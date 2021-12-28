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В России за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21922 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране выявлено 10 437 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 306 090 человек.
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За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек, всего выздоровели 9 337 447 человек.
Накануне в России выявили 23210 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1288.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и практически не увеличивает смертность в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность – 0,1-0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» – написал врач в Telegram.
Ранее Мясников заявил, что больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты.
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Подсчитано, сколько дней вирус COVID сохраняется в теле
Специалисты Национальных институтов здравоохранения США полагают, что вирус, вызывающий COVID-19, может жить в различных участках тела человека до 230 дней.
Соответствующее исследование размещено на сайте Research Square («Рисерч Скуэа»).
Сотрудники института пришли к данным заключениям на основе изучения тел 44 человек, умерших от последствий коронавируса, передает ТАСС.
«Вирус SARS-CoV-2 широко распространен даже у пациентов, умерших в результате бессимптомной или легкой формы COVID-19, воспроизведение вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфицирования», – отмечается в публикации. Эксперты выявили РНК SARS-CoV-2 во многих участках организма человека, «включая области мозга, в течение до 230 дней после начала симптомов».
При этом команда исследователей обратила внимание на незначительные воспаления вне легких, несмотря на широкое распространение вируса в теле.
Как отмечает Bloomberg, исследование еще не было рассмотрено независимыми экспертами и в основном касается данных о летальных исходах, а не пациентов с длительным течением COVID-19 или столкнувшихся с острыми последствиями вируса.
Вирусолог в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил «самоудушения» COVID-19.
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Мясников назвал способ защиты от следующей волны COVID-19
Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Инфо для тех, кто хочет защититься перед грядущей (видимо, массовой) волной коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаю: после второй дозы вакцины защитные антитела появляются через три недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител также через две-три недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект, вероятно даже и к «омикрону», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Число заболевших коронавирусом за сутки во Франции превысило 100 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией во Франции за сутки превысило 100 тыс. человек, об этом сообщило санитарное агентство страны.
За сутки число инфицированных составило 104 тыс. 611 человек, это рекорд с начала эпидемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского ведомства.
В пятницу в стране выявили 94,1 тыс. случаев коронавируса, в прошлую субботу – 58,5 тыс. заболевших.
Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.
Американцы подрались на борту самолета из-за неправильно надетой маски
В США два пассажира самолета учинили драку из-за неправильно надетой маски. Инцидент произошел на борту рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Мемфис, сообщили в издании Mail Online.
Известно, что мужчина, буйно радовавшийся наступающему католическому Рождеству, злоупотреблял алкоголем и раздражал остальных пассажиров игнорированием требования о ношении масок, пишет РЕН ТВ.
Далее его сосед неудачно пошутил. «Вы, должно быть, из Лос-Анджелеса, потому что думаете, что вы лучше всех», – сказал он. После чего между пассажирами началась словесная перепалка, а позднее под крики напуганных пассажиров они вступили в драку и принялись тягать друг друга за волосы.
В результате в конфликт вмешался еще один путешественник, которому удалось разнять дебоширов. Не сообщается, была ли вызвана на место происшествия полиция и какие меры были применены в отношении скандалистов.
Тем временем в России, а именно в Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса. При этом он сам был без маски.
Власти Москвы рассказали о борьбе с фиктивной вакцинацией
В Москве зафиксированы случаи фиктивной вакцинации, но они единичные, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, власти стараются минимизировать количество таких случаев, для этого в прививочных пунктах организованы системы контроля, передает РИА «Новости».
«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», – сказала Ракова.
Она добавила, что во всех прививочных пунктах работают сотрудники МФЦ, которые вносят данные о человеке, сверяют его фото, контролируют подлинность документов и следят за процессом вакцинации. Кроме того, по словам Раковой, все пункты оснащены системами видеонаблюдения, за которыми следят специально обученные сотрудники.
«У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведем такую работу. И сразу же сообщили эту информацию по сети», – отметила заммэра.
Также Ракова заявила, что сложно понять людей, отказывающихся от вакцинации против коронавируса, поскольку вирус постоянно мутирует, при этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания.
«Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей – новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями, в принципе, штамм закончится и эпидемия – и все будет хорошо. Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую волну. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам – не только у нас, но и за рубежом», – сказала она.
В ноябре сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.
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В России зафиксировали «незавозные» случаи «омикрона»
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Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы внутри России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону, что «мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории России случаи заражения штаммом «омикрон», передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще.
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Министр добавил, что крайне важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и прочие меры профилактики, нужно обучать детей правильному поведению во время пандемии, «в том числе своевременной диагностике инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков – это еще одна важная составляющая».
Ранее стало известно, что в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.
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Врач объяснил работу гибридного иммунитета в борьбе с «омикроном»
Переболевшие коронавирусом могут быть инфицированы «омикроном», также можно подхватить вирус и после вакцинации, для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.
«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона». Гибридный иммунитет – это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от «омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных», – цитирует Водовозова радио Sputnik.
Он добавил, что переболевшие прежними штаммами люди почти не имеют защиты от «омикрона», но прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем просто перенесенное заболевание.
«Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования «омикроном», но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», – подвел итог врач.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» без «завоза» извне.
Умер озвучивавший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Андрей Ярославцев
Актер театра, кино и дубляжа Андрей Ярославцев умер от COVID-19 в возрасте 64 лет, сообщил актер Дмитрий Череватенко.
«Прощайте, мастер… Не верится. Совсем недавно мы делали серию роликов с Андреем и тут такое. Горько, больно. Царствие небесное», – приводит слова Череватенко РИА «Новости».
Череватенко сообщил, что Ярославцев скончался «на 65-м году жизни от ковида», передает ТАСС.
Голосом Ярославцева говорили Альбус Дамблдор в фильмах о Гарри Поттере, генерал Дмитрий в «Оружейном бароне», Оптимус Прайм в франшизе «Трансформеры», Гимли в трилогии «Властелин колец».
Песков поздравил журналистов необычной открыткой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправил в преддверии Нового года журналистам кремлевского пула новогоднюю открытку, в которой креативно поздравил с наступающим праздником, выразив надежду на скорейшее завершение пандемии.
На открытке перечислены буквы греческого алфавита, которыми называют штаммы коронавируса. Песков отметил, что букв осталось не так много.
«В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!» – говорится в поздравлении Дмитрия Пескова, передает 360.
Напомним, последний штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
В России за сутки выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 23 721 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 721 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 392 020 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2180, Санкт-Петербурге – 1851, Московской области – 1565.
Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 304 218 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 37 285 человек, всего выздоровел 9 259 771 человек.
Накануне в России выявили 24 703 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 982.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По всему миру на Рождество отменили 2,5 тыс. авиарейсов из-за COVID
Авиакомпании по всему миру продолжают отменять рейсы в рождественские выходные из-за эпидемиологической обстановки, сложившейся из-за пандемии коронавируса, следует из данных сервиса FlightAware.
Согласно его данным, всего за субботу отменено 2499 рейса, из них 871 – в США. Лидером по количеству отмененных рейсов стала авиакомпания China Eastern – 543 отмененных рейса, 26% от общего числа, далее следуют американская Delta, китайская Air China и американские United и JetBlue, передает РИА «Новости».
На воскресенье, 26 декабря, отменено больше 805 рейсов, из них 192 в США.
Ранее сообщалось, что 25 декабря в Москве отменили или задержали более 50 рейсов. Причиной стала метель.
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Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма «омикрон», поскольку дети наиболее подвержены инфекциям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
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Он напомнил, что новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.
Ранее в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что исследования вакцины для детей от коронавируса от шести до 12 лет начнутся с 2022 года.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Врачи назвали неочевидный симптом «омикрона»
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Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона выяснили, что при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон» может появляться кожная сыпь, она стала самым частым симптомом среди заболевших «омикроном».
Чаще всего сыпь возникает на пальцах рук и ног, а у молодых людей могут появиться красные и фиолетовые шишки на пальцах, похожие на последствия обморожения, сообщает Live 24.
Отмечается, что у некоторых заболевших сыпь неожиданно возникала и пропадала, чаще всего она появлялась в начале заболевания. Также медики установили, что сыпь может быть похожа на следы потницы и ветряной оспы.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Иран решил закрыть границы с соседними странами из-за «омикрона»
Власти Ирана с 25 декабря закрывают сухопутные границы с соседними государствами на две недели на фоне быстрого распространения штамма «омикрон», сообщает агентство Fars.
«Согласно решению национальной комиссии по борьбе с коронавирусом и министерства внутренних дел с сегодняшнего дня иностранным гражданам запрещен въезд в Иран на 15 дней», – цитирует агентство заявление представителя управления таможни Рухоллы Латифи, передает РИА «Новости».
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По его словам, ограничения касаются Турции, Афганистана, Пакистана, Азербайджана, Армении и Ирака. Въезд в Иран будет разрешен только держателям студенческих, медицинских, рабочих виз и вида на жительство.
Согласно данным министерства здравоохранения Ирана, первый случай заражения «омикроном» был зарегистрирован в стране 19 декабря.
Ранее сообщалось, что по всему миру на Рождество отменили 2,5 тыс. авиарейсов из-за COVID.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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