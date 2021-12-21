Шойгу заявил о наращивании США военного присутствия у российских границ

США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тыс. военных, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире... Возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих», – приводит РИА «Новости» заявление Шойгу в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина.

По словам министра обороны России, США сформировали в Европе «многосферную» бригаду, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия

«В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности. Сформирована «многосферная» бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия», – рассказал министр.

По его словам, в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore. В Румынии на подобном объекте ПРО уже несётся боевое дежурство. Продолжается развёртывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО. «Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединённое командование ОВС НАТО», – добавил он.

Шойгу подчеркнул, что США и НАТО увеличивают масштабы учений близ России.

«США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ возросло более чем в два раза», – сказал Шойгу.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша нацеливает на Калининград американские танки.

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