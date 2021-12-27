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Кремль спросили о введении «самых сильных» санкций против России
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-президента США Камалы Харрис, пообещавшей ввести против России санкции, которых еще не было.
«До нее это уже несколько раз обещал господин Байден (президент США Джо Байден)», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Савченко в соцсетях похвасталась новым образом
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась в Facebook кадрами, на которых она сфотографирована в двух ярких платьях, одно из которых с глубоким вырезом, для одного из образов Савченко сделали яркий макияж, дополнив его большими серьгами.
«Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения», – написала Савченко в Facebook. Фотосессия прошла в рамках интервью на телеканале «2+2» для передачи «Випы и топы».
Мнение пользователей соцсети разделилось, кто-то поддержал экс-депутата, а кто-то раскритиковал.
«Злые комментарии под этими фото от женщин я еще пойму... а вот от мужчин – низко... на диване сидит королева», – написала Светлана Студеникина.
«Моя позиция: если женщину обязывают брать оружие в руки и защищать Украину, то и президентом должна быть женщина», – высказала свое мнение под постом Татьяна Бондаренко.
С ней согласилась и Татьяна Василевская, которая написала, что Савченко – «будущий президент».
«Вот кому надо быть генеральным прокурором на Украине», – написал Сергей Кистей.
«Красиво, но не соответствует образу. Вам бы больше подошло в ковбойском образе с кольтом за поясом», – считает Полина Малина.
«Моральное уродство макияжем и красивой одеждой не спрячешь», – прокомментировал фотографии Савченко Гордон Шамуэй.
«Когда-то давно так же неожиданно Надюха ворвалась в политику. Со временем оказалось, что нет там меры, внутреннее (содержание) не соответствует внешнему (форме). И тут, в фотосессии, мы видим то же самое. Попытка поддержать политические лозунги декорациями из платьев», – оставил комментарий Volodymyr Ovod.
«Педофилы всей страны благодарны Надежде за возможность попасть под амнистию и продолжать дальше заниматься любимым делом...» – высказалась под фото Hanna Antonenko.
Ранее Савченко попыталась попасть на Украину с фальшивым COVID-сертификатом.
В Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины
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Британия готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express.
Издание сообщает, что командующие ВС Британии составили планы действий в чрезвычайных ситуациях. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что преимущественно британские силы на Украине размещены в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. Согласно источникам, они должны направиться к границе с Польшей.
Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда.
«Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке», – приводит издание слова источника из ВС.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.
Видео, на котором корреспондент издания «Страна.ua» спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет, опубликовано в Telegram-канале депутата.
«Отрицательно [отношусь]. Землю продали – нам отстаивать нечего. Имущество [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», – сказала она.
Завершился ролик нецензурным жестом украинки в адрес лидера страны и других высокопоставленных чиновников, а также фразой «Вот вам!».
В комментарии к публикации Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».
Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.
Вице-президент США пообещала «самые сильные» санкции России из-за Украины
Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.
Она дала понять, что США координируют свою позицию с союзниками и напрямую доводят ее до сведения российских властей, сообщает РИА «Новости».
«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», – ответила Харрис, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе».
Она подчеркнула, что США работают с союзниками «и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше».
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В США назвали недопустимую ошибку в отношении России
При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, заявил американский полковник Уэс Мартин в статье для журнала National Interest.
«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Мартина.
По его мнению, это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено. Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.
«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг номер один», – сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
При этом он отметил, что его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Кадыров: Из-за поведения Зеленского Украину должны присоединить к России
Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение», – сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном, сообщает РИА «Новости».
Кадыров заявил, что готов сам решить украинскую проблему.
«Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», – отметил он.
Он добавил, что у западных стран есть интерес поставить на Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. При этом он выразил уверенность, что «наш президент этого не позволит. А мы – пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего».
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу «троллит» США с помощью «информационно-психологической операции».
Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Напомним, Шойгу сообщил, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами, . По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. Киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Газетам на Украине пришлось отказываться от русскоязычных версий
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Из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий, сообщают СМИ.
Как пишет «Страна.ua», к этому их вынуждает требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке, которое начнет действовать с 16 января. Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий»,– сказал он.
Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.
Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.
При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».
Напомним, с 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы.
Главком ВСУ вмешался в скандал с воинским учетом украинок
Женщины на военные сборы будут уходить по желанию, а на воинский учет их планируют ставить преимущественно онлайн, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
«Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом», – написал он в Facebook, передает «Страна.ua».
По его словам, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин якобы не будет. «Единственное – вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства… Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в вооруженных силах Украины», – отметил Залужный.
Он добавил, что в течение следующего года все соответствующие процедуры будут «откалиброваны» так, чтобы для украинок, чьи специальности есть в перечне, и их работодателей, процесс постановки на учет был максимально комфортным.
Также власти планируют ввести переходную норму, которая касается собраний (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут отбывать исключительно по желанию.
Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ
, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.
Украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.
Эксперт объяснил цель присутствия британских военных на Украине
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Британия хочет лишить Россию безусловного контроля над ситуацией в Черном и Средиземном морях, где сосредоточены интересы многих важных игроков. Фактически мы видим новую Крымскую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя сообщения СМИ о присутствии британских военных на территории Украины.
«После выхода из Евросоюза Лондон решил актуализировать себя в мировой повестке через Киев и не только. Поэтому он укрепляет Украину, предоставляя ей кредиты, проводит совместные военные учения, передает разные ресурсы», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
Тем самым Соединенное Королевство преследует свои геополитические цели, считает собеседник. «Все это необходимо для того, чтобы ослабить российское влияние в регионе и достигнуть такой ситуации, при которой можно будет либо вернуть Крым Украине, либо хотя бы «вынести» его из-под контроля Москвы», – пояснил он.
«Британия хочет лишить Россию безусловного контроля над ситуацией в Черном и Средиземном морях, где сосредоточены интересы многих важных игроков, в том числе Турции и стран Балканского полуострова. Фактически идет новая Крымская война, только это уже не вооруженный конфликт, а экономический и дипломатический», – уточнил Бортник.
«Поэтому для Лондона Украина – важный инструмент ограничения возможностей Москвы, которую британцы считают своим геополитическим конкурентом. Влияние на Киев позволит им занять в этой сфере место других европейских стран и в какой-то мере даже США», – добавил политолог.
Комментируя сообщения прессы и отставных офицеров о присутствии британских военных на Украине, Бортник объяснил, что парламент страны ежегодно дает разрешение на допуск иностранных вооруженных сил в рамках учений. «В этих целях у нас постоянно находятся солдаты из Британии и США. Ничего удивительного в этом нет», – заверил Бортник.
Накануне британская газета Daily Express сообщила
, что Лондон готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – говорится в статье издания.
По его данным, основная часть британских сил находится в городе Яворов Львовской области, в Киеве расположена небольшая группа офицеров штаба. Источники газеты отметили, что военнослужащие должны направиться к границе с Польшей, если произойдет чрезвычайная ситуация. В случае ЧС приказ об эвакуации должен отдать начальник британского Управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд.
На прошлой неделе бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также рассказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко объяснил активность иностранных специалистов на Украине. Собеседник связал это с прошлогодними контактами Лондона и Киева: в октябре 2020-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6».
По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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На Украине раскрыли план по «возвращению» Кубани
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал видео, в котором раскрыл детали своего «плана по «возвращению» Кубани.
«Когда им (россиянам) напоминаешь о том, что, например, Кубань – это вообще земля украинцев, запоребриком начинается самая настоящая истерика», – написал он в своем Telegram-канале, похваставшись, что в России обратили внимание на его заявление.
В новом выступлении, касающемся проекта, парламентарий назвал соавторов постановления. Ими стали Ахтем Чийгоз (член запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*»), Олег Синютка, Соломия Бобровская и София Федина.
Гончаренко также заявил, что власти Краснодарского края якобы отреагировали на его высказывания о документе.
Гончаренко подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Саму инициативу он обозвал «маленькими, но уверенными шагами» к «возвращению» территорий.
Ранее ряд депутатов Верховной рады, члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban».
Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
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НАТО должна официально отозвать принятое в 2008 году решение о возможности принятия в альянс Украины и Грузии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита [НАТО] восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить», – добавил Рябков.
Замминистра отметил, что всю деятельность Североатлантического альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», передает РИА «Новости».
При этом Рябков пояснил, что для России вопрос о вхождении Украины в НАТО важнее, чем для Киева.
«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», – сказал он.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Шарий: Кроссворды на мове разгадывают только читатели трудов Бандеры
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«Новые языковые требования Киева к газетам и журналам – это выстрел Украины себе в ногу, поскольку они ударят по издателям», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее стало известно, что с января на Украине все печатные СМИ должны будут выпускать половину тиража на мове.
«Я не верю в то, что газеты переведут на мову половину тиражей. Ряд изданий и раньше дублировал тиражи на украинском языке. Например, журнал «Здоровье» и некоторые женские журналы. Исследования рынка показывают, что украинские версии тиражей почти в полном объеме возвращаются обратно, поскольку их не покупают», – сказал украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.
По его словам, в быту не менее 80% граждан Украины говорят и читают на русском. Эксперт пояснил: даже подавляющее большинство тех, кто в СМИ ратует за популяризацию мовы, вне эфиров говорят исключительно на русском.
«Что касается кроссвордов на мове – может, они где-то и продаются, хотя я не припомню такого. Но те, кто разгадывают кроссворды на украинском языке, как правило, заняты прочтением трудов Степана Бандеры. И таких на Украине меньшинство», – отметил собеседник.
Шарий выразил претензии и к контенту, который делается на украинском языке. «Это, как правило, информационные поводы типа «Дівчина провалилася в навоз». Поэтому я читаю и смотрю СМИ на русском», – сказал он.
Политик спрогнозировал, что вступление в силу новых норм ударит по издателям. «Никто не будет покупать и читать печатные СМИ на украинском языке. Следовательно, это очередной выстрел Украины себе в ногу. Никаких других эффектов власти не добьются», – пояснил собеседник.
Шарий также привел в пример Каталонию, где все спокойно говорят и на испанском, и на каталонском языке. «Со стороны властей на граждан нет никакого давления. И это отличный подход к языковой политике. А украинский случай – это пример того, как не надо делать. Переводом газет на мову вы не заставите людей отказаться от русского языка», – резюмировал собеседник.
Как ранее сообщала «Страна.ua», из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий. Требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке начнет действовать с 16 января.
Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий», – сказал он.
Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.
Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.
При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».
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В Кремле объяснили, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге
Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, но вряд ли это сделает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», – цитирует его РИА «Новости». Песков подтвердил, что формально возможность приехать на саммит у Зеленского есть.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что по инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.