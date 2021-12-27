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Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Кировской области
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Два автомобиля столкнулись в пяти километрах от города Белая Холуница в Кировской области, в результате три человека погибли, еще пять пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
«На 682-м км в пяти километрах от Белой Холуницы произошло столкновение двух автомашин, погибли три человека, пять человек пострадали», – приводит сообщение ТАСС.
По данным УГИБДД «БМВ выехала на встречную полосу. Среди пятерых травмированных – двое несовершеннолетних». Уточняется, что движение на трассе не перекрыто. Обстоятельства ДТП уточняются.
В пресс-службе регионального Минздрава агентству сообщили, что один взрослый и один ребенок в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – средней степени тяжести.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования близким пятерых погибших в ДТП в Онгудайском районе, среди них – двое студентов и школьник.
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
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НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
Фомин подчеркнул, что «Римская декларация до сих пор остается в силе».
«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне», – уточнил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
В США назвали недопустимую ошибку в отношении России
При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, заявил американский полковник Уэс Мартин в статье для журнала National Interest.
«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Мартина.
По его мнению, это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено. Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Водитель выбил зубы росгвардейцу за сделанное замечание в центре Петербурга
В Адмиралтейском районе Петербурга произошло нападение на сотрудника Росгвардии.
26 декабря около 13.00 находившийся за рулем Hyundai Accent неизвестный в ходе дорожного конфликта выбил два зуба росгвардейцу, который сделал ему замечание за нарушение ПДД. Инцидент произошел на углу Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах.
Вскоре после инцидента был объявлен план «Перехват». Ведется розыск преступника. Проводится проверка.
Напомним, в ноябре сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге. Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся, но позднее был задержан. Он объяснил свой поступок «испугом». Погибшего при исполнении в Петербурге росгвардейца наградили посмертно.
Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.
Видео, на котором корреспондент издания «Страна.ua» спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет, опубликовано в Telegram-канале депутата.
«Отрицательно [отношусь]. Землю продали – нам отстаивать нечего. Имущество [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», – сказала она.
Завершился ролик нецензурным жестом украинки в адрес лидера страны и других высокопоставленных чиновников, а также фразой «Вот вам!».
В комментарии к публикации Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».
Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.
Шойгу сказал, что произошло бы в Крыму без воссоединения с Россией
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Мир в Крыму удалось сохранить благодаря России, туда могли хлынуть украинские ультранационалисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму», – сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его мнению, в том случае, если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то «никому бы мало не показалось».
«Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Шойгу.
При этом он напомнил, что российские спасатели принимали участие в миротворческих миссиях в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Грузии, а позже в Таджикистане. По словам Шойгу, возникшие конфликты в этих регионах являлись чрезвычайными ситуациями, в которых спасатели были обязаны участвовать.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
Комментируя его слова, глава Крыма Сергей Аксенов отметил: западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев.
В Польше испугались исключения из ЕС
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Выход или исключение Польши из Евросоюза может оказаться «трагедией» для государства, предупредил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.
По его мнению, при подобном сценарии Варшава может попасть в сферу влияния России. «Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете – это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в российской сфере влияния», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Либицкий выразил мнение о том, что польским властям следует сделать все возможное, чтобы страна никогда не покинула ЕС, так как данный сценарий будет «катастрофическим». Он добавил, что Варшаве требуется как можно скорее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать подобного развития ситуации.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье получили до 20 лет колонии
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Московский областной суд назначил от пяти до 20 лет колонии девятерым фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Максимальный срок – 20 лет колонии – получил Сергей Ходжоян, который нанес Белянкину смертельный удар ножом.
«Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – приводит ТАСС приговор суда.
Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые, как установил суд, держали Белянкина в момент убийства, а также «активно участвовали» в избиении двух врачей-реаниматологов, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно.
Представители защиты девятерых фигурантов уголовного дела об убийстве намерены обжаловать приговор.
Ранее Московский областной суд признал виновными всех подсудимых. Трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро – в хулиганстве.
Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за посетителя кафе, врача-реаниматолога, которого избивали около 10 человек. После чего экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве были задержаны девять человек.
В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу «троллит» США с помощью «информационно-психологической операции».
Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Напомним, Шойгу сообщил, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами, . По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. Киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Харрис призвала изменить избирательное право в США ради демократии
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США перестанут быть примером демократии для всего мира, если не реформируют избирательное право, заявила вице-президент страны Камала Харрис.
Харрис считает, что весь мир наблюдает за США, так как страна «показала себя» образцом «способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью». Однако, по ее мнению, без реформы избирательного права положение США может измениться, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Вице-президент назвала США «образцом для подражания». «Вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство», – сказала она, добавив, что сейчас существует риск, что США «сотрут самих себя с карты в качестве примера для подражания». Это, по ее словам, произойдет, если «позволить людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные выборы». Харрис заявила: «Учитывая ежедневную рутину, с которой сталкиваются люди, это может показаться не таким уж срочным и неотложным делом, хотя на самом деле оно им должно стать».
Весной Палата представителей США приняла реформу избирательной системы – «Акт во имя народа», который является частью стратегии демократов по установлению в США однопартийного правления.
Стали известны подробности убийства семьи в Красноярском крае
Соседка семьи, убитой в городе Канске Красноярского края, рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, тела обнаружила бабушка.
«Не было криков. Соседка начала кричать. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу», – рассказала женщина газете «Известия», добавив, что другая соседка вызвала полицию и скорую помощь.
Также она выразила мнение, что убийство могло быть совершено на почве ревности.
По версии следствия в Красноярском крае, мать с двумя детьми в городе Канске мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что супруги не проживали вместе и находились в процессе расторжения брака. По данным СК, накануне мужчина пришел в квартиру к супруге, чтобы навестить детей, а утром все члены семьи были обнаружены мертвыми матерью погибшей женщины.
«Выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели преступления», – отметили в ведомстве.
По данным источников «Пятого канала», погибшая 35-летняя женщина накануне трагедии съехала от 38-летнего супруга, забрала детей – мальчика 11 лет и семилетнюю девочку – и заявила о намерении развестись. С решением супруги предполагаемый убийца не был согласен. Отмечается, что мужчина набросился с ножом сначала на детей, потом и на их мать. Как полагают близкие к расследованию источники, после этого мужчина покончил с собой.
Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии».
В Росатоме рассказали о сборке корпуса ядерного «суперреактора»
Корпус будущего самого мощного в мире ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики, находится на контрольной сборке, заявил гендиректор машиностроительного дивизиона Росатома Андрей Никипелов.
Изготовлением корпуса мощного ядерного реактора занималось предприятие холдинга «Атомэнергомаш» завод «Атоммаш». По словам Никипелова, этот элемент является «штучным продуктом», которые строятся раз в 50 лет, передает РИА «Новости».
«Сейчас корпус реактора находится на завершающей операции – идет контрольная сборка. В ходе этой операции окончательно проверяется достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтверждается работоспособность реактора», – добавил эксперт Росатома.
Согласно плану, МБИР должен обеспечить атомную отрасль исследовательской инфраструктуры на 50 лет вперед. За счет уникальных технических характеристик реактор позволит проводить больше экспериментов.
Отмечается, что МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.
МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт создают на площадке института Росатома НИИАР в Димитровграде Ульяновской области. По плану реактор должны ввести в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов.
Глава Татарстана пожаловался на запрет называться президентом
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Позиция Татарстана не была в полной мере учтена при принятии закона, предполагающего в том числе запрет на использование слова «президент» в названии должности главы региона, наш голос не услышали, заявил глава республики Рустам Минниханов.
«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», – цитирует РИА «Новости» Минниханова.
По его словам, если бы на этапе работы над законопроектом в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, позиция могла быть другой.
«Если бы, наверное, тот же (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей – прим.ВЗГЛЯД) Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая», – предположил Минниханов.
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в российских регионах, закон запрещает главам субъектов называться президентами и разрешает избираться больше двух сроков подряд.
Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона.
Сенатор Павел Крашенинников заявлял, что законопроект не будут менять из-за несогласия Татарстана.
Просчеты Байдена сочли возможным «поводом для мировой войны»
Глава американского государства Джо Байден допустил просчеты в космической сфере, которые могут стать «поводом для начала мировой войны», заявил американский политический обозреватель Гордон Чанг.
Чанг полагает, что «вытеснение США» следует считать «одним из первых признаков начала войны». Он упрекнул Байдена в том, что президент США не предпринимает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов Вашингтона. Чанг заявил, что Белый дом при Байдене «не справляется с задачей защиты США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
Напомним, обозреватель The Telegraph Кон Кафлин считает, что Байдена ожидает год, который окажется еще хуже «катастрофического» 2021-го. По его мнению, слабостью Белого дома в наступающем году воспользуются и Пекин, и Москва. КНР укрепит свои позиции на международной арене, а Россия привлечет на свою сторону больше союзников в Европе.
Газетам на Украине пришлось отказываться от русскоязычных версий
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Из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий, сообщают СМИ.
Как пишет «Страна.ua», к этому их вынуждает требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке, которое начнет действовать с 16 января. Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий»,– сказал он.
Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.
Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.
При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».
Напомним, с 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы.
Лавров оценил угрозы новых санкций против России
Глава российского МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против России вводятся небывалые санкции, включая полное отрезание страны от Запада, запрет гражданам на путешествия.
«Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, – что он на сто процентов материализуется, я не верю, – но в той или иной степени, смею вас заверить – мы найдем ответ», – сказал он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
По его мнению, в планах российского руководства отсутствует желание сделать Россию «осажденной крепостью». Также он отметил, что Москва не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций.
«Мы никого никогда не просили, чтобы санкции с нас сняли. Мы даже не будем унижаться ни перед кем», – сказал он.
Ранее вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. В Кремле заявили, что до нее это уже несколько раз обещал президент США Джо Байден.