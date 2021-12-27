Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Кировской области

Два автомобиля столкнулись в пяти километрах от города Белая Холуница в Кировской области, в результате три человека погибли, еще пять пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«На 682-м км в пяти километрах от Белой Холуницы произошло столкновение двух автомашин, погибли три человека, пять человек пострадали», – приводит сообщение ТАСС.

По данным УГИБДД «БМВ выехала на встречную полосу. Среди пятерых травмированных – двое несовершеннолетних». Уточняется, что движение на трассе не перекрыто. Обстоятельства ДТП уточняются.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству сообщили, что один взрослый и один ребенок в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – средней степени тяжести.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования близким пятерых погибших в ДТП в Онгудайском районе, среди них – двое студентов и школьник.