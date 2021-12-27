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В России за сутки выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 210 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1846 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни»
Всего в стране выявлено 10 415 230 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2239, Санкт-Петербурге – 1834, Московской области – 1616.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Также за сутки зафиксировано 937 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 305 155 человек.
Накануне в России выявили 23 721 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 511.
Патриарх Варфоломей заразился коронавирусом
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Патриарх Константинопольский Варфоломей получил положительный результат теста на коронавирус. У него имеются небольшие симптомы, но общее состояние хорошее.
В сообщении Константинопольского патриархата в Стамбуле отмечается, что патриарх Варфоломей, полностью привитый от коронавируса, в ходе регулярной проверки в патриархате сдал положительный текст на COVID. «У него в настоящее время имеются легкие симптомы, но общее состояние хорошее. Сразу после постановки диагноза предстоятель посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра», – передает ТАСС сообщение со ссылкой на греческий телеканал «Скай».
В свою очередь 81-летний Варфоломей поблагодарил всех, кто проявляет интерес к состоянию его здоровья. «Он призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а также тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать ее на благо себя и общества. По этому случаю он желает всем счастливого Рождества», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса за исключением тех, у кого есть противопоказания к прививкам.
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Ранее духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом.
Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и практически не увеличивает смертность в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность – 0,1-0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» – написал врач в Telegram.
Ранее Мясников заявил, что больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты.
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Подсчитано, сколько дней вирус COVID сохраняется в теле
Специалисты Национальных институтов здравоохранения США полагают, что вирус, вызывающий COVID-19, может жить в различных участках тела человека до 230 дней.
Соответствующее исследование размещено на сайте Research Square («Рисерч Скуэа»).
Сотрудники института пришли к данным заключениям на основе изучения тел 44 человек, умерших от последствий коронавируса, передает ТАСС.
«Вирус SARS-CoV-2 широко распространен даже у пациентов, умерших в результате бессимптомной или легкой формы COVID-19, воспроизведение вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфицирования», – отмечается в публикации. Эксперты выявили РНК SARS-CoV-2 во многих участках организма человека, «включая области мозга, в течение до 230 дней после начала симптомов».
При этом команда исследователей обратила внимание на незначительные воспаления вне легких, несмотря на широкое распространение вируса в теле.
Как отмечает Bloomberg, исследование еще не было рассмотрено независимыми экспертами и в основном касается данных о летальных исходах, а не пациентов с длительным течением COVID-19 или столкнувшихся с острыми последствиями вируса.
Вирусолог в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил «самоудушения» COVID-19.
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Установлен способный сохраняться год симптом «омикрона»
Один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год, заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.
«Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно – на протяжении от нескольких недель до года», – заявил ученый Ura.ru.
Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил, что мышцы у переболевших пациентов действительно могут сохраняться долгое время.
«Миалгия – это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», – пояснил он.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что одним из признаков «омикрона» является сильная головная боль.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
В Кремле прокомментировали данные о больной журналистке на встрече с Путиным
Утверждения о прошедшей на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина больной журналистке являются эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно (...) скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения, не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», передает РИА «Новости».
Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала «Область 45» после пресс-конференции опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Затем она сообщила, что у нее после конференции спала температура.
Затем она удалила эту информацию и объяснила, что почувствовала недомогание из-за волнения и недосыпа.
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Голикова заявила об увеличении уровня коллективного иммунитета к COVID
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю вырос с 58,2% до 60,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», – цитирует ее ТАСС.
Голикова также добавила, что индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что за неделю ситуация с коронавирусом улучшилась в 17 регионах России, а ухудшилась только в двух.
По ее словам, России в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, ситуация с ковидом ухудшилась в Ингушетии и Кемеровской области.
Владимир Путин накануне заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России сегодня составляет 59,4% и этого недостаточно. Ранее Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
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Депутат: КПРФ зарабатывает очки на антинаучных теориях о вреде вакцинации
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Хотя коммунисты говорят, что они не против прививок от ковида, на деле они пытаются внушить рядовым россиянам сомнение в необходимости вакцинации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. Ранее президент Путин призвал оппозицию прекратить зарабатывать «дешевые очки на здоровье нации».
«Обычно в дискуссии должны участвовать сторонники разных точек зрения. Но на свой недавний круглый стол в Госдуме фракция КПРФ пригласила только антипрививочников. Там звучал сплошной популизм, – те самые лозунги, которыми многим нашим согражданам заморочили голову. В результате такой агитации некоторые россияне отказываются прививаться. К сожалению, из-за этого не только заболевают и даже погибают», – возмущается председатель комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов.
Накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин призвал с уважением отнестись к рядовым россиянам, которые сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса. По мнению Путина, их нужно последовательно убеждать в пользе вакцины. Однако президент резко раскритиковал тех, кто пытается заработать на этой теме политические очки. «Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации – но это нечестная позиция», – сказал президент. Он призвал политиков занять принципиальную позицию по вакцинации, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации».
Как сообщают РИА Новости, в пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Путину, что его фракция не выступала против вакцинации от коронавируса. «У нас вся фракция вакцинирована или переболела», – добавил Зюганов, выступая на заседании Госсовета по науке. – Мы в этом отношении работаем по защите здоровья граждан».
Как сообщал сайт партии, 8 декабря КПРФ провела в здании Госдумы круглый стол «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации», на котором выступил Зюганов. В дискуссии участвовала актриса Мария Шукшина, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, демограф Алексей Ракша и другие. По мнению Шукшиной, что в России не ведется учет негативных последствий вакцинации.
Параллельно КПРФ провела в одной из столичных гостиниц международную научно-практическую конференцию «Врачи за правду!» с участием в том числе непризнанных ученых, активистов и религиозных деятелей, также выступивших против вакцинации.
«Подобные мероприятия – чистой воды попытка заработать политические очки, – возмущается Хубезов. – Коммунисты понимают, на что идут: они специально собрали тогда тенденциозных личностей. Ораторы там утверждали, что они как бы не против вакцинации, но за добровольность. Но тут же вдогонку говорили, что в России используется «непонятная сырая» вакцина, от которой нет никакого толку», – рассказал депутат, назвав подобные акции проявлениями «медийного и политического ковид-мародерства».
«Смешно слышать, как медийные, но далекие от медицины люди читают лженаучные лекции, при этом ссылаются на авторитетные журналы типа The Lancet. На самом деле, эти люди за всю свою жизнь не вылечили ни одного пациента, тем более – пациента с коронавирусом. Они просто выдергивают фразы из контекста, чтобы обосновать свои теории, не имеющие ничего общего с наукой», – пояснил Хубезов.
Кроме актрисы Шукшиной и депутата Енгалычевой, журналиста по образованию, в мероприятии КПРФ участвовал и человек, обладающий ученой степенью – доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров. «В методах Игоря Гундарова нет научного подхода. Приводимые им цифры подогнаны под его мнение, данные статистически никак не обоснованы. Скажем, утверждения Гундарова о том, что вслед за вакцинацией идет всплеск заболеваемости – это просто манипуляция цифрами и не более того, – полагает Хубезов. – Уже научно доказано, что прививка от ковида примерно в восемь раз уменьшает риск заражения и примерно в 30 раз – риск смерти».
По мнению депутата, возглавляемая Гундаровым Академия труда и социальных отношений была создана «как альтернатива традиционной Академии наук и объединяет псевдонаучных людей». «Гундаров не имеет никакого отношения к статусу академика в классическом варианте. Он опирается на околонаучные философские теории», – считает Хубезов.
Американцы подрались на борту самолета из-за неправильно надетой маски
В США два пассажира самолета учинили драку из-за неправильно надетой маски. Инцидент произошел на борту рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Мемфис, сообщили в издании Mail Online.
Известно, что мужчина, буйно радовавшийся наступающему католическому Рождеству, злоупотреблял алкоголем и раздражал остальных пассажиров игнорированием требования о ношении масок, пишет РЕН ТВ.
Далее его сосед неудачно пошутил. «Вы, должно быть, из Лос-Анджелеса, потому что думаете, что вы лучше всех», – сказал он. После чего между пассажирами началась словесная перепалка, а позднее под крики напуганных пассажиров они вступили в драку и принялись тягать друг друга за волосы.
В результате в конфликт вмешался еще один путешественник, которому удалось разнять дебоширов. Не сообщается, была ли вызвана на место происшествия полиция и какие меры были применены в отношении скандалистов.
Тем временем в России, а именно в Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса. При этом он сам был без маски.
Число заболевших коронавирусом за сутки во Франции превысило 100 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией во Франции за сутки превысило 100 тыс. человек, об этом сообщило санитарное агентство страны.
За сутки число инфицированных составило 104 тыс. 611 человек, это рекорд с начала эпидемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского ведомства.
В пятницу в стране выявили 94,1 тыс. случаев коронавируса, в прошлую субботу – 58,5 тыс. заболевших.
Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.
Мясников назвал способ защиты от следующей волны COVID-19
Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Инфо для тех, кто хочет защититься перед грядущей (видимо, массовой) волной коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаю: после второй дозы вакцины защитные антитела появляются через три недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител также через две-три недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект, вероятно даже и к «омикрону», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
В России зафиксировали «незавозные» случаи «омикрона»
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Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы внутри России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону, что «мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории России случаи заражения штаммом «омикрон», передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще.
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Министр добавил, что крайне важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и прочие меры профилактики, нужно обучать детей правильному поведению во время пандемии, «в том числе своевременной диагностике инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков – это еще одна важная составляющая».
Ранее стало известно, что в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.
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Врач объяснил работу гибридного иммунитета в борьбе с «омикроном»
Переболевшие коронавирусом могут быть инфицированы «омикроном», также можно подхватить вирус и после вакцинации, для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.
«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона». Гибридный иммунитет – это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от «омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных», – цитирует Водовозова радио Sputnik.
Он добавил, что переболевшие прежними штаммами люди почти не имеют защиты от «омикрона», но прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем просто перенесенное заболевание.
«Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования «омикроном», но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», – подвел итог врач.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» без «завоза» извне.
В Китае резко увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом
Китайские власти за прошедшие сутки зафиксировали 164 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало рекордном с 9 августа, сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что 73 зараженных прибыли из-за границы. Повышенную температуру, кашель и недомогания выявили у 140 человек, а остальные 24 – бессимптомные носители, передает ТАСС.
Согласно опубликованной статистике, за последнюю неделю в стране количество зараженных коронавирусом увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент. Из них лишь девять находятся в тяжелом состоянии.
По официальным данным, в материковой части Китая переболели коронавирусом 100,8 тыс. человек, не считая зараженных без симптомов. Умерших с 25 января не было, а сначала пандемии скончались в стране 4 636 человек.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация среди всех регионов Китая наблюдается в северо-западной провинции Шэньси, там за сутки выявили 86 случаев.
В целом обстановка по Китаю стабильная, однако количество жилых зон с повышенным уровнем опасности за неделю возросло более чем вдвое: с 70 до 153.
Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».
Корабль ВМС США не вышел в море из-за вспышки коронавируса
Американский военный корабль «Милуоки» остался на базе в заливе Гуантанамо на Кубе после вспышки коронавирусной инфекции, сообщил Четвертый флот ВМС США.
«USS «Милуоки», боевой корабль прибрежной зоны типа Freedom, остается в порту, поскольку результаты тестов на COVID-19 ряда моряков оказались положительными», – цитирует сообщение флота ТАСС.
Там добавили, что все заболевшие изолированы. У части зараженных симптомы коронавируса выражены слабо.
Летом на борту флагмана британских ВМС «Куин Элизабет» зафиксировали вспышку коронавируса во время похода по Индийскому океану.
Песков поздравил журналистов необычной открыткой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправил в преддверии Нового года журналистам кремлевского пула новогоднюю открытку, в котором креативно поздравил с наступающим праздником, выразив надежду на скорейшее завершение пандемии.
На открытке перечислены буквы греческого алфавита, которыми называют штаммы коронавируса. Песков отметил, что букв осталось не так много.
«В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!» – говорится в поздравлении Дмитрия Пескова, передает 360.
Напомним, последний штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».