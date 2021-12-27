В работе Telegram произошел сбой

Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 20.34 мск было зафиксировано 2,5 тыс. жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36% - на проблемы с отправкой сообщений, еще 19% – на проблемы с подключением к серверу, передает РИА «Новости».

С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Польши, Нидерландов и других стран.

Ранее масштабный сбой произошел в работе Instagram.

До этого в ноябре в работе Facebook и Instagram также произошел глобальный сбой.

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