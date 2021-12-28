Постпред России при ЕС назвал пострадавших от задержки сертификации «Северного потока – 2»

В Газпроме ответили на обвинения о срыве поставок газа в Европу

Обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-1».

«Обвинения в адрес «Газпрома» о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны, неприемлемы, вранье и ложь. Ряд клиентов «Газпрома», в частности из Франции и ФРГ полностью выбрали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок», – цитирует ТАСС слова Куприянова.

По его словам, Газпром готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем потовые цены, отметил он.

«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом Газпром. Лучше посмотреть в зеркало», – добавил официальный представитель холдинга.

Куприянов также отметил, что ряд клиентов холдинга из Европы, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа.

«В этом году «Газпром» поставил в Германию по контракту 50,2 млрд кубометров – это на 5,3 [млрд] больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые «Газпром» уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, – Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша. При этом ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а «Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», – отметил он.

Куприянов также указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объеме 3-5 млн кубометров в сутки.

«А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым «Газпромом», – подчеркнул представитель холдинга, отметив, что продолжается транзит газа через территорию Украины, несмотря на выполнение контракта на текущий год еще в середине декабря.

Ранее Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа.

Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.

«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.

Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.