Стали известны обстоятельства гибели Егора Просвирнина

В последнюю неделю главный редактор запрещенного Роскомнадзором издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин болел, мучился бессонницей и пребывал в мрачном настроении, при этом ни о каком сознательном сведении счетов с жизнью не могло быть и речи, сообщили в Telegram-канале издания «Спутник и погром» (запрещено в России).

«Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи. Несмотря на отказ нашей платежной системы и массу других рабочих проблем, главный редактор не планировал капитуляций ни в каком виде, а планы на следующий год были поистине масштабными, если не грандиозными», – говорится в официальном заявлении издания (заблокированного как «ресурс националистического толка»).

Отмечается, что в жизни Просвирнина в последнее время было немало проблем, он не планировал сдаваться, к Новому году публицист написал «яростное» обращение к русским.

Авторы публикации отмечают, что гибель националиста не носит и криминального характера. После того как его супруга вышла из дома около 15.00, он заперся на щеколду и в квартиру больше никто не заходил. Полиция не обнаружила никаких следов борьбы.

«Так что же именно произошло 27 декабря? Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем, как это делают почти все из нас в такие минуты. Пускай и почти все из нас знают, что так делать нельзя. В районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри. Еще через полтора часа Марине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Марина вместе с матерью Егора Викторией Викторовной тут же приехали на место. К нашему общему ужасу оказалось, что погибший – Егор Просвирнин», – говорится в сообщении.

По данным ресурса, в квартире Просвирнина не обнаружено никаких предсмертных записок ни полицией, ни адвокатом, ни родными и близкими Егора.

«Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полет с четвертого этажа дома на Тверской – это страшная, но случайность», – отмечают в издании.

27 декабря Просвирин выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, он был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга. Сообщалось, что в момент происшествия он был в состоянии наркотического опьянения.

Жена Просвирнина Марина Урусова сообщила, что причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» мог стать конфликт на бытовой почве. По данным «Рен ТВ», фактической причиной гибели Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт.

В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.