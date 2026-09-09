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Посольство России обвинило Нидерланды в устранении конкурентов в спорте
Дипломаты РФ рассказали, как Нидерланды устраняют конкурентов в спорте
Попытки властей Нидерландов ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях направлены на устранение сильных конкурентов до старта турниров, заявили в российском посольстве в Гааге.
«Визы, запреты и иные препятствия, по сути, преследуют вполне очевидную цель – устранить сильных российских конкурентов еще до начала соревнований», – заявили в диппредставительстве ТАСС.
Дипломаты подчеркнули, что подобные действия направлены на административное воспрепятствование решениям спортивных организаций.
В посольстве напомнили, что международные спортивные организации постепенно отказываются от ограничений в отношении россиян. После восстановления статуса Олимпийского комитета России растет число федераций, допускающих российских спортсменов без препятствий.
Практика Гааги противоречит принципам Олимпийского движения и европейским ценностям.
Ранее министр спорта Нидерландов Мирьям Стерк заявила, что правительство планирует добиваться недопуска атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под национальными флагами, отметив возможность визовых ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Тарабрин заявил о лидерстве Нидерландов в антироссийских усилиях ЕС. Глава МИД Нидерландов Том Берендсен вызвал посла РФ из-за обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, так как Гаага бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту.