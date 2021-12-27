В Минобороны заявили об опасности провокаций НАТО у границ России

Целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооруженный конфликт, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние», – пояснил Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, передает РИА «Новости».

В качестве примера он привел попытку британского эсминца УРО «Дефендер» 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды России в районе мыса Фиолент у побережья Крыма.

«Показательно, что действия корабля Военно-морских сил Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135», – отметил Фомин.

По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710.

Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия, сообщил Фомин.

«Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма составило 15 километров», – отметил он.

По словам представителя министерства, увеличиваются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки по планам НАТО в Черноморской зоне. «Всего в текущем году командование Объединенными Вооруженными силами НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020 году их было восемь», – уточнил Фомин.

Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по его словам, «фактически приобрело постоянный характер». «С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году – 359», – подчеркнул он.

По его данным, в Балтийской морской зоне в 2021 году странами НАТО совершено более 1200 самолетовылетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. В регионе в 2021 году командование Объединенных Вооруженных сил НАТО провело более 20 мероприятий оперативно-боевой подготовки.

«При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и наши ближайшие соседи: Финляндия и Швеция», – отметил Фомин.

Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу президента России Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.

«Развертывание таких ракет в Европе вряд ли повысит безопасность НАТО», – резюмировал Фомин.

Ранее сообщалось, что авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил, что российский самолет с 160 людьми на борту, летевший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден сменить курс из-за неопознанного воздушного судна. Это не первый инцидент подобного рода за последнее время.

В начале октября авиалайнер, летевший рейсом Анапа – Москва над побережьем Черного моря, обнаружил следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, который был идентифицирован как американский разведывательно-ударный беспилотник Reaper. В середине того же месяца с летевшим из аэропорта Раменское в Шарм-эш-Шейх пассажирским Boeing опасно сблизился самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тыс. военных.