В России за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 21922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21922 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни».

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Всего в стране выявлено 10 437 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.

Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 306 090 человек.

За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек, всего выздоровели 9 337 447 человек.

Накануне в России выявили 23210 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1288.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.