Отлично погуляли», – добавил он.
Напомним, что Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
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Германия поспорила с США из-за России и Украины
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Власти Германии не разделяют уверенности США в подготовке России к возможному «нападению» на Украину, сообщили два анонимных источника в правительстве.
«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности», – цитирует собеседников РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию «нормандского формата» с участием ФРГ, России, Франции и Украины.
В четверг внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны запланировали организовать встречу в январе, чтобы обсудить конфликт вокруг Украины.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», – сообщает Газпром в Telegram.
Запасы газа в украинских хранилищах, по данным «Оператора ГТС Украины» на 25 декабря, составляют 14,26 млрд кубометров.
А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
В Польше испугались исключения из ЕС
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Выход или исключение Польши из Евросоюза может оказаться «трагедией» для государства, предупредил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.
По его мнению, при подобном сценарии Варшава может попасть в сферу влияния России. «Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете – это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в российской сфере влияния», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Либицкий выразил мнение о том, что польским властям следует сделать все возможное, чтобы страна никогда не покинула ЕС, так как данный сценарий будет «катастрофическим». Он добавил, что Варшаве требуется как можно скорее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать подобного развития ситуации.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
Газпром назвал объемы реверса газа из Германии на Украину и в Польшу
Объемы фактического реверса газа из Германии в Польшу и дальше на Украину оценивается в 3-5 млн кубометров в сутки, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение», – сказал Куприянов в эфире «России 1», передает RT.
Стоимость реверсных поставок существенно выше цены газа по контрактам, указал он.
До этого Куприянов отмечал, что обвинения в адрес России и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными. Европейские страны сами создают себе проблемы, подчеркивал представитель компании.
Ранее Газпром сообщал, что страны Европы к концу декабря 2021 года уже израсходовали почти половину газа из своих подземных хранилищ.
Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа
Газпром не забронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако это предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Таким образом, Газпром уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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Экс-премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса.
«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем», – заявил он в интервью журналу «Країна», передает РИА «Новости».
По его словам, это могло быть совершено умышленно. Он объяснил причины кризиса: первый вариант – полная некомпетентность, а второй вариант – целенаправленный подрыв основы энергетической безопасности.
Также он назвал цену последствий, по словам политика, речь идет о независимости страны.
Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
В Германии заявили о выполнении Россией газовых обязательств
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Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией с газом. Безопасность газоснабжения обеспечена, это сохраняется, перебоев с поставками нет», – цитирует ее ТАСС.
По словам Айнхорн, ведомство постоянно разрабатывает механизмы обеспечения газоснабжения на случай возникновения кризисной ситуации, что осуществляется в сотрудничестве с другими странами – членами Евросоюза на основе законодательства сообщества.
Она также напомнила, что в Германии обстановку на газовом рынке определяют продающие голубое топливо фирмы и игроки.
«Это означает, что не правительство ФРГ принимает решение о газовых потоках, но рынок... Так что мы не можем комментировать отдельные заявления, в частности России. Это должны делать продавцы и действующие на рынке игроки... По нашим сведениям, Россия соблюдает свои обязательства по поставкам», – подчеркнула она.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.
Газпром вывел суточный отбор газа из хранилищ на максимум за последние пять лет
Компания «Газпром» вывела суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум за последние пять лет, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям в холодный период.
«Для обеспечения надежных поставок газа потребителям «Газпром», в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки», – говорится в сообщении на сайте холдинга.
Из-за аномально низких температур производственный комплекс Газпрома с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов.
В понедельник Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа».
Захарова упрекнула ЕС в садомазохизме
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Евросоюза в ВТО с жалобой на российскую политику импортозамещения.
Захарова заявила, что теперь известно, «в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит». Она подчеркнула, что «импортозамещение стало ответом на санкции ЕС». Брюссель «долго рассказывал, что Россию «жестко наказали», отметила Захарова. «Что там «жестко» – садомазохистски», – заявила она в Telegram.
В МИДе напомнили, что в 2014 году нынешний глава американского государства Джо Байден, будучи тогда вице-президентом, «рассказал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине, более того, они и не хотели их вводить, но Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя».
Байден заявил, что ЕС пошел на такой шаг «под сильным давлением» США, которое «было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон». По его словам, «именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться». «Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит», – отметила Захарова.
Напомним, сообщалось, что Евросоюз направил в ВТО обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Позднее в пресс-службе Минэкономразвития России пояснили, что «требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО», а «в 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб».
Выросло число направленных в Европу из США танкеров с газом
За выходные число танкеров с сжиженным природным газом, которые направлены из США в Европу, выросло на треть, сообщает Bloomberg.
В пятницу таких танкеров было 15, после выходных – 20. Кроме того, есть еще 14 судов, которые, предположительно, следуют в Европу «в ожидании окончательных распоряжений», передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе на фоне роста цен на газ танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. В субботу Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ.
Газпром отказался бронировать мощности «Ямала – Европы» восьмой день подряд
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Газпром восьмой день подряд не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для поставок газа в Германию из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
По газопроводу восьмой день продолжаются реверсные поставки, то есть газ идет в Польшу. Накануне на аукционе «на день вперед» Газпром вновь не забронировал прокачку газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», передает ТАСС.
Накануне, 27 декабря, Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу «Ямал – Европа». Таким образом, Газпром уже восемь дней не бронирует польский участок «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.